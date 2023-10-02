Huawei korkutmaya devam ediyor. Bu kez CMOS sensör geliştirecek

Tam Boyutta Gör ABD’nin ambargolarına rağmen yonga üretiminde geri adım atmayan Huawei, biraz daha eski teknolojiler üzerine de olsa Kirin işlemcileri ve 5G yongaları üretmeye devam ediyor. Firma şimdi de CMOS sensör için planlar yapmaya başladı.

Huawei CMOS sensör geliştiriyor

Huawei bugüne kadar ağırlıklı olarak sensörlerini Sony’den tedarik ediyordu ancak ambargo nedeniyle Sony sadece izin verilen sensörleri Huawei’ye sunabiliyor. Bu nedenle hem Sony’nin satışları düştü hem de Huawei rekabetten biraz uzak kaldı.

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Huawei’nin istediği sensörleri tedarik edememesi nedeniyle Huawei P70 amiral gemisinde Sony ile bağlarını tamamen koparacağı iddia edildi. Firma plakadan yongaya ve üretim süreçlerine kadar tamamen kendi bünyesinde geliştirilecek bir CMOS sensör için düğmeye bastı.

Hali hazırda Çin’de Omnivison en iyi sensörleri geliştiriyor. Bu bakımdan Huawei’nin CMOS sensörleri ne kadar iddialı olacak bilinmiyor ancak Huawei P70 ve Huawei Mate 70 modellerinde ilk örnekleri görebileceğimiz iddia ediliyor. Firma daha önce Leica ve Sony ile ortak sensörler geliştirmişti. Bu bakımdan önemli bir tecrübe birikimi var.

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