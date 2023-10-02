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    Anlık Bildirim

    Huawei korkutmaya devam ediyor. Bu kez CMOS sensör geliştirecek

    Ambargo nedeniyle istediği sensörleri temin edemeyen Huawei tamamen kendi bünyesinde CMOS sensör geliştirmek istiyor. Firma planlamalarını yapmaya başladı.      
    Huawei Tam Boyutta Gör
    ABD’nin ambargolarına rağmen yonga üretiminde geri adım atmayan Huawei, biraz daha eski teknolojiler üzerine de olsa Kirin işlemcileri ve 5G yongaları üretmeye devam ediyor. Firma şimdi de CMOS sensör için planlar yapmaya başladı.

    Huawei CMOS sensör geliştiriyor

    Huawei bugüne kadar ağırlıklı olarak sensörlerini Sony’den tedarik ediyordu ancak ambargo nedeniyle Sony sadece izin verilen sensörleri Huawei’ye sunabiliyor. Bu nedenle hem Sony’nin satışları düştü hem de Huawei rekabetten biraz uzak kaldı.

    Huawei’nin istediği sensörleri tedarik edememesi nedeniyle Huawei P70 amiral gemisinde Sony ile bağlarını tamamen koparacağı iddia edildi. Firma plakadan yongaya ve üretim süreçlerine kadar tamamen kendi bünyesinde geliştirilecek bir CMOS sensör için düğmeye bastı.

    Hali hazırda Çin’de Omnivison en iyi sensörleri geliştiriyor. Bu bakımdan Huawei’nin CMOS sensörleri ne kadar iddialı olacak bilinmiyor ancak Huawei P70 ve Huawei Mate 70 modellerinde ilk örnekleri görebileceğimiz iddia ediliyor. Firma daha önce Leica ve Sony ile ortak sensörler geliştirmişti. Bu bakımdan önemli bir tecrübe birikimi var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sinoeis 49 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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