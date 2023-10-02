Huawei korkutmaya devam ediyor. Bu kez CMOS sensör geliştirecek

Huawei CMOS sensör geliştiriyor
Huawei bugüne kadar ağırlıklı olarak sensörlerini Sony’den tedarik ediyordu ancak ambargo nedeniyle Sony sadece izin verilen sensörleri Huawei’ye sunabiliyor. Bu nedenle hem Sony’nin satışları düştü hem de Huawei rekabetten biraz uzak kaldı.
Huawei’nin istediği sensörleri tedarik edememesi nedeniyle Huawei P70 amiral gemisinde Sony ile bağlarını tamamen koparacağı iddia edildi. Firma plakadan yongaya ve üretim süreçlerine kadar tamamen kendi bünyesinde geliştirilecek bir CMOS sensör için düğmeye bastı.
Hali hazırda Çin’de Omnivison en iyi sensörleri geliştiriyor. Bu bakımdan Huawei’nin CMOS sensörleri ne kadar iddialı olacak bilinmiyor ancak Huawei P70 ve Huawei Mate 70 modellerinde ilk örnekleri görebileceğimiz iddia ediliyor. Firma daha önce Leica ve Sony ile ortak sensörler geliştirmişti. Bu bakımdan önemli bir tecrübe birikimi var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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P.VATİF NE DEMEK ??
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.