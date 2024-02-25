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    ABD, Çin'in 28nm gibi “olgun” üretim teknolojilerine erişimini kısıtlamayacak

    Geçtiğimiz günlerde Çin’e yönelik “olgun” üretim süreçleri için ihracat kısıtlamalarının gelebileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamaya göre ABD’nin böyle bir planı yok.
    ABD, Çin'in 'olgun çip' erişimini kısıtlamayacak Tam Boyutta Gör
    Çin’in yarı iletken teknoloji atılımını sınırlamak isteyen ABD, şimdiye kadar çeşitli ihracat kısıtlamaları uyguladı. Son dönemlerde bu kısıtlamalara olgun üretim süreçlerinin de ekleneceğine dair söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak yapılan açıklamalara göre ABD’nin böyle bir planı bulunmuyor. Dolayısıyla 28nm veya daha eski teknolojileri kullanan çipler yaptırımlardan muaf tutulacak.

    Çin, 28nm’yi kullanabilir

    ABD İhracat İdaresi Sekreter Yardımcısı Thea D. Rozman Kendler, yaptığı açıklamada ihracat kısıtlamalarını olgun çiplere ya da eski çiplere doğru genişletmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Dolayısıyla Çin, olgun üretim süreçleriyle (genellikle 28nm veya daha eski olarak tanımlanıyor) üretilen çipleri geliştirecek ekipmanlara ve doğrudan bu çiplere erişebilecek.

    ABD’nin bu kararının altında aslında kendi çıkarları ve dünyanın bundan olumsuz etkilenmemesi yatıyor. Zira ABD, Çin'de üretilen çiplere halen bağımlı ve tedarik zincirindeki esnekliğin bozulmasından yana değil. Çünkü, bu tip eski teknolojileri kullanan işlemciler veya yongalar, çok geniş çaplı elektronik eşyalarda ve otomotiv sektöründe kullanılıyor. Bu çiplere yönelik bir yaptırım sadece ABD’yi değil diğer bölgelerde de olumsuz etkiler oluşturabilir.

    Dolayısıyla en azından şimdilik ABD yaptırımlarının yalnızca daha gelişmiş üretim süreçlerini kullanan çipleri etkileyeceğini söyleyebiliriz. ABD’nin son yaptırımları Çin’in 7nm ve daha altı süreçlerde çip üretme yeteneğini engelliyor. Yaptırımlar kapsamında Çin’in batılı teknolojilere erişimi sınırlandırılmış ve Hollandalı litografi araçları üreticisi ASML’den ekipman satışı oldukça kısıtlanmıştı.

    Ancak bu yaptırımların etkililiği de bir tartışma konusu. Daha önceki haberlerimizde Çin’in yarı iletken üreticisi SMIC’in 5nm sürecinde üretimler yaptığını aktarmıştık ve firma 3nm’ye de inmeyi hedefliyor. Eğer SMIC bunda başarılır olursa ABD yaptırımları ciddi ölçüde sorgulanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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