ABD, Çin'in 28nm gibi “olgun” üretim teknolojilerine erişimini kısıtlamayacak

Çin, 28nm’yi kullanabilir
ABD İhracat İdaresi Sekreter Yardımcısı Thea D. Rozman Kendler, yaptığı açıklamada ihracat kısıtlamalarını olgun çiplere ya da eski çiplere doğru genişletmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Dolayısıyla Çin, olgun üretim süreçleriyle (genellikle 28nm veya daha eski olarak tanımlanıyor) üretilen çipleri geliştirecek ekipmanlara ve doğrudan bu çiplere erişebilecek.
ABD’nin bu kararının altında aslında kendi çıkarları ve dünyanın bundan olumsuz etkilenmemesi yatıyor. Zira ABD, Çin'de üretilen çiplere halen bağımlı ve tedarik zincirindeki esnekliğin bozulmasından yana değil. Çünkü, bu tip eski teknolojileri kullanan işlemciler veya yongalar, çok geniş çaplı elektronik eşyalarda ve otomotiv sektöründe kullanılıyor. Bu çiplere yönelik bir yaptırım sadece ABD’yi değil diğer bölgelerde de olumsuz etkiler oluşturabilir.
Dolayısıyla en azından şimdilik ABD yaptırımlarının yalnızca daha gelişmiş üretim süreçlerini kullanan çipleri etkileyeceğini söyleyebiliriz. ABD’nin son yaptırımları Çin’in 7nm ve daha altı süreçlerde çip üretme yeteneğini engelliyor. Yaptırımlar kapsamında Çin’in batılı teknolojilere erişimi sınırlandırılmış ve Hollandalı litografi araçları üreticisi ASML’den ekipman satışı oldukça kısıtlanmıştı.
Ancak bu yaptırımların etkililiği de bir tartışma konusu. Daha önceki haberlerimizde Çin’in yarı iletken üreticisi SMIC’in 5nm sürecinde üretimler yaptığını aktarmıştık ve firma 3nm’ye de inmeyi hedefliyor. Eğer SMIC bunda başarılır olursa ABD yaptırımları ciddi ölçüde sorgulanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.