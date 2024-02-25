ABD, Çin'in 28nm gibi “olgun” üretim teknolojilerine erişimini kısıtlamayacak

Tam Boyutta Gör Çin’in yarı iletken teknoloji atılımını sınırlamak isteyen ABD, şimdiye kadar çeşitli ihracat kısıtlamaları uyguladı. Son dönemlerde bu kısıtlamalara olgun üretim süreçlerinin de ekleneceğine dair söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak yapılan açıklamalara göre ABD’nin böyle bir planı bulunmuyor. Dolayısıyla 28nm veya daha eski teknolojileri kullanan çipler yaptırımlardan muaf tutulacak.

Çin, 28nm’yi kullanabilir

ABD İhracat İdaresi Sekreter Yardımcısı Thea D. Rozman Kendler, yaptığı açıklamada ihracat kısıtlamalarını olgun çiplere ya da eski çiplere doğru genişletmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. Dolayısıyla Çin, olgun üretim süreçleriyle (genellikle 28nm veya daha eski olarak tanımlanıyor) üretilen çipleri geliştirecek ekipmanlara ve doğrudan bu çiplere erişebilecek.

ABD’nin bu kararının altında aslında kendi çıkarları ve dünyanın bundan olumsuz etkilenmemesi yatıyor. Zira ABD, Çin'de üretilen çiplere halen bağımlı ve tedarik zincirindeki esnekliğin bozulmasından yana değil. Çünkü, bu tip eski teknolojileri kullanan işlemciler veya yongalar, çok geniş çaplı elektronik eşyalarda ve otomotiv sektöründe kullanılıyor. Bu çiplere yönelik bir yaptırım sadece ABD’yi değil diğer bölgelerde de olumsuz etkiler oluşturabilir.

Çin’in ASML’ye erişimi daha da kısıtlanabilir 5 gün önce eklendi

Dolayısıyla en azından şimdilik ABD yaptırımlarının yalnızca daha gelişmiş üretim süreçlerini kullanan çipleri etkileyeceğini söyleyebiliriz. ABD’nin son yaptırımları Çin’in 7nm ve daha altı süreçlerde çip üretme yeteneğini engelliyor. Yaptırımlar kapsamında Çin’in batılı teknolojilere erişimi sınırlandırılmış ve Hollandalı litografi araçları üreticisi ASML’den ekipman satışı oldukça kısıtlanmıştı.

Ancak bu yaptırımların etkililiği de bir tartışma konusu. Daha önceki haberlerimizde Çin’in yarı iletken üreticisi SMIC’in 5nm sürecinde üretimler yaptığını aktarmıştık ve firma 3nm’ye de inmeyi hedefliyor. Eğer SMIC bunda başarılır olursa ABD yaptırımları ciddi ölçüde sorgulanabilir.

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