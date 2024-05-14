ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor: ABD, birçok Çin malının gümrük vergisini arttırdı

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ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Yıllık 18 milyar dolarlık ithalatı etkilemesi beklenen hamle ile Çin-ABD ticaret savaşı daha da kızışacak gibi görünüyor.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunda, ABD Başkanı Biden'ın, Çin'i teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve yenilik konusundaki haksız ticaret uygulamalarını ortadan kaldırmaya teşvik etmek amacıyla, çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, piller, kritik mineraller, güneş hücreleri, gemiden kıyıya vinçler ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki gümrük vergilerini arttırma talimatı verdiği belirtildi.

Elektrikli araçlarda vergi dört katına çıkarıldı

ABD'de %25 gümrük vergisine tabi tutulan Çinli otomobiller, bundan böyle %100 vergiye tabi olacak. Elektrikli araçlara yönelik pil parçaları ve lityum iyon pillerin vergisi ise %7,5'ten %25'e yükseliyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar Çin'den gelen yarı iletkenlere uygulanan tarife oranı ikiye katlanarak %50'ye çıkacak.

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Sabit mıknatıslar, doğal grafit ve diğer bazı kritik minerallere ilişkin vergilerin de önümüzdeki birkaç yıl içinde sıfırdan %25'e çıkarılması planlanıyor. Grafit, pillerde, güneş panellerinde ve çelik üretiminde kullanılıyor. Bazı çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergileri bugünkü %7,5'tan %25'e çıkacak. Hali hazırda %25 verginin uygulandığı güneş hücreleri ithalatında ise vergi oranı %50'ye çıkarılıyor.

ABD, zorla çalıştırma ve insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeler nedeniyle, güneş hücrelerinde kullanılan polisilikon üretiminin yaklaşık %40'ının gerçekleştiği Çin'in Sincan bölgesinden güneş enerjisi ithalatını halihazırda engelliyor.

ABD, son yıllardaki hamleleriyle yerli üreticilerini koruyarak üretimi tekrardan ülkeye döndürmeyi hedefliyor. Bu amaçla Biden hükümeti, güneş panelleri ve diğer temiz enerji teknolojilerinin üretimini artırmak için 2022'de Savunma Üretim Yasasını yürürlüğe koydu. 2022'de yürürlüğe giren CHIPS ve Bilim Yasası da yerli yarı iletken üretimi için 52 milyar dolarlık federal fonun ayrılmasını sağladı.

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ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor: ABD'den yeni gümrük vergileri