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    ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor: ABD, birçok Çin malının gümrük vergisini arttırdı

    ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. ABD'nin yeni hamlesiyle Çin-ABD ticaret savaşı daha da kızışacak gibi görünüyor.
    ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor: ABD'den yeni gümrük vergileri
    ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Yıllık 18 milyar dolarlık ithalatı etkilemesi beklenen hamle ile Çin-ABD ticaret savaşı daha da kızışacak gibi görünüyor.

    Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunda, ABD Başkanı Biden'ın, Çin'i teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve yenilik konusundaki haksız ticaret uygulamalarını ortadan kaldırmaya teşvik etmek amacıyla, çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, piller, kritik mineraller, güneş hücreleri, gemiden kıyıya vinçler ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki gümrük vergilerini arttırma talimatı verdiği belirtildi.

    Elektrikli araçlarda vergi dört katına çıkarıldı

    ABD'de %25 gümrük vergisine tabi tutulan Çinli otomobiller, bundan böyle %100 vergiye tabi olacak. Elektrikli araçlara yönelik pil parçaları ve lityum iyon pillerin vergisi ise %7,5'ten %25'e yükseliyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar Çin'den gelen yarı iletkenlere uygulanan tarife oranı ikiye katlanarak %50'ye çıkacak.

    Sabit mıknatıslar, doğal grafit ve diğer bazı kritik minerallere ilişkin vergilerin de önümüzdeki birkaç yıl içinde sıfırdan %25'e çıkarılması planlanıyor. Grafit, pillerde, güneş panellerinde ve çelik üretiminde kullanılıyor. Bazı çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergileri bugünkü %7,5'tan %25'e çıkacak. Hali hazırda %25 verginin uygulandığı güneş hücreleri ithalatında ise vergi oranı %50'ye çıkarılıyor.

    ABD, zorla çalıştırma ve insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeler nedeniyle, güneş hücrelerinde kullanılan polisilikon üretiminin yaklaşık %40'ının gerçekleştiği Çin'in Sincan bölgesinden güneş enerjisi ithalatını halihazırda engelliyor.

    ABD, son yıllardaki hamleleriyle yerli üreticilerini koruyarak üretimi tekrardan ülkeye döndürmeyi hedefliyor. Bu amaçla Biden hükümeti, güneş panelleri ve diğer temiz enerji teknolojilerinin üretimini artırmak için 2022'de Savunma Üretim Yasasını yürürlüğe koydu. 2022'de yürürlüğe giren CHIPS ve Bilim Yasası da yerli yarı iletken üretimi için 52 milyar dolarlık federal fonun ayrılmasını sağladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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