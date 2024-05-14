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    Yeni Opel Frontera, İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı

    Ürün gamında Crossland'in yerini alacak olan yeni Opel Frontera ile markanın bütün binek modelleri %100 elektrikli versiyona sahip oluyor. Frontera, hafif hibrit ve elektrikli versiyonlarla satılacak.

    Opel, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera, yeni tasarımı, zengin donanım listesi ve farklı motor seçenekleriyle yeniden yollara çıkıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ilk fotoğrafları ile henüz satışa sunulmadan büyük bir ilgi uyandıran yeni Opel Frontera’nın dünya prömiyeri Türkiye’de gerçekleştirdi.

    Yeni model, Frontera ve Frontera GS olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Avrupa için fiyatlar 48V hafif hibrit versiyonda 24 bin euro, elektrikli versiyonda ise 29 bin euro olarak açıklandı. 

    Intelli-Seats ile konfora yeni bir bakış açısı

    Yeni Opel Frontera, İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çarpıcı tasarımıyla hemen fark edilen yeni Opel Frontera, Opel Vizor marka logosunun ortasında yeni Opel “Şimşek Logosu”nu gururla taşıyor. Belirgin çamurlukların ve eşiklerin yanı sıra göz alıcı C sütunu da modelin sağlam karakterini vurguluyor. Temel öğelere odaklanılan modern görünüm, iç tasarımda da kesintisiz şekilde devam ediyor. Sürücü ve yolcular, yeni tasarlanmış direksiyon ve iki adet 10 inç geniş ekrana sahip kokpitin keyfini çıkarabiliyor.

    Yeni Frontera’da birinci öncelik, uzun yolculuklara uygun olması. Yeni modelin sürücü ve ön yolcu koltuklarının orta bölümünde, kuyruk sokumu kemiği üzerindeki baskıyı alan bir yuvaya sahip, patentli yeni Intelli-Seats koltuklar kullanıcılara eşsiz bir konfor sunuyor. Bagaj bölümünde sunulan 450 litreden fazla yükleme kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar çıkarılabiliyor. Yeni SUV Frontera özel olarak tasarlanmış, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

    Frontera, iki yeni nesil teknolojiyle yollara çıkıyor

    Yeni Opel Frontera, İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sezgisel, ulaşılabilir ve temel unsurlara odaklanmış: Opel, yeni Frontera ile güç aktarma organlarının seçiminden donanım seçeneklerine kadar bu gereksinimleri her açıdan karşılıyor. Yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunuluyor. Frontera Hybrid, hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW)  güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip. Bu motor, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor.

    0 emisyonlu sürüşün keyfini çıkarmak isteyen müşteriler ise 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP’ye göre) Frontera’nın tamamen elektrikli motor seçeneğini yakında sipariş edebilecekler. “Uzun menzilli” versiyon olaraksunulacak olan yeni Frontera Electrik, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe katedebilecek.

    Yeni Opel Frontera, İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Opel Frontera, kapsamlı donanım listesiyle de farklı kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. İki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni SUV modelde, giriş seviyesinden itibaren 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi/eğlence sistemi, navigasyon ve geri görüş kamerası gibi sistemler yer alacak. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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