Yeni Opel Frontera, İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı

- Intelli-Seats ile konfora yeni bir bakış açısı
- Frontera, iki yeni nesil teknolojiyle yollara çıkıyor
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Opel, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera, yeni tasarımı, zengin donanım listesi ve farklı motor seçenekleriyle yeniden yollara çıkıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan ilk fotoğrafları ile henüz satışa sunulmadan büyük bir ilgi uyandıran yeni Opel Frontera’nın dünya prömiyeri Türkiye’de gerçekleştirdi.
Yeni model, Frontera ve Frontera GS olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Avrupa için fiyatlar 48V hafif hibrit versiyonda 24 bin euro, elektrikli versiyonda ise 29 bin euro olarak açıklandı.
Intelli-Seats ile konfora yeni bir bakış açısı
Yeni Frontera’da birinci öncelik, uzun yolculuklara uygun olması. Yeni modelin sürücü ve ön yolcu koltuklarının orta bölümünde, kuyruk sokumu kemiği üzerindeki baskıyı alan bir yuvaya sahip, patentli yeni Intelli-Seats koltuklar kullanıcılara eşsiz bir konfor sunuyor. Bagaj bölümünde sunulan 450 litreden fazla yükleme kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar çıkarılabiliyor. Yeni SUV Frontera özel olarak tasarlanmış, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.
Frontera, iki yeni nesil teknolojiyle yollara çıkıyor
0 emisyonlu sürüşün keyfini çıkarmak isteyen müşteriler ise 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP’ye göre) Frontera’nın tamamen elektrikli motor seçeneğini yakında sipariş edebilecekler. “Uzun menzilli” versiyon olaraksunulacak olan yeni Frontera Electrik, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe katedebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.