ABD, çip üretiminde Çin’in dışarıdan en ufak yardım almasını bile istemiyor

Tam Boyutta Gör ABD, son teknoloji çip yapımında kullanılan aşırı ultraviyole (EUV) litografi cihazlarının Çin’e satışını zaten uzunca bir süre önce engellemişti. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl Çin’in derin ultraviyole (DUV) litografi sistemlerine de ulaşımı engellenmişti. Her iki cihazların üretimi de bu alanın neredeyse tekeli olan Hollandalı ASML gerçekleştiriyor. Son gelen bilgilere göre ABD, ASML’nin halihazırda satmış olduğu ekipmanlar için servis/bakım/destek hizmetlerini de istemiyor.

ABD, ASML ve Çin üçgeni

Çin, ABD’nin DUV cihazlarına yönelik engellemesi gelmeden önce ASML’den yüklü miktarlarda ekipman satın almıştı. SMIC gibi Çinli yonga üreticileri bu ekipmanları kullanarak gelişmiş yongalar üretebiliyor. Reuters'in haberine göre, bu durum ABD tarafından pek de sıcak karşılanmıyor. Bu bağlamda ABD’nin Hollanda hükümetinden ASML’nin Çin’deki tesislerde kurula olan araçlara yönelik servis hizmetleri vermesini yasaklamasını isteyecek.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre ABD'nin ihracat politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Alan Estevez, önümüzdeki hafta Hollandalı yetkililer ve ASML’den temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ekipman satışı yasağının genişletilmesinin de gündem maddelerinden birisi olacağı söyleniyor. Eğer bu görüşmelerden ABD’nin isteği doğrultusunda sonuç çıkarsa zaten çip üretiminde zorlanan Çin’in işleri daha da zora girebilir.

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ASML’nin sattığı ekipmanlar kalifiye profesyonelleri profesyonellerin düzenli servisine ihtiyaç duyuyor ve herhangi bir kısıtlama SMIC'in ikinci nesil 7nm sınıfı üretim teknolojisini kullanarak gelişmiş çipler üretmesini imkansız hale getirebilir. Hatırlanacağı üzere SMIC, Huawei ile birlikte ikinci nesil 7nm süreciyle Mate 60 serisi için HiSilicon Kirin 9000S adlı sofistike bir işlemci üretmeşti.

Üçgenin diğer ucundaki ASML için ise işler her halükârda kötü gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl ASML’nin servis gelirleri 6,07 milyar dolar dolar olmuştu. Çinli müşterilerin listeden çıkarılması mali anlamda sorun yaşatabilir. Ayrıca Çinli üreticiler sözleşmeden doğan haklar nedeniyle ASML’yi dava da edebilir.

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ABD, çip üretiminde Çin’in en ufak yardım almasını bile istemiyor