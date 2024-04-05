Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, çip üretiminde Çin’in dışarıdan en ufak yardım almasını bile istemiyor

    ABD, Çin’in gelişmiş çipler üretmesini ve bunları özellikle askeri alanlarda kullanmasını istemiyor. Bu bağlamda ABD’nin engellerine çok yakında ASML özelinde bir yenisi daha eklenebilir.
    ABD, ASML ve Çin Tam Boyutta Gör
    ABD, son teknoloji çip yapımında kullanılan aşırı ultraviyole (EUV) litografi cihazlarının Çin’e satışını zaten uzunca bir süre önce engellemişti. Bunlara ek olarak geçtiğimiz yıl Çin’in derin ultraviyole (DUV) litografi sistemlerine de ulaşımı engellenmişti. Her iki cihazların üretimi de bu alanın neredeyse tekeli olan Hollandalı ASML gerçekleştiriyor. Son gelen bilgilere göre ABD, ASML’nin halihazırda satmış olduğu ekipmanlar için servis/bakım/destek hizmetlerini de istemiyor.

    ABD, ASML ve Çin üçgeni

    Çin, ABD’nin DUV cihazlarına yönelik engellemesi gelmeden önce ASML’den yüklü miktarlarda ekipman satın almıştı. SMIC gibi Çinli yonga üreticileri bu ekipmanları kullanarak gelişmiş yongalar üretebiliyor. Reuters'in haberine göre, bu durum ABD tarafından pek de sıcak karşılanmıyor. Bu bağlamda ABD’nin Hollanda hükümetinden ASML’nin Çin’deki tesislerde kurula olan araçlara yönelik servis hizmetleri vermesini yasaklamasını isteyecek.

    ABD, çip üretiminde Çin’in en ufak yardım almasını bile istemiyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre ABD'nin ihracat politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Alan Estevez, önümüzdeki hafta Hollandalı yetkililer ve ASML’den temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ekipman satışı yasağının genişletilmesinin de gündem maddelerinden birisi olacağı söyleniyor. Eğer bu görüşmelerden ABD’nin isteği doğrultusunda sonuç çıkarsa zaten çip üretiminde zorlanan Çin’in işleri daha da zora girebilir.

    ASML’nin sattığı ekipmanlar kalifiye profesyonelleri profesyonellerin düzenli servisine ihtiyaç duyuyor ve herhangi bir kısıtlama SMIC'in ikinci nesil 7nm sınıfı üretim teknolojisini kullanarak gelişmiş çipler üretmesini imkansız hale getirebilir. Hatırlanacağı üzere SMIC, Huawei ile birlikte ikinci nesil 7nm süreciyle Mate 60 serisi için HiSilicon Kirin 9000S adlı sofistike bir işlemci üretmeşti.

    Üçgenin diğer ucundaki ASML için ise işler her halükârda kötü gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl ASML’nin servis gelirleri 6,07 milyar dolar dolar olmuştu. Çinli müşterilerin listeden çıkarılması mali anlamda sorun yaşatabilir. Ayrıca Çinli üreticiler sözleşmeden doğan haklar nedeniyle ASML’yi dava da edebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    endemik yayınları zor mu ps4 ssd takılır mı gta 5 çıplaklar kampı en sorunsuz bmw modeli tivibu kumanda eşleştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız