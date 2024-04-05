ABD, çip üretiminde Çin’in dışarıdan en ufak yardım almasını bile istemiyor

ABD, ASML ve Çin üçgeni
Çin, ABD’nin DUV cihazlarına yönelik engellemesi gelmeden önce ASML’den yüklü miktarlarda ekipman satın almıştı. SMIC gibi Çinli yonga üreticileri bu ekipmanları kullanarak gelişmiş yongalar üretebiliyor. Reuters'in haberine göre, bu durum ABD tarafından pek de sıcak karşılanmıyor. Bu bağlamda ABD’nin Hollanda hükümetinden ASML’nin Çin’deki tesislerde kurula olan araçlara yönelik servis hizmetleri vermesini yasaklamasını isteyecek.
ASML’nin sattığı ekipmanlar kalifiye profesyonelleri profesyonellerin düzenli servisine ihtiyaç duyuyor ve herhangi bir kısıtlama SMIC'in ikinci nesil 7nm sınıfı üretim teknolojisini kullanarak gelişmiş çipler üretmesini imkansız hale getirebilir. Hatırlanacağı üzere SMIC, Huawei ile birlikte ikinci nesil 7nm süreciyle Mate 60 serisi için HiSilicon Kirin 9000S adlı sofistike bir işlemci üretmeşti.
Üçgenin diğer ucundaki ASML için ise işler her halükârda kötü gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl ASML’nin servis gelirleri 6,07 milyar dolar dolar olmuştu. Çinli müşterilerin listeden çıkarılması mali anlamda sorun yaşatabilir. Ayrıca Çinli üreticiler sözleşmeden doğan haklar nedeniyle ASML’yi dava da edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...