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    Anlık Bildirim

    Depremden etkilenen TSMC üretime yeniden başladı: Büyük zarar yok

    Çarşamba günü Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra TSMC üretimini durdurmuştu. Şirket yaptığı incelemeler sonucunda önemli ekipmanlarının zarar görmediğini açıkladı.
    Depremden etkilenen TSMC üretime yeniden başladı: Büyük zarar yok Tam Boyutta Gör
    Çarşamba günü Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra TSMC üretimini durdurmuştu. Şirket fabrikalarında yaptığı incelemeler sonucunda önemli ekipmanlarının zarar görmeden depremi atlattığını açıkladı.

    TSMC üretime yeniden başladı

    TSMC açıklamasında, "Tüm ekstrem ultraviyole litografi araçlarımız dahil olmak üzere kritik araçlarımızda herhangi bir hasar yoktur" dedi. Yarı iletken muhabiri olan Wen-Yee Lee, TSMC'nin plaka fabrikalarında yeniden faliyete girme oranının %70, yeni fabrikalarda ise %80 düzeyinde olduğunu aktardı. Muhabir, bazı ekipmanların zarar gördüğünü ancak en gelişmiş ve karmaşık makinelerde hasarın olmadığını söyledi.

    Görünüşe göre, TSMC kısa sürede toparlanacak, ancak tam toparlanma biraz zaman alabilir. Dünyanın en önemli çip üreticilerinden olan TSMC, birçok teknoloji devine üretim yaptığı için, üretimin devamlılığı teknoloji dünyası için büyük önem taşıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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