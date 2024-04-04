Tam Boyutta Gör Çarşamba günü Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra TSMC üretimini durdurmuştu. Şirket fabrikalarında yaptığı incelemeler sonucunda önemli ekipmanlarının zarar görmeden depremi atlattığını açıkladı.

TSMC üretime yeniden başladı

TSMC açıklamasında, "Tüm ekstrem ultraviyole litografi araçlarımız dahil olmak üzere kritik araçlarımızda herhangi bir hasar yoktur" dedi. Yarı iletken muhabiri olan Wen-Yee Lee, TSMC'nin plaka fabrikalarında yeniden faliyete girme oranının %70, yeni fabrikalarda ise %80 düzeyinde olduğunu aktardı. Muhabir, bazı ekipmanların zarar gördüğünü ancak en gelişmiş ve karmaşık makinelerde hasarın olmadığını söyledi.

TSMC depremden etkilendi 12 sa. önce eklendi

Görünüşe göre, TSMC kısa sürede toparlanacak, ancak tam toparlanma biraz zaman alabilir. Dünyanın en önemli çip üreticilerinden olan TSMC, birçok teknoloji devine üretim yaptığı için, üretimin devamlılığı teknoloji dünyası için büyük önem taşıyor.

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Depremden etkilenen TSMC üretime yeniden başladı: Büyük zarar yok