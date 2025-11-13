Giriş
    Toyota, ABD'deki dev elektrikli araç batarya fabrikasını hizmete aldı

    Toyota, Japonya dışındaki ilk batarya fabrikasını ABD’de açtı. 13,9 milyar dolarlık dev tesis, yılda 30 GWh batarya üretme kapasitesine sahip.                     

    Toyota, ABD'deki dev batarya fabrikasını hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Toyota, Japonya dışındaki ilk batarya fabrikasını ABD’de açtı. 13,9 milyar dolarlık bu yeni tesisin üretimi Kuzey Carolina’daki Liberty kentinde resmen başladı. Şirket, bu adımı “tarihinde dönüm noktası” olarak nitelendiriyor. Tesis, Toyota’nın ABD’deki 11’inci fabrikası ve Japonya dışındaki ilk batarya üretim merkezi olma özelliğini taşıyor.

    Toyota, ABD’de batarya üretme planını yaklaşık dört yıl önce duyurmuştu. Yaklaşık 14 milyar dolarlık bu yatırım bölgeye 5.100’e kadar yeni iş imkanı yaratacak. Ayrıca şirket, önümüzdeki beş yıl içinde ABD operasyonlarına ek 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 

    30 GWh kapasiteye sahip

    1.850 dönümlük (yaklaşık 121 futbol sahası büyüklüğünde) bu dev tesis, yılda 30 GWh kapasiteye kadar batarya üretme kapasitesine sahip. Bu fabrikada üretilen bataryalar, yeni Camry HEV, Corolla Cross HEV, RAV4 HEV ve henüz tanıtılmamış üç sıralı elektrikli SUV modellerine güç verecek.

    Tesis şu anda 14 üretim hattına sahip olsa da, Toyota 2030’a kadar bu sayıyı artırmayı planlıyor. Şirket, Kuzey Carolina’daki tesiste üretilen HEV (hibrit) modüllerini halihazırda Kentucky’deki fabrikasına ve Alabama’daki Mazda-Toyota ortak tesisine gönderiyor. Toyota şu anda ABD’de 11 farklı hibrit ve şarj edilebilir hibrit model montajı yapıyor.

    Şirketin ABD’de yalnızca iki tam elektrikli modeli (bZ SUV ve Lexus RZ) bulunsa da, önümüzdeki aylarda CH-R ve bZ Woodland gibi yeni BEV modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Buna karşın Toyota, Japonya’da yeni nesil elektrikli araç bataryalarını üreteceği planlanan yeni tesisin açılışını ertelemiş durumda.

