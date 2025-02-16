ABD’de 17 kömür madeni güneş ve enerji depolama merkezine dönüşüyor

Fosilden temiz enerjiye
Bu girişim, 14 güneş enerjisi santrali ile toplamda 49 megavatlık elektrik üretmeyi ve 320 megavat kapasiteli üç batarya depolama tesisi inşa etmeyi amaçlıyor. Tesisler, Virginia, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde kurulacak ve yaklaşık 6.638 haneye yıllık enerji sağlayacak.
Projeye öncülük eden The Nature Conservancy, bu dönüşüm sürecini “3C” prensibi doğrultusunda yönetiyor: İklim (Climate), Koruma (Conservation) ve Toplum (Communities). Bu strateji, projelerin çevresel sürdürülebilirlik sağlamasının yanı sıra, yerel halk için ekonomik fırsatlar yaratmasını hedefliyor.
The Nature Conservancy ve ortakları, halihazırda sekiz yenilenebilir enerji projesi yürütüyor. İlk büyük proje, Virginia’da 2026 yılında inşaatına başlanacak bir güneş enerjisi santrali olacak. Güneş enerjisi ve batarya depolama tesislerinin tamamının 2029 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
Projelerin geleceği teşviklere bağlı
Başkan Donald Trump, başkanlık görevinin başlarında IRA fonlarını dondurmaya çalışmış, ancak mahkemeler bu girişimi engellemişti. Ancak eyaletler, fonlara erişimde hâlâ sorunlar yaşadıklarını ve temiz enerji projelerinin finansmanında gecikmeler yaşandığını belirtiyor.
Bu durum, yalnızca Appalachia’daki projeleri değil, ülke genelinde birçok yenilenebilir enerji ve çevresel iyileştirme girişimini de etkiliyor. Örneğin, dizel yakıtlı okul otobüslerini elektrikliye çevirmek, kurşun boyalı evleri yenilemek ve iklim değişikliğine karşı önlemler almak gibi projeler finansal sıkıntılarla karşı karşıya.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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