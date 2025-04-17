ABD, TikTok'tan sonra DeepSeek'i de radarına aldı; Çinli yapay zekaya yasak gelebilir

Tam Boyutta Gör Ocak ayında sansasyonel bir çıkış yapan DeepSeek, kısa sürede oldukça geniş bir kitleye ulaşırken, Çin'in yapay zeka konusunda ABD'nin çok da gerisinde olmadığını gözler önüne serdi. Teknoloji sektöründe ciddi bir kırılma yaratan DeepSeek, bugün artık neredeyse Batılı rakipleri kadar popüler durumda. Tabii bu durum ABD'nin de gözüne batıyor. Çin çıkışlı uygulamaların Amerika'da yaygın hâle gelmesini istemeyen ABD yönetimi, TikTok'tan sonra DeepSeek'i de yasaklamayı düşünüyor.

The New York Times'ın haberine göre Trump yönetimi şu sıralar DeepSeek'i radarına almış durumda. DeepSeek'in ABD çıkışlı teknolojilere erişmesini engellemek için çeşitli cezaları devreye sokmaya hazırlanan Trump yönetimi, bununla birlikte DeepSeek'in ABD'de kullanılmasını hepten yasaklama ihtimali üzerinde de duruyor.

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ABD Yasağı DeepSeek'e Büyük Zarar Verebilir

DeepSeek'i yasaklamak için şimdiden zemin hazırlanmaya başlamış durumda. ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı olarak çalışan komite, bu hafta bir rapor yayınlayarak DeepSeek'i hem Amerikalıların verilerini Çin hükûmetine vermekle, hem de Çin Komünist Partisi propagandası yapmak için insanlara yanlış bilgi vermekle suçladı. Ayrıca şirketin kendi yapay zekasını geliştirmek için ABD çıkışlı yapay zekaları yasa dışı olarak ele geçirip kullandığı da öne sürüldü. Hatırlarsanız TikTok yasağından hemen önce de buna çok benzer suçlamalar ve raporlar görmüştük.

Trump hükûmetinin gündeminde olan yasak, ABD dışında yaşayanlar için pek anlam ifade etmiyor belki ama DeepSeek'in geleceği için büyük önem taşıyor. Zira ABD gibi önemli bir pazarı kaybetmek, DeepSeek'in rekabetçi kalmasını epey zorlaştırabilir.

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