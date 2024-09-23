İsveçli batarya üreticisi Northvolt, 1600 kişiyi işten çıkaracak

Genişleme planlarını askıya aldı
Nortvolt bununla beraber İsveç'in kuzeyindeki Skelleftea'daki batarya fabrikasını genişletme planlarını askıya aldığını da açıkladı. Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin azalması, üretim problemleri ve Çinli üreticilerle olan yoğun rekabet, şirketi zorlayarak önlemler almasına neden oldu.
Northvolt, batarya üretim kapasitesini 30 GWh daha artırmayı hedefleyen bir inşaat projesini rafa kaldırırken, 16 GWh kapasiteli İsveç'teki fabrikasının yıllık üretim kapasitesini arttırmaya odaklanacağını açıkladı. Şirket şu anda 1 GWh'den az pil üretimi gerçekleştiriyor. Başlangıçta fabrikanın yılda bir milyondan fazla otomobil için 60 GWh kapasitede pil üretmesini planlamıştı.
Northvolt'un kurucu ortağı ve CEO'su Peter Carlsson konuyla ilgili şunları söyledi: "Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye ve daha güçlü ve daha yalın bir şekilde ortaya çıkmaya kararlıyız. Şimdi tüm enerjimizi ve yatırımlarımızı temel işimize odaklamamız gerekiyor."
Carlsson, şirketin Ar-Ge merkezi olan Northvolt laboratuvarlarının, temel platformlarını korurken tüm programlarını ve genişleme planlarını yavaşlatacaklarını söyledi. Ertelenme riski altında olan Almanya ve Kanada'daki planlanan gigafabrikaların geleceğinden ise bahsetmedi.
50 milyar dolar sipariş aldı
Northvolt, önde gelen yatırımcısı Volkswagen de dahil olmak üzere müşterilerden 50 milyar doların üzerinde sipariş almasına rağmen hala zarar ediyor. İsveçli firma, Goldman Sachs ve BlackRock dahil olmak üzere bir dizi şirketten 15 milyar dolarlık öz sermaye ve borç finansmanı sağladı ve artan faaliyetlerini finanse etmek için daha fazla kaynak bulmaya çalışıyor. Northvolt, geçen yıl 1,2 milyar dolar zarar etti, bir önceki yıl ise 285 milyon dolar zarar açıklamıştı. 2023 sonu itibarıyla, şirketin elinde 2,13 milyar dolar nakit bulunuyordu.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 13 Eylül'de yeşil teknolojilerle uğraşan şirketlerin gelişmesini isterken hükümetin Northvolt'ta hisse almayacağını söyledi. Hükümet ayrıca şirkete kredi vermeyeceğini de söyledi.
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)