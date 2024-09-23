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    İsveçli batarya üreticisi Northvolt, 1600 kişiyi işten çıkaracak

    Avrupa'nın elektrikli araç batarya pazarındaki en büyük umudu olan İsveçli Northvolt, İsveç'teki merkezinde 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, genişleme planlarını askıya aldı.
    İsveçli batarya üreticisi Northvolt, 1600 kişiyi işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın elektrikli araç batarya pazarındaki en büyük umudu olan İsveçli Northvolt, İsveç'teki merkezinde 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

    Genişleme planlarını askıya aldı

    Nortvolt bununla beraber İsveç'in kuzeyindeki Skelleftea'daki batarya fabrikasını genişletme planlarını askıya aldığını da açıkladı. Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin azalması, üretim problemleri ve Çinli üreticilerle olan yoğun rekabet, şirketi zorlayarak önlemler almasına neden oldu.

    Northvolt, batarya üretim kapasitesini 30 GWh daha artırmayı hedefleyen bir inşaat projesini rafa kaldırırken, 16 GWh kapasiteli İsveç'teki fabrikasının yıllık üretim kapasitesini arttırmaya odaklanacağını açıkladı. Şirket şu anda 1 GWh'den az pil üretimi gerçekleştiriyor. Başlangıçta fabrikanın yılda bir milyondan fazla otomobil için 60 GWh kapasitede pil üretmesini planlamıştı.

    Northvolt'un kurucu ortağı ve CEO'su Peter Carlsson konuyla ilgili şunları söyledi: "Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye ve daha güçlü ve daha yalın bir şekilde ortaya çıkmaya kararlıyız. Şimdi tüm enerjimizi ve yatırımlarımızı temel işimize odaklamamız gerekiyor."

    Carlsson, şirketin Ar-Ge merkezi olan Northvolt laboratuvarlarının, temel platformlarını korurken tüm programlarını ve genişleme planlarını yavaşlatacaklarını söyledi. Ertelenme riski altında olan Almanya ve Kanada'daki planlanan gigafabrikaların geleceğinden ise bahsetmedi.

    İsveçli batarya üreticisi Northvolt, 1600 kişiyi işten çıkaracak Tam Boyutta Gör

    50 milyar dolar sipariş aldı

    Northvolt, önde gelen yatırımcısı Volkswagen de dahil olmak üzere müşterilerden 50 milyar doların üzerinde sipariş almasına rağmen hala zarar ediyor. İsveçli firma, Goldman Sachs ve BlackRock dahil olmak üzere bir dizi şirketten 15 milyar dolarlık öz sermaye ve borç finansmanı sağladı ve artan faaliyetlerini finanse etmek için daha fazla kaynak bulmaya çalışıyor. Northvolt, geçen yıl 1,2 milyar dolar zarar etti, bir önceki yıl ise 285 milyon dolar zarar açıklamıştı. 2023 sonu itibarıyla, şirketin elinde 2,13 milyar dolar nakit bulunuyordu.

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 13 Eylül'de yeşil teknolojilerle uğraşan şirketlerin gelişmesini isterken hükümetin Northvolt'ta hisse almayacağını söyledi. Hükümet ayrıca şirkete kredi vermeyeceğini de söyledi.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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