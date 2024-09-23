İsveçli batarya üreticisi Northvolt, 1600 kişiyi işten çıkaracak

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Tam Boyutta Gör Avrupa'nın elektrikli araç batarya pazarındaki en büyük umudu olan İsveçli Northvolt, İsveç'teki merkezinde 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Genişleme planlarını askıya aldı

Nortvolt bununla beraber İsveç'in kuzeyindeki Skelleftea'daki batarya fabrikasını genişletme planlarını askıya aldığını da açıkladı. Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebin azalması, üretim problemleri ve Çinli üreticilerle olan yoğun rekabet, şirketi zorlayarak önlemler almasına neden oldu.

Northvolt, batarya üretim kapasitesini 30 GWh daha artırmayı hedefleyen bir inşaat projesini rafa kaldırırken, 16 GWh kapasiteli İsveç'teki fabrikasının yıllık üretim kapasitesini arttırmaya odaklanacağını açıkladı. Şirket şu anda 1 GWh'den az pil üretimi gerçekleştiriyor. Başlangıçta fabrikanın yılda bir milyondan fazla otomobil için 60 GWh kapasitede pil üretmesini planlamıştı.

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Northvolt'un kurucu ortağı ve CEO'su Peter Carlsson konuyla ilgili şunları söyledi: "Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye ve daha güçlü ve daha yalın bir şekilde ortaya çıkmaya kararlıyız. Şimdi tüm enerjimizi ve yatırımlarımızı temel işimize odaklamamız gerekiyor."

Carlsson, şirketin Ar-Ge merkezi olan Northvolt laboratuvarlarının, temel platformlarını korurken tüm programlarını ve genişleme planlarını yavaşlatacaklarını söyledi. Ertelenme riski altında olan Almanya ve Kanada'daki planlanan gigafabrikaların geleceğinden ise bahsetmedi.

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50 milyar dolar sipariş aldı

Northvolt, önde gelen yatırımcısı Volkswagen de dahil olmak üzere müşterilerden 50 milyar doların üzerinde sipariş almasına rağmen hala zarar ediyor. İsveçli firma, Goldman Sachs ve BlackRock dahil olmak üzere bir dizi şirketten 15 milyar dolarlık öz sermaye ve borç finansmanı sağladı ve artan faaliyetlerini finanse etmek için daha fazla kaynak bulmaya çalışıyor. Northvolt, geçen yıl 1,2 milyar dolar zarar etti, bir önceki yıl ise 285 milyon dolar zarar açıklamıştı. 2023 sonu itibarıyla, şirketin elinde 2,13 milyar dolar nakit bulunuyordu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 13 Eylül'de yeşil teknolojilerle uğraşan şirketlerin gelişmesini isterken hükümetin Northvolt'ta hisse almayacağını söyledi. Hükümet ayrıca şirkete kredi vermeyeceğini de söyledi.



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İsveçli batarya üreticisi Northvolt, 1600 kişiyi işten çıkaracak