Bill Gates’ten dünyanın kömürden nükleere geçen ilk santrali: Natrium

TerraPower'ın başkanı ve kurucusu Bill Gates, ABD’de türünün ilk örneği olan gelişmiş nükleer reaktör tesisinin sahasında düzenlenen tören ile Natrium adlı santralinin temellerini attı. Gerektiğinde sistemin çıkışını 500 MW güce çıkarabilen ve yenilenebilir kaynaklarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayan erimiş tuz bazlı enerji depolama sistemine sahip 345 MWe sodyum soğutmalı hızlı reaktör (fast reactor), emekliye ayrılan bir kömür santralin yakınında inşa ediliyor.
Bill Gates, ilk nükleer santralini inşa ediyor
Gates'e göre Natrium dünyadaki en gelişmiş nükleer tesis olacak ve geleneksel reaktörlere göre çok daha güvenli olacak. Ünlü milyarder Natrium’un aynı zamanda çok daha az atık üreteceğinin de altını çiziyor. Natrium, dünyanın geliştirilmekte olan tek kömürden nükleere geçiş projesi olarak da dikkat çekiyor. Tamamlandığında 200 ila 250 kişiyi istihdam edecek olan tesiste 110 eski kömür işçisi de yer alacak.
Vizyoner bir santral
Natrium reaktörünün geleneksel nükleer üretim için gerekli olan karmaşık muhafaza yapılarına, soğutma suyu sirkülasyonuna ve yedek güvenlik sistemlerine ihtiyaç duymadığı, bu sayede çok daha az yer kaplayarak pahalı beton ve çelik ihtiyacını azalttığı belirtiliyor. Natrium, reaktörü soğutmak için su yerine sodyum bazlı bir teknoloji kullanan gelişmiş bir nükleer reaktör olacak.
Su yerine sıvı sodyumun kullanılması ise soğutma tarafında işleri kolaylaştırıyor. Zira suya göre kaynama noktası 8 kat daha yüksek, böylelikle üretilen tüm ekstra ısı emilebiliyor. Bununla birlikte suyun aksine sodyumu sistemde dolaştırmaya da gerek yok. Sodyumun ısındıkça yükseldiği ve soğuduğu belirtiliyor.
Hızlı reaktör nedir?
Eğer bir reaktörde termal nötronlar fisyon tepkimelerinin çoğuna neden oluyorsa, bu tür reaktörlere “termal reaktör (thermal reactor)”, hızlı nötronlar fisyon tepkimelerinin çoğuna neden oluyorsa, bu tür reaktörlere de “hızlı reaktör (fast reactor)” adı veriliyor. Termal reaktörlerde nötronları yavaşlatmak için çeşitli yavaşlatıcı malzemeler kullanılırken hızlı reaktörlerde kullanılmamaktadır. Halihazırda kurulu olan nükleer santrallerin yüzde 99'u termal reaktör sınıfına giriyor. Natrium santralinin çalışma prensibi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://electrek.co/2024/06/11/coal-to-nuclear-reactor-plant-wyoming/ https://www.terrapower.com/natrium/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.