Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminde tarihi rekor

Güneş enerjisinin elektrikli üretimindeki payı %44'ü aştı
Türkiye, alternatif enerjideki potansiyelini maksimum düzeyde kullanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününde tarihi bir rekor kırıldı; 16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik üretildiği bunun 109 bin 501’inin güneş enerjisinden karşılandığı belirtildi.
Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimi payının %16.05 olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Gün içinde bu oran %44’ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir elektrik üretiminin payı %63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise %78.4 olarak gerçekleşti.” diye konuştu.
Türkiye, Avrupa'da 5. sırada
Güncel Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın istatistiklerine göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Dünyada ilk 11’e girdi, Avrupa’da da 5. sırada. Bakan, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.