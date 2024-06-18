Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminde tarihi rekor

Tam Boyutta Gör T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden Kurban Bayramı’nın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti. 16 Haziran’da gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı %44’ü aştı.

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Güneş enerjisinin elektrikli üretimindeki payı %44'ü aştı

Türkiye, alternatif enerjideki potansiyelini maksimum düzeyde kullanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününde tarihi bir rekor kırıldı; 16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik üretildiği bunun 109 bin 501’inin güneş enerjisinden karşılandığı belirtildi.

Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimi payının %16.05 olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Gün içinde bu oran %44’ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir elektrik üretiminin payı %63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise %78.4 olarak gerçekleşti.” diye konuştu.

Türkiye, Avrupa'da 5. sırada

Güncel Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın istatistiklerine göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Dünyada ilk 11’e girdi, Avrupa’da da 5. sırada. Bakan, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

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