ABD hükümeti, güvenlik kaygılarının gölgesinde sivil dron programını sonlandırabilir

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ABD, özellikle Çin menşeli teknolojilere karşı bir süredir sürdürdüğü mücadeleyi sertleştirmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığının halen incelemekte olduğu muhtemel yasak, bakanlığa bağlı kurumlar tarafından sivil maksatlı kullanılan Çin üretimi bin kadar dronu kalıcı olarak uçuştan men etmek etrafında şekilleniyor. Yangın halleri ve eğitim konularının hariç tutulacağı engelleme, Çin’in söz konusu araçları casusluk maksadıyla kullanıyor olabileceği kaygısıyla kalıcı hale getirilmek isteniyor gibi görünüyor.

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Hâlihazırda geçici olarak uygulanan yasak, bakanlığa bağlı kurumlarda 121 kadar dronu bulunan Çinli DJI’ı da harekete geçirmiş durumda. Şirket, izin verildiği takdirde endişelerin yersiz olduğunu ispatlayabileceğini ifade etmiş.

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İçişleri Bakanlığının muhtemel kararı ise ABD’de bir ilk değil. Ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2017 yılında almış olduğu bir kararla DJI dronların kullanımını yasaklamış ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı da şirketin Çinli yetkililere güvenlik riski oluşturabilecek bilgi sızdırdığı konusunda kanaat edindiğini ifade etmişti. Ancak yöneltilen suçlamalar herhangi bir şekilde belgelendirilememişti.

Bakanlık kurumlarından da eleştri var

Bazı Bakanlık çalışanları ise muhtemel yasağın faydalı işleri de engelleyeceği yönünde görüş bildirmiş. Finacial Times, Balık ve Vahşi Yaşam ile Jeolojik Tetkik Kurumlarının bahse konu yasaktan dolayı duydukları endişeleri dile getirdikleri belgelere ulaştığını belirtmiş.

Bakanlığın uygulamaya koymayı planladığı yasak sonrasında dron tedarikinin nereden yapılacağı ise meçhul. Zira hâlihazırda kullanılan dronların muadili, ABD üretimi bir araç bulunmuyor. Yetkililer, kritik görevler için pahalı ve riskli olan insanlı uçuşlara dönülebileceğini belirtiyor.

https://www.engadget.com/2020/01/12/us-may-permanently-ground-civilian-drone-program/

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