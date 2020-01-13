Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD hükümeti, güvenlik kaygılarının gölgesinde sivil dron programını sonlandırabilir

    Çin menşeli dronlara karşı savaş açan ABD İçişleri Bakanlığı, kurumlarında kullanılan bin kadar dronun kullanımını güvenlik gerekçesiyle yasaklamayı düşünüyor.
    1 hf.
    1,5b
    1
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD hükümeti, güvenlik kaygılarının gölgesinde sivil dron programını sonlandırabilir
    Tam Boyutta Gör

    ABD, özellikle Çin menşeli teknolojilere karşı bir süredir sürdürdüğü mücadeleyi sertleştirmeye hazırlanıyor.

    İçişleri Bakanlığının halen incelemekte olduğu muhtemel yasak, bakanlığa bağlı kurumlar tarafından sivil maksatlı kullanılan Çin üretimi bin kadar dronu kalıcı olarak uçuştan men etmek etrafında şekilleniyor. Yangın halleri ve eğitim konularının hariç tutulacağı engelleme, Çin’in söz konusu araçları casusluk maksadıyla kullanıyor olabileceği kaygısıyla kalıcı hale getirilmek isteniyor gibi görünüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor

    Hâlihazırda geçici olarak uygulanan yasak, bakanlığa bağlı kurumlarda 121 kadar dronu bulunan Çinli DJI’ı da harekete geçirmiş durumda. Şirket, izin verildiği takdirde endişelerin yersiz olduğunu ispatlayabileceğini ifade etmiş.

    Ayrıca Bkz. "Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı"

    İçişleri Bakanlığının muhtemel kararı ise ABD’de bir ilk değil. Ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2017 yılında almış olduğu bir kararla DJI dronların kullanımını yasaklamış ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı da şirketin Çinli yetkililere güvenlik riski oluşturabilecek bilgi sızdırdığı konusunda kanaat edindiğini ifade etmişti. Ancak yöneltilen suçlamalar herhangi bir şekilde belgelendirilememişti.

    Bakanlık kurumlarından da eleştri var

    Bazı Bakanlık çalışanları ise muhtemel yasağın faydalı işleri de engelleyeceği yönünde görüş bildirmiş. Finacial Times, Balık ve Vahşi Yaşam ile Jeolojik Tetkik Kurumlarının bahse konu yasaktan dolayı duydukları endişeleri dile getirdikleri belgelere ulaştığını belirtmiş.

    Bakanlığın uygulamaya koymayı planladığı yasak sonrasında dron tedarikinin nereden yapılacağı ise meçhul. Zira hâlihazırda kullanılan dronların muadili, ABD üretimi bir araç bulunmuyor. Yetkililer, kritik görevler için pahalı ve riskli olan insanlı uçuşlara dönülebileceğini belirtiyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/12/us-may-permanently-ground-civilian-drone-program/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Motorola Razr'ın prizma tasarımlı perakende kutusu ortaya çıktı 1 hf. Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu 1 hf. Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor 1 hf. Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor 1 hf. Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü 1 hf. Galaxy S20 Ultra tek hafıza kartı destekli model olacak 1 hf. 5GHz'de neredeyse 1Gbit! "Keenetic Ultra incelemesi" 1 hf. Uygun Fiyatlı RUSH Psycholed RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 hf. 22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor 1 hf. Bu hafta Epic Games mağazasında Sundered: Eldritch Edition var 1 hf. Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak 1 hf. Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir 1 hf. Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek 1 hf. Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı 1 hf. 144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu 1 hf. Facebook Messenger'ın masaüstü uygulaması artık ses kliplerini destekliyor 1 hf. Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi 1 hf. Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün 1 hf. Spider-Man evreninde geçen yeni film Morbius'tan ilk fragman geldi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ABD hükümeti, güvenlik kaygılarının gölgesinde sivil dron programını sonlandırabilir Sonraki Erzincan Havalimanı'nda güneşten elektrik elde edilmeye başlandı 1 hf. Thermaltake oyuncu kulaklığı hava durumuna göre rengini ayarlayabiliyor 1 hf. Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi 1 hf. Airbnb müşterilerin psikopat olup olmadığını "yapay zeka" ile tespit edecek 1 hf. Corsair ve ASUS'tan dev ortaklık 1 hf. MadCatz EGO arkade kolu tanıtıldı 1 hf. Oscar 2020 adayları açıklandı! Ödüllere Joker damgası 1 hf. 60.000TL fiyatı olan oyuncu klavyesini kullandık 1 hf. Apple, Servisler bölümü ile ilgili detaylar paylaştı 1 hf. AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor 1 hf. Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi 1 hf. 2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı 1 hf. Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor 1 hf. OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı 1 hf. Altın Küre ödüllü '1917' filmi, gişelere hızlı bir giriş yaptı 1 hf. HyperX özel söyleşi | 2019 nasıl geçti, 2020'de neler göreceğiz? 1 hf. Beklenen SSD geliyor | Samsung 980 Pro ön inceleme 1 hf. ADATA tam 10 bin dolarlık klavye hazırladı 1 hf. Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak 1 hf. Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim