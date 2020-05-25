Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı

    ABD'nin Huawei yaptırımlarını bir yıl daha uzatması Çinli şirketi yeni yollar aramaya teşvik etti. Telekomünikasyon deviişlerin daha da zora girebilme ihtimaline karşın MediaTek siparişlerini artırdı.
    20 dk.
    105
    55
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'ye yönelik Amerikan yaptırımları bir yıl daha uzatıldı ve bu durum Çinli telekomünikasyon devini, ürünleri için alternatif mobil işlemci tedarik kaynakları aramaya zorladı. Şirketin alternatiflerinden birisi de MediaTek.

    İlginizi Çekebilir Avatar MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+

    Ayrıca Bkz. "İngiltere, 2023 yılına kadar Huawei'nin 5G altyapısına katılımını sonlandıracak"

    Huawei, kendi mobil işlemcilerini bağımsız olarak geliştirebilen dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri. Şirket uzun bir zamandır bunu yapıyor, ancak son ABD yaptırımları, Huawei'nin Tayvanlı üretici TSMC tarafından kendisi için üretilen yongaları tedarik etmesine izin vermemekte. Çinli şirket bu nedenle diğer üreticilerin sözleşmelerine güvenmiyor ve buna paralel olarak kendi işlemcilerini diğer şirketlerin ürünleri ile değiştirmeye karar vermiş durumda.

    ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı
    Tam Boyutta Gör

    MediaTek'e büyük görev

    Çin kaynaklı raporlara göre, ABD baskısı sonucu yeni bir çıkış yolu arayan Huawei, MediaTek işlemci siparişlerini 2020 yılının başından bu yana yüzde 300 artırdı. Huawei, Tayvanlı şirketin yeni 5G işlemcilerini orta ve yüksek fiyat segmentlerindeki cihazlarında kullanacak. Her iki şirket de bir yıldan uzun süredir işbirliği yapıyor, ancak daha önce Huawei, MediaTek 4G yongalarını sadece giriş seviyesi ve orta menzilli cihazlarda kullanıyordu.

    Çin kaynakları ayrıca MediaTek'in şu anda Huawei'nin sunduğu çip üretim ihtiyaçlarını karşılama konusunu değerlendirdiğini de bildiriyor. Uzmanlara göre Tayvanlı çip üreticisinin, Huawei'nin verdiği yüksek ölçekteki siparişle başa çıkabilmesi bir zafer olarak nitelendirilebilir. Zira MediaTek, son birkaç yıldır bir başka mobil işlemci geliştiricisi Qualcomm ile yoğun bir rekabet içinde. Huawei'ye gelince, şirket kısa süre önce MediaTek Dimensity 800 işlemcisine dayanan ilk akıllı telefon modeli olan Huawei Enjoy Z'yi 240 dolardan satışa çıkarmıştı.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/25/huaweis-orders-of-mediatek-chips-reported-to-have-increased-by-300/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor
    1 sa.
    Realme X50 Pro Play tanıtıldı: Snapdragon 865 işlemci, grafit soğutma teknolojisi
    2 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı Sonraki Texas Instruments hesap makinelerinde program çalıştırmak daha zor hâle getiriyor 1 sa. Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor 2 sa. Realme X50 Pro Play tanıtıldı: Snapdragon 865 işlemci, grafit soğutma teknolojisi 2 sa. App Store güncelleme yoluyla uygulamaları kaldırıp yeniden kurarak hata düzeltmesi yaptı 3 sa. Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı 4 sa. Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 5 sa. Redmi orta seviye telefonu K30i'yi tanıttı 5 sa. Realme Watch tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir 7 sa. Mezuniyetinizi Lady Gaga ile kutlayın 8 sa. MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı 8 sa. iOS 13.5 için jailbreak aracı yayınlandı 9 sa. Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu 17 sa. GTA5 NaturalVision: Evolved isimli mod, GTA 5’e remaster dopingi getiriyor 18 sa. SpaceX astronotları, tarihi uçuş öncesinde 'fütüristik' uzay kıyafetlerini sergiledi 18 sa. Burger King, sosyal mesafeyi korumak adına müşterilere iki metrelik kral tacı hediye ediyor 19 sa. Oppo, akıllı bilekliği Oppo Band'in tanıtım posterini paylaştı 20 sa. 6 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı 20 sa. AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir 21 sa. Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi