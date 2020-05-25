ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı

Tam Boyutta Gör

Huawei'ye yönelik Amerikan yaptırımları bir yıl daha uzatıldı ve bu durum Çinli telekomünikasyon devini, ürünleri için alternatif mobil işlemci tedarik kaynakları aramaya zorladı. Şirketin alternatiflerinden birisi de MediaTek.

İlginizi Çekebilir

MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+

Ayrıca Bkz. "İngiltere, 2023 yılına kadar Huawei'nin 5G altyapısına katılımını sonlandıracak"

Huawei, kendi mobil işlemcilerini bağımsız olarak geliştirebilen dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri. Şirket uzun bir zamandır bunu yapıyor, ancak son ABD yaptırımları, Huawei'nin Tayvanlı üretici TSMC tarafından kendisi için üretilen yongaları tedarik etmesine izin vermemekte. Çinli şirket bu nedenle diğer üreticilerin sözleşmelerine güvenmiyor ve buna paralel olarak kendi işlemcilerini diğer şirketlerin ürünleri ile değiştirmeye karar vermiş durumda.

Tam Boyutta Gör

MediaTek'e büyük görev

Çin kaynaklı raporlara göre, ABD baskısı sonucu yeni bir çıkış yolu arayan Huawei, MediaTek işlemci siparişlerini 2020 yılının başından bu yana yüzde 300 artırdı. Huawei, Tayvanlı şirketin yeni 5G işlemcilerini orta ve yüksek fiyat segmentlerindeki cihazlarında kullanacak. Her iki şirket de bir yıldan uzun süredir işbirliği yapıyor, ancak daha önce Huawei, MediaTek 4G yongalarını sadece giriş seviyesi ve orta menzilli cihazlarda kullanıyordu.

Çin kaynakları ayrıca MediaTek'in şu anda Huawei'nin sunduğu çip üretim ihtiyaçlarını karşılama konusunu değerlendirdiğini de bildiriyor. Uzmanlara göre Tayvanlı çip üreticisinin, Huawei'nin verdiği yüksek ölçekteki siparişle başa çıkabilmesi bir zafer olarak nitelendirilebilir. Zira MediaTek, son birkaç yıldır bir başka mobil işlemci geliştiricisi Qualcomm ile yoğun bir rekabet içinde. Huawei'ye gelince, şirket kısa süre önce MediaTek Dimensity 800 işlemcisine dayanan ilk akıllı telefon modeli olan Huawei Enjoy Z'yi 240 dolardan satışa çıkarmıştı.

https://www.gizmochina.com/2020/05/25/huaweis-orders-of-mediatek-chips-reported-to-have-increased-by-300/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.