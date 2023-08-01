Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri’nin vergi düzenleyici kuruluşu İç Gelir Servisi (IRS), kripto stake gelirleri için vergi açıklaması yaptı. IRS’nin açıklamasına göre, stake hizmetleri de vergiye dahil. Stake gelirleri alındıktan sonra da vergiye tabi. Kurum, daha önce madencilik gelirleri ile ilgili benzer bir karar vermişti.

ABD’nin stake gelirleri kararı belli oldu

İç Gelir Servisi (IRS), kripto stake hizmetlerinin vergilendirilmesiyle ilgili kararı yayınladı. Buna göre vergi dairesi, vergi mükelleflerinin staking geliri alanlarından brüt gelir olarak bildirim isteyecek. Yatırımcılar, gelirlerini aldığı yıl itibariyle brüt gelir olarak bildirecek. Karar, hem kripto para birimleri hem de merkez kripto borsalarındaki varlıklar için geçerli.

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Karara göre, stake gelirlerinin adil piyasa değerinin yıllık gelire dahil edilmesi ve varlıklar alındığında belirlenmesi gerekiyor. Adil piyasa değerinin varlığın alındığı sürede fiyatı üzerinden belirlendiği söyleniyor.

Bu arada IRS daha önce madencilik kazançlarını hem sermaye kazancı vergisine hem de gelir vergisine tabi tutuyordu. ABD’de kripto düzenlemelerine ilişkin baskıların arttığı dönemde bu karar oldukça dikkat çekti. Konuya ilişkin konuşan Messari’nin kurucusu Ryan Selkis, IRS’nin bu hizmete hisse senedi temettüsü gibi baktığını söyledi.

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ABD kripto stake gelirlerinden vergi alacak