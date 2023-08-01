Curve Finance saldırıya uğradı, 47 milyon dolar zarar oluştu

Kripto para dünyasının adeta yumuşak karnı hale gelen siber saldırılar bir türlü engellenemiyor. On milyonlarca dolar tek bir saldırı sonrasında saldırganların cebine giriyor ve sayısız yatırımcı da mağdur oluyor. Curve Finance bunlardan birisi.

Curve Finance yine saldırıya uğradı

Kripto para dünyasının önemli merkeziyetsiz finans platformlarından olan ve daha önce de saldırıya uğrayan Curve Finance yine saldırganların hışmından kurtulamadı. Gözden kaçan bir açığı kullanan saldırganlar birikim havuzlarına izinsiz erişim elde etti.

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Saldırganlar farklı varlıklardan toplamda 47 milyon dolar çaldı. Curve kripto parası anlık olarak yüzde 20 civarında değer kaybetse de farklı birikimleri devreye sokan geliştirici ekip fiyatı tekrar yükseltti. Bir beyaz şapkalı hacker ise 5.5 milyon dolarlık varlığı saldırganın elinden geri almayı başardı.

Curve ekibi saldırı ile ilgili inceleme başlatırken mağdur yatırımcılara ne olacağı henüz açıklanmadı. Bununla birlikte mağdur olanlara ödeme yapılacağını belirten ve oltalama yapan sayısız Curve Finance sahte Twitter hesabı türedi.

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Kripto para dünyası siber saldırılardan yaka silkti