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    Anlık Bildirim

    Japonya'da araçlar ışıklarda beklerken şarj olacak

    Japonya'da akıllı şehir Kashiwa-no-ha'da trafik ışıklarına kablosuz şarj sistemi kurulacak. Işıklarda beklerken ve yavaş hareket ederken çalışacak sistem büyük bir probleme çözüm olabilir.
    Japonya'da araçlar ışıklarda beklerken şarj olacak Tam Boyutta Gör
    Tokyo yakınlarındaki bir şehirde elektrikli araçlar için trafik ışıklarında yere kablosuz şarj sistemi yerleştirilecek.

    Pilot proje Tokyo ve Chiba üniversiteleriyle Bridgestone, NSK ve Denso'nun da aralarında bulunduğu 9 şirketin birlikteliğinde akıllı şehir Kashiwa-no-ha'da gerçekleştirilecek. Akıllı şehir denmesinin sebebi ise bu şehrin akıllı taşıma sistemleri deneyleri için model şehir olmasından kaynaklanıyor.

    Projede Tokyo Üniversitesi hareketli güç kaynağı sistemini geliştirdi. Sistemin şuanda dayanıklılığı ve araçları üzerinden geçerken tutarlı bir şekilde şarj edip etmediği test ediliyor.

    Sistemde şarj bobinleri trafik ışıkları civarında yerin altına gömülüyor. Bir aracın kablosuz şarj cihazının üstünden geçtiği anlaşıldığında akım verilmeye başlanıyor. Araçlarda tekerlek yanına yerleştrilen özel ekipmanlar eğer aracın hızı düşükse elektriği alıyorlar. Söylenene göre bobinlerin üzerinden 10 saniye geçişte araçlara 1 km'lik menzil eklenebiliyor.

    Açıkcası evinde şarj imkanı olmayanlar için şehir içinde seyahatte araçlarını bu şekilde şarj edebilmek mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Tokyo, İstanbul gibi kalabalık şehirlerde sistem işe yarayabilir. Tabi sistemin maliyeti, verimliliği gibi faktörlere de bakmak gerekir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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