Tam Boyutta Gör Tokyo yakınlarındaki bir şehirde elektrikli araçlar için trafik ışıklarında yere kablosuz şarj sistemi yerleştirilecek.

Pilot proje Tokyo ve Chiba üniversiteleriyle Bridgestone, NSK ve Denso'nun da aralarında bulunduğu 9 şirketin birlikteliğinde akıllı şehir Kashiwa-no-ha'da gerçekleştirilecek. Akıllı şehir denmesinin sebebi ise bu şehrin akıllı taşıma sistemleri deneyleri için model şehir olmasından kaynaklanıyor.

Projede Tokyo Üniversitesi hareketli güç kaynağı sistemini geliştirdi. Sistemin şuanda dayanıklılığı ve araçları üzerinden geçerken tutarlı bir şekilde şarj edip etmediği test ediliyor.

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Sistemde şarj bobinleri trafik ışıkları civarında yerin altına gömülüyor. Bir aracın kablosuz şarj cihazının üstünden geçtiği anlaşıldığında akım verilmeye başlanıyor. Araçlarda tekerlek yanına yerleştrilen özel ekipmanlar eğer aracın hızı düşükse elektriği alıyorlar. Söylenene göre bobinlerin üzerinden 10 saniye geçişte araçlara 1 km'lik menzil eklenebiliyor.

Açıkcası evinde şarj imkanı olmayanlar için şehir içinde seyahatte araçlarını bu şekilde şarj edebilmek mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Tokyo, İstanbul gibi kalabalık şehirlerde sistem işe yarayabilir. Tabi sistemin maliyeti, verimliliği gibi faktörlere de bakmak gerekir.

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Japonya'da araçlar ışıklarda beklerken şarj olacak