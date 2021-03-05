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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek

    2040 yılı itibariyle "karbon nötr" olmayı hedeflediklerini belirten şirket bu konuda bazı adımlar atacak. Filoyu elektriklendirme, sürdürülebilir enerji ve karbon yakalama gibi konulara odaklanacak.
    05 Mart 2021, 15:00 (3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek
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    ABD'li kargo ve lojistik devi FedEx, 2040 yılına kadar "karbon nötr olmayı" hedefliyor. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir enerji ve karbon sıfırlama gibi konular üzerine yoğunlaşmayı planlayan teslimat devi filosunu da elektrikli araçlarla yenileyecek. Şirket bunun için ilk etapta 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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    Tüm filoyu elektrikli araçlarla yenileme planı kapsamında yapılan duyuruya göre tüm FedEx araçları 2040 itibariyle yüzde 100 elektrikli olacak. Bu oldukça uzun vadeli bir plan gibi gözüküyor fakat onbinlerce aracı kısa vadede elektrikliye çevirmek çok da kolay değil. Zira 2020 verilerine göre FedEx'in filosunda 80 bine yakın araç bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak"

    Şirketin açıklamasına göre elektriğe geçiş kademeli bir süreç olacak. Örneğin 2025 yılı itibariyle FedEx Express küresel araç alımlarının yüzde 50'si elektrikli araçlardan oluşacak. 5 yıl sonra yani 2030'da ise yeni alınan araçların tamamı elektrikli olacak. Bu süreçte vadesi dolan içten yanmalı motorlu araçlar da sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmiş olacak.

    FedEx, elektriğe geçiş konusunda General Motors'un ilk müşterilerinden biri olacak. GM'in elektrikli araç markası BirghtDrop geçtiğimiz aylarda EV600 isimli teslimat aracını tanıtmıştı. Söz konusu araç GM'in Ultium batarya sistemini kullanıyor ve tek şarjla 402 kilometre menzil sunuyor. 120 kW hızlı şarj desteği ile 1 saatte 280 kilometre civarında menzil elde etmek mümkün oluyor. EV600, teslimat görevine uygun tasarımı, 16990 litre kargo alanı ve 13.4 inç ekrana sahip bilgi eğlence sistemiyle dikkat çekiyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S sanapazar10 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2030 da 1 tane bile benzinli araç üretilmicek gibi bir gidişat var
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarın bir gün tüm arabalar böyle olur ve benzine para verme sorunu biter
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Darısı bizim buradaki yurtiçi Aras MNG gibi firmalara diyeceğim ama şimdiki araçları bile tam hurda,,arka kapı camı kırık olup orayı kartonla kapatan mı dersin, aynalarını koli bandıyla bantlayan mı dersen hepsi pert neredeyse
    Yanıtla +2
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TOGG'un ilerleyen yıllarda C segmenti bir MPV modelinin çıkarılacağını söylüyorlardı. Onu sürgülü kapılı yaparlarsa yurtdışına taksi olarak ihraç edilebileceği gibi kapalı kasa kamyonet modeli de çıkarılabilir. Şirketlerin karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda yeni pazarlara açılabilir.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2030'da bir tane bile benzinli araç üretilmeyecek gibi bir gidişat olmak zorunda
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    T tubejh (şafak taş) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de olanlarda keşke geçse, arabayı çalıştır ilerlet, hem yakıt sarfiyatı çok fazla oluyor hem de araç çok kısa sürede yıpranıyor.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tebrikler, çevre için güzel haber.
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    S sanapazar10 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2030 da 1 tane bile benzinli araç üretilmicek gibi bir gidişat var
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi ) sanapazar10
    Doğru tespit. Neredeyse çoğu şirket 2030'da sadece elektrikli araç üreteceklerine dair adımlarını attı, atıyorlar.
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    TIGERSHARK 2 gün ( Mesaj Silindi ) sanapazar10
    Afrika, Asya ve Güney Amerika için benzinli üretmeye devam ederler. Dünya avrupa ve amerika gibi elektriklilere hızlı geçiş yapamıyor.
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