ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek

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ABD'li kargo ve lojistik devi FedEx, 2040 yılına kadar "karbon nötr olmayı" hedefliyor. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir enerji ve karbon sıfırlama gibi konular üzerine yoğunlaşmayı planlayan teslimat devi filosunu da elektrikli araçlarla yenileyecek. Şirket bunun için ilk etapta 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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Tüm filoyu elektrikli araçlarla yenileme planı kapsamında yapılan duyuruya göre tüm FedEx araçları 2040 itibariyle yüzde 100 elektrikli olacak. Bu oldukça uzun vadeli bir plan gibi gözüküyor fakat onbinlerce aracı kısa vadede elektrikliye çevirmek çok da kolay değil. Zira 2020 verilerine göre FedEx'in filosunda 80 bine yakın araç bulunuyor.

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Şirketin açıklamasına göre elektriğe geçiş kademeli bir süreç olacak. Örneğin 2025 yılı itibariyle FedEx Express küresel araç alımlarının yüzde 50'si elektrikli araçlardan oluşacak. 5 yıl sonra yani 2030'da ise yeni alınan araçların tamamı elektrikli olacak. Bu süreçte vadesi dolan içten yanmalı motorlu araçlar da sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmiş olacak.

FedEx, elektriğe geçiş konusunda General Motors'un ilk müşterilerinden biri olacak. GM'in elektrikli araç markası BirghtDrop geçtiğimiz aylarda EV600 isimli teslimat aracını tanıtmıştı. Söz konusu araç GM'in Ultium batarya sistemini kullanıyor ve tek şarjla 402 kilometre menzil sunuyor. 120 kW hızlı şarj desteği ile 1 saatte 280 kilometre civarında menzil elde etmek mümkün oluyor. EV600, teslimat görevine uygun tasarımı, 16990 litre kargo alanı ve 13.4 inç ekrana sahip bilgi eğlence sistemiyle dikkat çekiyor.

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