Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak

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Amazon'un gelecekte yalnızca elektrikli araçlarla teslimat gerçekleştirme planı ABD ile sınırlı değil. Şirket, aynı hedefi Hindistan'da da gerçekleştirmek için Mahindra Electric ile anlaştı.

Daha önceleri Reva Electric Car Company olarak bilinen Mahindra Electric, 19.4 milyar dolar değerindeki Mahindra Group'un bir parçası. Mahindra'nın elektrikli araç kolu da diyebileceğimiz şirket şu anda basit elektrikli araçlardan oluşan sınırlı bir ürün gamına sahip.

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Amazon ise yapılan anlaşma kapsamında Treo Zor isimli üç tekerlekli aracı seçmiş durumda. Zira bu tür araçlar ülkede sıklıkla kullanıldığı gibi Amazon'un şehir içi dağıtım amacına da oldukça uygun. Verilere göre Hindistan yollarında milyonlarca üç tekerlekli araç bulunuyor ve uzmanlar 2024 yılı itibariyle bu araçların yarısının tamamen elektrikli olacağını belirtiyor.

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Amazon ve Mahindra arasındaki anlaşma kapsamında teslimatlar kademeli olacak yapılacak. Şimdiden 100 aracın teslimatı yapılmış ve önümüzdeki dört yıl içerisinde teslim edilen araçların sayısı 10 bin adede ulaşacak.

Mahindra Treo Zor, 550 kilograma kadar yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. 8 kW güç ve 42 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip modelde 7.37 kWh'lık batarya 125 kilometre menzil sağlıyor. Bataryanın şarj süresi ise 3 saat 50 dakika olarak açıklanmış. Tamamen elektrikli Treo Zor'un dizel muadillerine göre kullanıcısına yılda 60.000 Hindirtan Rupisi (6.037 TL) tasarruf sağladığı belirtiliyor.

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