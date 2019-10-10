ABD, mikrofon ve kamera barındıran cihazlara uyarı etiketi yapıştırılmasını tartışıyor

Günümüzde birçok teknolojik ürün yerleşik mikrofon ve kameralarla birlikte geliyor. ABD Senatörü Cory Gardner'a göre tüketicilerin kişisel mahremiyetlerini gözetmek için bu cihazlara uyarı etiketi yapıştırılmalı.

Ayrıca Bkz. "MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi"

Tüketiciler açıkça bilgilendirilmeli

Senatör Cory Gardner'ın teklif ettiği, Konut Gizliliğini Koruma başlıklı yasa tasarısı, içerisinde yerleşik mikrofon ve kamera bulunan tüm cihazları kapsayacak şekilde düzenlenmiş. Teklif edilen bu düzenleme, FDA'nın gıda üreticilerinden yer fıstığı gibi alerjenleri içerebilecek yiyecekleri etiketlemelerini istemesine benziyor diyebiliriz. Gardner ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Tüketiciler, mahremiyetlerine gelince bir takım zorluklarla karşı karşıya kalsa da, satın aldıkları bir cihazın içine gömülü bir kamera veya mikrofonu olup olmadığını anlamakta zorluk çekmemeliler."

Bu yasa teklifi birçok kişiye garip gelmiş olabilir. Zira kullanıcıların tamamına yakınının, bu özelliklerde bir cihaz aldıklarının farkında olduğu söylenebilir. Ancak bu yılın başlarında Nest Secure adlı cihazda gizli bir mikrofon bulunduğu ve Google bunu kasıtlı olarak değil teknik özellikler bölümünde listelemeyi unuttuğunu belirtilmişti. Getirilecek olan yeni yasayla bu tip "yanlışlıkların" önüne geçilmesi de hedefleniyor.

https://arstechnica.com/tech-policy/2019/10/senator-proposes-mandatory-labeling-for-products-with-mics-cameras/