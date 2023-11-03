ABD, nükleer başlık taşıyabilen Minuteman 3 füzesini arıza nedeniyle havada patlattı

Minuteman 3, arıza nedeniyle havada patlatıldı
Minuteman 3, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünde gerçekleştirilen test fırlatması sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir anomali nedeniyle 1 Kasım TSİ 10:06’da Pasifik Okyanusu üzerinde havada patlatıldı. Yüzbaşı Lauren Linscott yaptığı yazılı açıklamada, fırlatmadan elde edilen verilerin toplanması (Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı'nın) Minuteman 3'ün sürekli güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için önemli olduğunu söyledi.
Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minuteman 3'ün önceki denemesi eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti.
Minuteman 3 nedir, yetenekleri nelerdir?
Minuteman silah sisteminin başlangıcı 1950'lerin sonlarına dayansa da LGM -30 Minuteman III, 1970 yılından bu yana faaliyette bulunuyor. Füze, o tarihten bu yana birden fazla iterasyon ile güncellendi. Minuteman 3, geliştirilmiş menzili, hızlı yeniden hedefleme özellikleri ve üç adede kadar yeniden giriş aracını olağanüstü bir hassasiyetle birden fazla hedefe gönderme kapasitesiyle öne çıkıyor.
Halihazırda ABD kıtasında hizmet veren 400 MM III'ün, LGM-35 Sentinel ile değiştirilmesi bekleniyor. ABD, Eylül 2030'da Sentinel füzelerini envantere almayı planlıyor. Bunun ardından Hava Kuvvetleri, Sentinel kıtalararası balistik füzesi için MK21A yeniden giriş aracını 2039 yılına kadar üretmek üzere Lockheed Martin ile 996 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. MM III'e göre bakımı daha kolay olacak şekilde tasarlanan Sentinel füzesinin planlanan emeklilik tarihi ise 2075.Kaynakça https://www.airandspaceforces.com/space-force-terminates-icbm-test-launch-anomaly/ https://www.reuters.com/world/us/us-air-force-blows-up-minuteman-iii-test-flight-after-post-launch-anomaly-2023-11-01/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.