ABD, nükleer başlık taşıyabilen Minuteman 3 füzesini arıza nedeniyle havada patlattı

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılmasının ardından bir anormallik tespit edilmesi üzerine Pasifik Okyanusu üzerinde Minuteman 3 füzesini havaya uçurduğunu açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi ancak olayı araştırmak üzere bir fırlatma analiz grubu oluşturulduğu açıklandı.

Minuteman 3, arıza nedeniyle havada patlatıldı

Minuteman 3, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünde gerçekleştirilen test fırlatması sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir anomali nedeniyle 1 Kasım TSİ 10:06’da Pasifik Okyanusu üzerinde havada patlatıldı. Yüzbaşı Lauren Linscott yaptığı yazılı açıklamada, fırlatmadan elde edilen verilerin toplanması (Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı'nın) Minuteman 3'ün sürekli güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için önemli olduğunu söyledi.

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Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minuteman 3'ün önceki denemesi eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti.

Minuteman 3 nedir, yetenekleri nelerdir?

Tam Boyutta Gör Boeing tarafından üretilen nükleer kapasiteli Minuteman 3, ABD ordusunun stratejik cephaneliğinin anahtarı konumunda. Füze, 9,660 kilometreden fazla menzile ulaşırken saatte yaklaşık 24,000 km/s hızla hareket edebilmekte. Bu füzelerden yaklaşık 400 tanesi ABD’nin dahili üslerinde bulunuyor.

Minuteman silah sisteminin başlangıcı 1950'lerin sonlarına dayansa da LGM -30 Minuteman III, 1970 yılından bu yana faaliyette bulunuyor. Füze, o tarihten bu yana birden fazla iterasyon ile güncellendi. Minuteman 3, geliştirilmiş menzili, hızlı yeniden hedefleme özellikleri ve üç adede kadar yeniden giriş aracını olağanüstü bir hassasiyetle birden fazla hedefe gönderme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Halihazırda ABD kıtasında hizmet veren 400 MM III'ün, LGM-35 Sentinel ile değiştirilmesi bekleniyor. ABD, Eylül 2030'da Sentinel füzelerini envantere almayı planlıyor. Bunun ardından Hava Kuvvetleri, Sentinel kıtalararası balistik füzesi için MK21A yeniden giriş aracını 2039 yılına kadar üretmek üzere Lockheed Martin ile 996 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. MM III'e göre bakımı daha kolay olacak şekilde tasarlanan Sentinel füzesinin planlanan emeklilik tarihi ise 2075.

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ABD, Minuteman 3 füzesini arıza nedeniyle havada patlattı