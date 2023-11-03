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    ABD, nükleer başlık taşıyabilen Minuteman 3 füzesini arıza nedeniyle havada patlattı

    ABD ordusu, nükleer başlık taşıyabilen ‘Minuteman 3’ füzesinin testlerini sürdürüyor. Yapılan son test sırasında karşılaşılan arıza sonrasında ise Minuteman 3 havada patlatıldığı belirtildi.
    ABD, Minuteman 3 füzesini arıza nedeniyle havada patlattı Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılmasının ardından bir anormallik tespit edilmesi üzerine Pasifik Okyanusu üzerinde Minuteman 3 füzesini havaya uçurduğunu açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi ancak olayı araştırmak üzere bir fırlatma analiz grubu oluşturulduğu açıklandı.

    Minuteman 3, arıza nedeniyle havada patlatıldı

    Minuteman 3, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünde gerçekleştirilen test fırlatması sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir anomali nedeniyle 1 Kasım TSİ 10:06’da Pasifik Okyanusu üzerinde havada patlatıldı. Yüzbaşı Lauren Linscott yaptığı yazılı açıklamada, fırlatmadan elde edilen verilerin toplanması (Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı'nın) Minuteman 3'ün sürekli güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için önemli olduğunu söyledi.

    Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minuteman 3'ün önceki denemesi eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti.

    Minuteman 3 nedir, yetenekleri nelerdir?

    ABD, Minuteman 3 füzesini arıza nedeniyle havada patlattı Tam Boyutta Gör
    Boeing tarafından üretilen nükleer kapasiteli Minuteman 3, ABD ordusunun stratejik cephaneliğinin anahtarı konumunda. Füze, 9,660 kilometreden fazla menzile ulaşırken saatte yaklaşık 24,000 km/s hızla hareket edebilmekte. Bu füzelerden yaklaşık 400 tanesi ABD’nin dahili üslerinde bulunuyor.

    Minuteman silah sisteminin başlangıcı 1950'lerin sonlarına dayansa da LGM -30 Minuteman III, 1970 yılından bu yana faaliyette bulunuyor. Füze, o tarihten bu yana birden fazla iterasyon ile güncellendi. Minuteman 3, geliştirilmiş menzili, hızlı yeniden hedefleme özellikleri ve üç adede kadar yeniden giriş aracını olağanüstü bir hassasiyetle birden fazla hedefe gönderme kapasitesiyle öne çıkıyor.

    Halihazırda ABD kıtasında hizmet veren 400 MM III'ün, LGM-35 Sentinel ile değiştirilmesi bekleniyor. ABD, Eylül 2030'da Sentinel füzelerini envantere almayı planlıyor. Bunun ardından Hava Kuvvetleri, Sentinel kıtalararası balistik füzesi için MK21A yeniden giriş aracını 2039 yılına kadar üretmek üzere Lockheed Martin ile 996 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. MM III'e göre bakımı daha kolay olacak şekilde tasarlanan Sentinel füzesinin planlanan emeklilik tarihi ise 2075.

    Kaynakça https://www.airandspaceforces.com/space-force-terminates-icbm-test-launch-anomaly/ https://www.reuters.com/world/us/us-air-force-blows-up-minuteman-iii-test-flight-after-post-launch-anomaly-2023-11-01/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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