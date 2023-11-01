ABD yeni bir nükleer bomba geliştirdiğini duyurdu: Hiroşima'ya atılandan 24 kat güçlü

B61-13 "yerçekimi bombası" türünde olacak. Yani motorlu bir füzeyle hedefe gönderilmek yerine, yerçekimi etkisiyle düşerek patlayacak. Bir bombardıman uçağı tarafından hedefin üzerine bırakılacak. Pentagon, B61-7'in yerini alması planlanan yeni bombanın ABD cephaneliğindeki toplam nükleer silah sayısını değiştirmeyeceğini söylüyor.
Geliştirilmiş kuyruk tasarımı ile daha hassas hedefleme
B61-13, B61 yerçekimi bombasının 13. varyantını temsil edecek. Yeni bomba modern güvenlik ve kontrol sistemlerinin yanı sıra düz düşmesine ve hedefi daha hassas bir şekilde vurmasına yardımcı olan geliştirilmiş bir kuyruk kitine sahip. Bu sayede olası dairesel sapma (CEP) değeri 30 metreyi geçmeyecek.
Pentagon bu duyurunun herhangi bir jeopolitik olayla ilgisi olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamada "Bu girişim aylar süren inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilmiştir. B61-13'ün sahaya sürülmesi herhangi bir güncel olaya yanıt niteliğinde değildir; değişen güvenlik ortamına ilişkin süregelen bir değerlendirmeyi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.