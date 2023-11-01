ABD yeni bir nükleer bomba geliştirdiğini duyurdu: Hiroşima'ya atılandan 24 kat güçlü

Tam Boyutta Gör Pentagon, 1980'lerde geliştirilen eski B61-7'nin yerini alacak B61-13 adlı yeni bir nükleer yerçekimi bombası geliştirdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığından alınan bilgilere göre yeni bomba öncekiyle aynı 360 kiloton güce sahip olacak. Yani, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 24 kat daha güçlü bir bombadan bahsediyoruz.

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B61-13 "yerçekimi bombası" türünde olacak. Yani motorlu bir füzeyle hedefe gönderilmek yerine, yerçekimi etkisiyle düşerek patlayacak. Bir bombardıman uçağı tarafından hedefin üzerine bırakılacak. Pentagon, B61-7'in yerini alması planlanan yeni bombanın ABD cephaneliğindeki toplam nükleer silah sayısını değiştirmeyeceğini söylüyor.

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Geliştirilmiş kuyruk tasarımı ile daha hassas hedefleme

B61-13, B61 yerçekimi bombasının 13. varyantını temsil edecek. Yeni bomba modern güvenlik ve kontrol sistemlerinin yanı sıra düz düşmesine ve hedefi daha hassas bir şekilde vurmasına yardımcı olan geliştirilmiş bir kuyruk kitine sahip. Bu sayede olası dairesel sapma (CEP) değeri 30 metreyi geçmeyecek.

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Pentagon bu duyurunun herhangi bir jeopolitik olayla ilgisi olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamada "Bu girişim aylar süren inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilmiştir. B61-13'ün sahaya sürülmesi herhangi bir güncel olaya yanıt niteliğinde değildir; değişen güvenlik ortamına ilişkin süregelen bir değerlendirmeyi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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