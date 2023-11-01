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    ABD yeni bir nükleer bomba geliştirdiğini duyurdu: Hiroşima'ya atılandan 24 kat güçlü

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 24 kat daha güçlü bir nükleer bomba geliştirdiklerini duyurdu. Kongre tarafından onaylanması halinde B61-13 envantere dahil edilecek
    ABD, Hiroşima'ya atılandan 24 kat daha güçlü nükleer bomba yaptı Tam Boyutta Gör
    Pentagon, 1980'lerde geliştirilen eski B61-7'nin yerini alacak B61-13 adlı yeni bir nükleer yerçekimi bombası geliştirdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığından alınan bilgilere göre yeni bomba öncekiyle aynı 360 kiloton güce sahip olacak. Yani, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 24 kat daha güçlü bir bombadan bahsediyoruz.

    B61-13 "yerçekimi bombası" türünde olacak. Yani motorlu bir füzeyle hedefe gönderilmek yerine, yerçekimi etkisiyle düşerek patlayacak. Bir bombardıman uçağı tarafından hedefin üzerine bırakılacak. Pentagon, B61-7'in yerini alması planlanan yeni bombanın ABD cephaneliğindeki toplam nükleer silah sayısını değiştirmeyeceğini söylüyor.

    ABD, Hiroşima'ya atılandan 24 kat daha güçlü nükleer bomba yaptı Tam Boyutta Gör

    Geliştirilmiş kuyruk tasarımı ile daha hassas hedefleme

    B61-13, B61 yerçekimi bombasının 13. varyantını temsil edecek. Yeni bomba modern güvenlik ve kontrol sistemlerinin yanı sıra düz düşmesine ve hedefi daha hassas bir şekilde vurmasına yardımcı olan geliştirilmiş bir kuyruk kitine sahip. Bu sayede olası dairesel sapma (CEP) değeri 30 metreyi geçmeyecek.

    ABD, Hiroşima'ya atılandan 24 kat daha güçlü nükleer bomba yaptı Tam Boyutta Gör

    Pentagon bu duyurunun herhangi bir jeopolitik olayla ilgisi olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamada "Bu girişim aylar süren inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilmiştir. B61-13'ün sahaya sürülmesi herhangi bir güncel olaya yanıt niteliğinde değildir; değişen güvenlik ortamına ilişkin süregelen bir değerlendirmeyi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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