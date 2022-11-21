Dünyanın ilk yemeklik yağıyla çalışan askeri uçağı başarıyla uçtu

Tam Boyutta Gör İngiltere hükümeti tarafından Cuma günü yapılan basın açıklamasında Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF), askeri nakliye uçağında yemeklik yağ kullandıklarını ve uçuşun başarılı gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada işlemin herhangi bir uçak türü için dünyada bir ilk olduğunun da altı çiziliyor.

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İngiltere Savunma Bakanı Barones Goldie, "Bu başarıdan haklı olarak gurur duymalılar; bu, RAF için bir dönüm noktası ve MOD (Savunma Bakanlığı) için heyecan verici bir gelişme" dedi.

Yemeklik yağdan elde edilen yakıtla uçtu

Airbus A330'un askeri versiyonu olan RAF Voyager, tüm motorlarında yalnızca sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile beslenirken Oxfordshire üzerinde uçtu ve hem askeri hem de sivil uçakların geleceği için çeşitli seçenekler ortaya çıkardı. Ek olarak, yemeklik yağ gibi atıklardan oluşturulan yenilenebilir yakıtla havalanan RAF Voyager, yaklaşık 90 dakika havada kaldı. Bu süre zarfında havadan havaya yakıt ikmali sortisi de gerçekleştirildi.

Tam Boyutta Gör Kullanılmış yemeklik yağ gibi atık bazlı sürdürülebilir hammaddelerden üretilen sürdürülebilir havacılık yakıtının karbon emisyonu ise geleneksel jet yakıtından yüzde 80 daha düşük bir seviyede. Öte yandan gerçekleştirilen test uçuşu RAF’ın bu alandaki ilk adımı değil. Hava kuvvetlerinin bu alanda bir süredir geliştirme projeleri bulunuyor.

İngiltere’nin 2040 yılına kadar dünyanın ilk karbon sıfır Hava Kuvvetleri olma hedefi de bulunuyor. Tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı ile çalışan RAF Brize Norton’dan Voyager’a olan adım İngiltere’nin hedefi için önemli bir kilometre taşı konumunda. Ayrıca İngiltere eyalet düzenlemeleri, 2050 yılına kadar tüm sera gazı emisyonlarının net sıfır olmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla ülkedeki kurumlar da dahil olmak üzere tüm kuruluşlar bu hedefi tutturmak zorunda.

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