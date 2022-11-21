Dünyanın ilk yemeklik yağıyla çalışan askeri uçağı başarıyla uçtu

İngiltere Savunma Bakanı Barones Goldie, "Bu başarıdan haklı olarak gurur duymalılar; bu, RAF için bir dönüm noktası ve MOD (Savunma Bakanlığı) için heyecan verici bir gelişme" dedi.
Yemeklik yağdan elde edilen yakıtla uçtu
Airbus A330'un askeri versiyonu olan RAF Voyager, tüm motorlarında yalnızca sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile beslenirken Oxfordshire üzerinde uçtu ve hem askeri hem de sivil uçakların geleceği için çeşitli seçenekler ortaya çıkardı. Ek olarak, yemeklik yağ gibi atıklardan oluşturulan yenilenebilir yakıtla havalanan RAF Voyager, yaklaşık 90 dakika havada kaldı. Bu süre zarfında havadan havaya yakıt ikmali sortisi de gerçekleştirildi.
İngiltere’nin 2040 yılına kadar dünyanın ilk karbon sıfır Hava Kuvvetleri olma hedefi de bulunuyor. Tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı ile çalışan RAF Brize Norton’dan Voyager’a olan adım İngiltere’nin hedefi için önemli bir kilometre taşı konumunda. Ayrıca İngiltere eyalet düzenlemeleri, 2050 yılına kadar tüm sera gazı emisyonlarının net sıfır olmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla ülkedeki kurumlar da dahil olmak üzere tüm kuruluşlar bu hedefi tutturmak zorunda.Kaynakça https://www.raf.mod.uk/news/articles/royal-air-force-completes-world-first-sustainable-fuel-military-transporter-flight/ https://interestingengineering.com/innovation/first-cooking-oil-powered-military-transporter-aircraft Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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