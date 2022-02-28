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    ABD, Rusya'nın savaş hazırlıklarını saatler öncesinden Google Haritalar'da gözlemlemiş

    ABD'de akademisyenlik yapan Jeffrey Lewis, ekibiyle birlikte Google Haritalar üzerinden araştırma yaparken Rus ordusunun yaptığı savaş hazırlıklarına rastladı. 
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    ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını biliyor muydu?
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    Rusya resmi olarak 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya savaş ilan etti. Savaş tüm hızıyla ilerlerken Rusya, başkent Kiev'e kadar geldi ve ilerlemeye de devam ediyor. Bu süreçte birçok ülke Ukrayna'ya yardım gönderirken Rusya'ya da kınama mesajları geldi. ABD ise Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uyguladı.

    Savaştan saatler öncesinde ABD'deki bir araştırma grubu, silah denetimi ve silahların yayılmasının önlenmesi üzerine Google Haritalar üzerinden çalışmalar yapıyordu. Bu sırada Ukrayna ile Rusya'nın bazı sınır bölgelerinde trafik yoğunluğunun anormal arttığını gözlemlediler. Peki bu trafik yoğunluğunun sebebi neydi?

    ABD, savaştan saatler önce Rus ordularının hazırlıklarını görüntülemiş

    ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını biliyor muydu?
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    ABD'deki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden akademisyen Jeffrey Lewis, çalışma ekibiyle birlikte savaşın gerçekleşmesine saatler kala Rusya'nın hazırlıklarını, Google Haritalar'dan gördüklerini açıkladı.

    Jeffrey Lewis ve ekibi, Google Haritalar sayesinde Rusya'dan gelen zırhlı araç birliğinin Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod şehrinde olduğunu fark etti. Ayrıca ekip, uygulamaya göre o bölgede normal olmayan bir trafik sıkışıklığı da gözlemledi. Sonradan bu trafik sıkışıklığın sebebinin Rus ordularının askeri araçlara yol açabilmek amacıyla sivil araçları durdurması olduğu anlaşıldı. 

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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