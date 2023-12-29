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    Anlık Bildirim

    ABD senatörlerinden Tesla’ya soruşturma çağrısı

    Tesla, özellikle son dönemlerde ABD’de yoğun soruşturmalardan geçiyor. Kısa bir süre önce ise iki ABD senatörünün bazı Tesla araçlarının geri çağrılmasını talep ettiği ortaya çıktı.
    ABD senatörlerinden Tesla’ya soruşturma çağrısı Tam Boyutta Gör
    İki ABD'li senatör Tesla'nın üst düzey yöneticisi Elon Musk'a bir mektup yazarak güvenlik riski oluşturan direksiyon ve süspansiyon parçalarını süratle geri çağırmasını istedi. Mektupta, 20 Aralık'ta yayınlanan ve Tesla'nın uzun süredir kusurlu olduğunu bildiği parçaların sık sık arızalanması nedeniyle sürücüleri nasıl suçladığını ortaya çıkaran bir rapora atıfta bulunuluyor.

    Tesla otomobillere ABD senatörlerinden müdahale

    Aktarılanlara göre Connecticut Senatörü Richard Blumenthal ve Massachusetts Senatörü Edward J. Markey, Tesla'nın araçlarındaki güvenlik kusurlarını bildiğine ve bu kusurların nedenlerini gizlediğine ilişkin haberlerin ardından son derece endişelendiklerini belirtiyorlar.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Reuters raporu, bazı araç parçalarında yaşanan arızaları Tesla'nın “kullanıcı hatası” olarak nitelendirdiğini iddia etmişti. Tesla ise X üzerinden yaptığı açıklamada raporun "çılgınca yanıltıcı" olduğunu söylemişti. Tesla, ilgili raporun ayrıca eksik ve bariz bir şekilde yanlış bilgilerle dolu olduğunun altını da çiziyor.

    Görünüşe göre Tesla araçlarında raporlanan ana sorun süspansiyonlar üzerinde dönüyor. Bu parçarların kolay bir şekilde arızalandığı ve Tesla'nın garanti sağlamadığı iddia ediliyor. Tesla ise telemetri verilerine dayanarak karar verdiğini belirtiyor. Örneğin, 2023 Model Y aracını satın aldıktan bir gün sonra aracının süspansiyonunun çöktüğünü söyleyen bir müşteri vardı. Tesla, telemetri verilerine göre aracın garanti kapsamında olmayan bir kaza yaşadığını belirtiyor. Sürücüye göre ise herhangi bir kaza gerçekleşmedi.

    Ancak bu olaylar sadece ABD ile sınırlı değil gibi. İsveç Ulaştırma Ajansı, yaptığı açıklamada Tesla otomobillerindeki süspansiyon arızalarını araştırdığını söyledi. Soruşturma, geçen hafta Norveç Kamu Yolları İdaresi'nin Model S ve X araçlarında alt arka salıncak kollarının kırılmasıyla ilgili tüketici şikayetlerini incelediğini söylediği soruşturmaya benziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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