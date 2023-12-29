ABD senatörlerinden Tesla’ya soruşturma çağrısı

Tam Boyutta Gör İki ABD'li senatör Tesla'nın üst düzey yöneticisi Elon Musk'a bir mektup yazarak güvenlik riski oluşturan direksiyon ve süspansiyon parçalarını süratle geri çağırmasını istedi. Mektupta, 20 Aralık'ta yayınlanan ve Tesla'nın uzun süredir kusurlu olduğunu bildiği parçaların sık sık arızalanması nedeniyle sürücüleri nasıl suçladığını ortaya çıkaran bir rapora atıfta bulunuluyor.

Tesla otomobillere ABD senatörlerinden müdahale

Aktarılanlara göre Connecticut Senatörü Richard Blumenthal ve Massachusetts Senatörü Edward J. Markey, Tesla'nın araçlarındaki güvenlik kusurlarını bildiğine ve bu kusurların nedenlerini gizlediğine ilişkin haberlerin ardından son derece endişelendiklerini belirtiyorlar.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Reuters raporu, bazı araç parçalarında yaşanan arızaları Tesla'nın “kullanıcı hatası” olarak nitelendirdiğini iddia etmişti. Tesla ise X üzerinden yaptığı açıklamada raporun "çılgınca yanıltıcı" olduğunu söylemişti. Tesla, ilgili raporun ayrıca eksik ve bariz bir şekilde yanlış bilgilerle dolu olduğunun altını da çiziyor.

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Görünüşe göre Tesla araçlarında raporlanan ana sorun süspansiyonlar üzerinde dönüyor. Bu parçarların kolay bir şekilde arızalandığı ve Tesla'nın garanti sağlamadığı iddia ediliyor. Tesla ise telemetri verilerine dayanarak karar verdiğini belirtiyor. Örneğin, 2023 Model Y aracını satın aldıktan bir gün sonra aracının süspansiyonunun çöktüğünü söyleyen bir müşteri vardı. Tesla, telemetri verilerine göre aracın garanti kapsamında olmayan bir kaza yaşadığını belirtiyor. Sürücüye göre ise herhangi bir kaza gerçekleşmedi.

Ancak bu olaylar sadece ABD ile sınırlı değil gibi. İsveç Ulaştırma Ajansı, yaptığı açıklamada Tesla otomobillerindeki süspansiyon arızalarını araştırdığını söyledi. Soruşturma, geçen hafta Norveç Kamu Yolları İdaresi'nin Model S ve X araçlarında alt arka salıncak kollarının kırılmasıyla ilgili tüketici şikayetlerini incelediğini söylediği soruşturmaya benziyor.

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