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    Anlık Bildirim

    ABD, tarihi davada Google'ın “parçalanmasını” değerlendiriyor

    ABD, tarihi rekabet davasında Google’ın tekel olduğuna karar vermişti. Şimdi ise ABD, rekabeti yeniden tesis etmek için Google'ın parçalanması dahil seçenekler değerlendiriliyor.

    ABD, tarihi davada Google'ın “parçalanmasını” değerlendiriyor Tam Boyutta Gör

    ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davasında federal yargıç Amit Mehta, geçtiğimiz Ağustos ayında Google'ın iki pazar alanında yasadışıolarak tekel olduğuna karar vermişti: arama ve metin reklamcılığı. Şimdi ise ABD Adalet Bakanlığı avukatları şirketin yasadışı davranışlarını düzeltmek ve arama motorları pazarında rekabeti yeniden tesis etmek için çözümler önermeye başladı. Bu öneriler arasında Google’ın parçalanması da bulunuyor.

    Google’ın parçalanması da masada

    Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 32 sayfalık dosyada hem davranışsal hem de yapısal çözümlerin değerlendirildiği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı’nın önerdiği çözümler, özellikle Amerikalıların internet üzerindeki bilgi bulma biçimini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip. Bu düzenlemeler, Google’ın gelirlerini azaltırken, rakiplerine büyüme fırsatı sunacak.

    Öne sürülen çözümler arasında Chrome, Android veya Google Play gibi iş bölümlerinin elden çıkarılmaya zorlanması gibi önlemlerin de masada olduğu belirtiliyor. Ek olarak Adalet Bakanlığı, Google’ın arama ve yapay zeka destekli arama özellikleri için kullandığı indeksleri, verileri ve modelleri rakiplerin erişimine açmayı da değerlendiriyor.

    Önlemler, Google’ın geçmişteki hakimiyetinin yapay zeka alanına uzanmasını engellemeyi de hedefliyor. Adalet Bakanlığı, ayrıca mahkemeden Google’ın arama motorunun yeni cihazlarda önceden yüklenmesi veya varsayılan olarak ayarlanması için yaptığı ödemelerin sona ermesini talep edebilir. Google, 2021 yılında Apple ve diğer cihaz üreticilerine, arama motorunun varsayılan kalmasını sağlamak için yıllık 26.3 milyar dolar ödeme yapmıştı.

    Google, önerilen düzenlemelerin "radikal" olduğunu belirterek, bu taleplerin davanın özel hukuki meselelerini aştığını ifade etti. Google, mevcut konumunu kalitesi nedeniyle kazandığının altını çizdi. Google, Chrome ve Android'in ücretsiz ürünler olarak var olması sayesinde milyarlarca insanın internete girdiğini ve “hiçbir şirketin bunları açık kaynak olarak tutma ya da bunlara bizim yaptığımız düzeyde yatırım yapma kabiliyeti ya da teşviki olmayacağını” söylüyor.

    Sunulan tüm bu öneriler şimdilik sadece “öneri” konumunda. Adalet Bakanlığı’nın 20 Kasım’a kadar mahkemeye daha ayrıntılı bir öneri sunması bekleniyor. Google’ın ise 20 Aralık’a kadar kendi önerilerini sunma şansı olacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/8/24265832/google-search-antitrust-remedies-framework-android-chrome-play https://www.reuters.com/technology/us-propose-how-google-should-boost-online-search-competition-2024-10-08/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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