ABD, tarihi davada Google'ın “parçalanmasını” değerlendiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davasında federal yargıç Amit Mehta, geçtiğimiz Ağustos ayında Google'ın iki pazar alanında yasadışıolarak tekel olduğuna karar vermişti: arama ve metin reklamcılığı. Şimdi ise ABD Adalet Bakanlığı avukatları şirketin yasadışı davranışlarını düzeltmek ve arama motorları pazarında rekabeti yeniden tesis etmek için çözümler önermeye başladı. Bu öneriler arasında Google’ın parçalanması da bulunuyor.

Google’ın parçalanması da masada

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 32 sayfalık dosyada hem davranışsal hem de yapısal çözümlerin değerlendirildiği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı’nın önerdiği çözümler, özellikle Amerikalıların internet üzerindeki bilgi bulma biçimini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip. Bu düzenlemeler, Google’ın gelirlerini azaltırken, rakiplerine büyüme fırsatı sunacak.

Öne sürülen çözümler arasında Chrome, Android veya Google Play gibi iş bölümlerinin elden çıkarılmaya zorlanması gibi önlemlerin de masada olduğu belirtiliyor. Ek olarak Adalet Bakanlığı, Google’ın arama ve yapay zeka destekli arama özellikleri için kullandığı indeksleri, verileri ve modelleri rakiplerin erişimine açmayı da değerlendiriyor.

Bakan Uraloğlu Discord'un neden engellendiğini açıkladı 3 sa. önce eklendi

Önlemler, Google’ın geçmişteki hakimiyetinin yapay zeka alanına uzanmasını engellemeyi de hedefliyor. Adalet Bakanlığı, ayrıca mahkemeden Google’ın arama motorunun yeni cihazlarda önceden yüklenmesi veya varsayılan olarak ayarlanması için yaptığı ödemelerin sona ermesini talep edebilir. Google, 2021 yılında Apple ve diğer cihaz üreticilerine, arama motorunun varsayılan kalmasını sağlamak için yıllık 26.3 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Google, önerilen düzenlemelerin "radikal" olduğunu belirterek, bu taleplerin davanın özel hukuki meselelerini aştığını ifade etti. Google, mevcut konumunu kalitesi nedeniyle kazandığının altını çizdi. Google, Chrome ve Android'in ücretsiz ürünler olarak var olması sayesinde milyarlarca insanın internete girdiğini ve “hiçbir şirketin bunları açık kaynak olarak tutma ya da bunlara bizim yaptığımız düzeyde yatırım yapma kabiliyeti ya da teşviki olmayacağını” söylüyor.

Sunulan tüm bu öneriler şimdilik sadece “öneri” konumunda. Adalet Bakanlığı’nın 20 Kasım’a kadar mahkemeye daha ayrıntılı bir öneri sunması bekleniyor. Google’ın ise 20 Aralık’a kadar kendi önerilerini sunma şansı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.