ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip desteğini onayladı: 2 nm çipler üretilecek

Bu destek, 2022 yılında duyurulan ve ABD’nin yerel yarı iletken üretimini artırmayı amaçlayan 52,7 milyar dolarlık program çerçevesinde verilen ilk büyük teşvik olarak dikkat çekiyor. Nisan ayındaki ön anlaşmanın ardından, programı eleştiren Donald Trump'ın göreve başlamasından birkaç hafta önce anlaşma tamamlanmış oldu.
2 nm çipler üretilecek
TSMC, Arizona'da yapacağı yatırım miktarını 25 milyar dolar artırarak 65 milyar dolara çıkarmayı ve 2030 yılına kadar üçüncü bir Arizona fabrikası insa etmeyi planlıyor. Tayvanlı şirket, 2028'de üretime başlaması beklenen ikinci Arizona fabrikasında dünyanın en gelişmiş üretim süreci olan 2 nm teknolojisiyle üretim gerçekleştirecek.
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, TSMC'nin ABD'de dünyanın en gelişmiş yarı iletken teknolojilerini üreteceğini vurgulayarak, “Bu işe başladığımızda birçok muhalif TSMC'nin sadece 5 veya 6 nm üreteceğini düşünüyordu. Oysa en gelişmiş çiplerini burada üretiyorlar" dedi.
ABD'nin yatırım için destekte bulunduğu tek çip üreticisi TSMC değil. Intel, Samsung ve Micron gibi çip üreticileri de fabrika yatırımları için milyarlarca dolar destek ve kredi imkanına kavuştu.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir