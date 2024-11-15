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    Anlık Bildirim

    ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip desteğini onayladı: 2 nm çipler üretilecek

    ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC'nin Arizona, Phoenix'teki yarı iletken üretim tesisi için 6,6 milyar dolar sübvansiyonun onaylandığını açıkladı. Şirket, ABD'ye toplam 65 milyar dolarlık yatırım yapacak.
    ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip desteğini onayladı Tam Boyutta Gör
    ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC'nin Arizona, Phoenix'teki yarı iletken üretim tesisi için 6,6 milyar dolar sübvansiyonun onaylandığını açıkladı.

    Bu destek, 2022 yılında duyurulan ve ABD’nin yerel yarı iletken üretimini artırmayı amaçlayan 52,7 milyar dolarlık program çerçevesinde verilen ilk büyük teşvik olarak dikkat çekiyor. Nisan ayındaki ön anlaşmanın ardından, programı eleştiren Donald Trump'ın göreve başlamasından birkaç hafta önce anlaşma tamamlanmış oldu.

    2 nm çipler üretilecek

    TSMC, Arizona'da yapacağı yatırım miktarını 25 milyar dolar artırarak 65 milyar dolara çıkarmayı ve 2030 yılına kadar üçüncü bir Arizona fabrikası insa etmeyi planlıyor. Tayvanlı şirket, 2028'de üretime başlaması beklenen ikinci Arizona fabrikasında dünyanın en gelişmiş üretim süreci olan 2 nm teknolojisiyle üretim gerçekleştirecek.

    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, TSMC'nin ABD'de dünyanın en gelişmiş yarı iletken teknolojilerini üreteceğini vurgulayarak, “Bu işe başladığımızda birçok muhalif TSMC'nin sadece 5 veya 6 nm üreteceğini düşünüyordu. Oysa en gelişmiş çiplerini burada üretiyorlar" dedi.

    ABD'nin yatırım için destekte bulunduğu tek çip üreticisi TSMC değil. Intel, Samsung ve Micron gibi çip üreticileri de fabrika yatırımları için milyarlarca dolar destek ve kredi imkanına kavuştu. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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