ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip desteğini onayladı: 2 nm çipler üretilecek

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Tam Boyutta Gör ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC'nin Arizona, Phoenix'teki yarı iletken üretim tesisi için 6,6 milyar dolar sübvansiyonun onaylandığını açıkladı.

Bu destek, 2022 yılında duyurulan ve ABD’nin yerel yarı iletken üretimini artırmayı amaçlayan 52,7 milyar dolarlık program çerçevesinde verilen ilk büyük teşvik olarak dikkat çekiyor. Nisan ayındaki ön anlaşmanın ardından, programı eleştiren Donald Trump'ın göreve başlamasından birkaç hafta önce anlaşma tamamlanmış oldu.

2 nm çipler üretilecek

TSMC, Arizona'da yapacağı yatırım miktarını 25 milyar dolar artırarak 65 milyar dolara çıkarmayı ve 2030 yılına kadar üçüncü bir Arizona fabrikası insa etmeyi planlıyor. Tayvanlı şirket, 2028'de üretime başlaması beklenen ikinci Arizona fabrikasında dünyanın en gelişmiş üretim süreci olan 2 nm teknolojisiyle üretim gerçekleştirecek.

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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, TSMC'nin ABD'de dünyanın en gelişmiş yarı iletken teknolojilerini üreteceğini vurgulayarak, “Bu işe başladığımızda birçok muhalif TSMC'nin sadece 5 veya 6 nm üreteceğini düşünüyordu. Oysa en gelişmiş çiplerini burada üretiyorlar" dedi.

ABD'nin yatırım için destekte bulunduğu tek çip üreticisi TSMC değil. Intel, Samsung ve Micron gibi çip üreticileri de fabrika yatırımları için milyarlarca dolar destek ve kredi imkanına kavuştu.



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ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip desteğini onayladı