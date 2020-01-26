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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı

    İki defa ertelendikten sonra nihayet Boeing 777X ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Boeing'in en yeni jet motorlu uçağı olan 777X, katlanabilen kanat ucu tasarımı ve büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor.
    20 dk.
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    havacılık
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı
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    ABD merkezli uçak üretim şirketi Boeing, dünyanın en uzun ve en büyük çift motorlu uçağı 777X uçağının, ilk uçuşu gerçekleştirdi. Uzun zamandır 737 MAX ile gündemde olan Boeing, yeni uçağı ile yıpranmış olan imajını düzeltmeye çalışacak. 777 serisine eklenecek olan 777X; 777-8 ve 777-9 olmak üzere iki farklı varyanta sahip ayrıca havayolu şirketlerinin isteklerine göre farklı iç tasarım özellikleriyle üretilebilecek.

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    Boeing 777X, Airbus'ın geniş gövdeli çift motorlu uçağı A350-1000 ile rekabet etmek için tasarlandı. 737 MAX uçağından yaklaşık 9 milyar dolar zarar eden şirket, yeni uçağının ilk uçuşuyla beraber havayolu şirketlerinden aldığı siparişlerde artış görüldü. Dubai merkezli Emirates Havayolu, 400'den fazla yolcu taşıyabileceği 777X'i, özelliştirmelerle beraber 420 milyon dolarlık ücretle, sipariş eden ilk şirket oldu. Boeing 777-8; 410.2 milyon dolar, 777-9; 442,2 milyon dolar liste fiyatına sahiptir.

    Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı
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    Katlanabilir kanat ucu tasarımına sahip olan 777X, rakiplerine göre %10 daha düşük yakıt kullanımı sunacak. 777-9, 426 yolcu kapasitesi ve 13500 km menzile sahip olacak. 777-8 ise 384 yolcu taşıyabilecek ve 16000 km menzile sahip olacak. Boeing 777X uçaklarını önümüzdeki yıldan itibaren havayolu şirketlerine teslim etmeyi planlıyor.



    https://www.cnet.com/news/boeings-new-777x-extends-its-folding-wingtips-to-complete-first-flight/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Godolphin 5 dk.
    Albirini vur ötekine şu 737 max teki olay baska bir şirkete olsaydı iflas ettirip kapattırırlardı ama işin ucunda abd olunca direk hatalı üretse de bozuk yapsa da üstü kapatılıp sanki hiç olmamış gibi devam ettirilebiliyor.
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    darkaura 12 dk.
    fotolardan gordugum kadariyla 777max ile ayni tasarim problemine sahip. 777max de yasanan problemler daha genis capli motoru ucagin yerden yuksekligini degistirmeden koyma calismalarindan kaynaklanmisti. daha genis capli motor yakit tuketimini azaltiyor ama klasik boeing tasariminda kanat altina sigmiyordu, ucagin yerden yuksekligini artirmak eski tasarimda marjinal degisiklige neden olacagi icin tercih edilmedi. marjinal degisiklik pilotlarin yeniden egitilmesi demek, buda havayolu sirketlerinin yeni ucaga soguk bakmasina neden olacakti. boeing bunu cozmek icin motoru kanadin onune cekip yukari tasidi. ama bu seferde motorun one tasinmasiyla ucagin agirlik merkezi, ucus dinamikleri degistirdi. boeing in hatasi bunu yazilim ile yamiyarak pilotlari bu konuda bilgilendirmemesiydi. bu yeni ucakdada 777max ile ayni motor tasarimi gozukuyor. bilmiyorum boeing bu sefer agirlik merkezini dengeleyecek degisiklikler yapmistir umarim. bu kadar aptal degilllerdir.
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