Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı

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ABD merkezli uçak üretim şirketi Boeing, dünyanın en uzun ve en büyük çift motorlu uçağı 777X uçağının, ilk uçuşu gerçekleştirdi. Uzun zamandır 737 MAX ile gündemde olan Boeing, yeni uçağı ile yıpranmış olan imajını düzeltmeye çalışacak. 777 serisine eklenecek olan 777X; 777-8 ve 777-9 olmak üzere iki farklı varyanta sahip ayrıca havayolu şirketlerinin isteklerine göre farklı iç tasarım özellikleriyle üretilebilecek.

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Boeing 777X, Airbus'ın geniş gövdeli çift motorlu uçağı A350-1000 ile rekabet etmek için tasarlandı. 737 MAX uçağından yaklaşık 9 milyar dolar zarar eden şirket, yeni uçağının ilk uçuşuyla beraber havayolu şirketlerinden aldığı siparişlerde artış görüldü. Dubai merkezli Emirates Havayolu, 400'den fazla yolcu taşıyabileceği 777X'i, özelliştirmelerle beraber 420 milyon dolarlık ücretle, sipariş eden ilk şirket oldu. Boeing 777-8; 410.2 milyon dolar, 777-9; 442,2 milyon dolar liste fiyatına sahiptir.

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Katlanabilir kanat ucu tasarımına sahip olan 777X, rakiplerine göre %10 daha düşük yakıt kullanımı sunacak. 777-9, 426 yolcu kapasitesi ve 13500 km menzile sahip olacak. 777-8 ise 384 yolcu taşıyabilecek ve 16000 km menzile sahip olacak. Boeing 777X uçaklarını önümüzdeki yıldan itibaren havayolu şirketlerine teslim etmeyi planlıyor.

https://www.cnet.com/news/boeings-new-777x-extends-its-folding-wingtips-to-complete-first-flight/

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