ABD Uzay Kuvvetleri, sorumluluğunda fırlatılan ilk uyduyla resmen uzaya adım attı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde tesis edilecek yeni bir gücün oluşturulmasına onay vermesiyle 20 Aralık 2019 tarihinde kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri, dün itibariyle önemli bir kilometre taşını geride bıraktı ve uzaya ilk adımını attı.

Dünyanın yeni savaş alanını “uzay” olarak tanımlayan Trump’ın onayıyla kurulan Uzay Kuvvetleri, ABD’nin 70 yıldan uzun bir süredir kurduğu ilk yeni silahlı güç olma özelliğini de taşıyor. Uzaya asker yerleştirilmesi anlamına gelmeyen bu adımın, ABD’nin sahip olduğu iletişim ve gözetleme uydularını korumak maksadıyla atıldığı belirtiliyor.

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Sahip olduğunu 16 bine yakın personel desteğiyle çalışmalarını sürdüren birlik, uzaya ilk adımını United Launch Alliance’ye (ULA) ait bir Atlas V roketinde taşınan uyduyla attı. 6 adetten oluşan Gelişmiş Çok Yüksek Frekans (AEHF) serisi uydulardan sonuncusunu yörüngeye yerleştiren Uzay Kuvvetleri, görevi başarıyla tamamladı. Uydunun mali değerinin 1.2 milyar dolar olduğu ifade edilmiş. Bir röle istasyonu olarak görev yapacak uydu grubu uzayda meydana gelecek patlamalara karşı da mukavemet gösterebiliyor. Sistemin toplam maliyeti ise 11 milyar dolardan fazla.

ULA’ya göre AEHF uyduları, stratejik komutanlık ile kara, deniz ve hava platformlarında görev yapan silahlı kuvvetler personeline küresel ölçekte ve şifreli iletişim imkânı sunuyor.

Florida’da bulunan Cape Canaveral fırlatma merkezinden uzaya gönderilen Atlas V roketin ilk denemesi yer ekipmanındaki bir hatadan dolayı başarısız olunca, fırlatma 1 saat 21 dakika gecikmeli başladı.

Fırlatma kapsamında bir açıklama yapan birliğin uzay operasyonları komutanı Orgeneral Jay Raymond, “KOVİD-19’a rağmen fırlatmaya hazırız.” ifadesini kullanmış.

https://www.cnet.com/news/trumps-us-space-force-successfully-launches-its-first-national-security-mission/

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