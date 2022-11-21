ABD yaptırımları yüzünden Apple, Samsung’a muhtaç konuma düştü

Yaptırımlar Apple'ı Samsung'a muhtaç bıraktı
Apple, Çinli tedarikçi Yangtze Memory Technologies'den (YMTC) 128 katmanlı 3D NAND flash bellek tedarik edecek ve bu ürünleri Çin’de satacağı iPhone’larda kullanacaktı. Ancak ABD’nin yaptırımları Apple’ın planlarını altüst etmiş vaziyette. Eğer bir ticaret engeli olmasaydı Apple'ın tüm iPhone bellek yongalarının yaklaşık yüzde 40'ını YMTC'den tedarik edeceği söylenmekte.
DigiTimes'a göre California merkezli firmanın YMTC’nin yerine iPhone çip siparişlerinin yaklaşık yüzde 40'ını ana rakibine kaydırması bekleniyor. Zira Apple halihazırda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ekranlarının büyük bir kısmını Samsung’tan tedarik ediyor. Samsung aynı zamanda dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi konumunda.
Öte yandan Çin’li YMTC’nin başı ABD ile de dertte. Zira firma, ABD tarafından en köklü ticari yaptırımlara maruz kalmış Huawei’ye yönelik yasakları çiğnemiş ve telefon üreticisine bellek tedariği sağlamıştı. An itibariyle iPhone bellekleri Western Digital, SK Hynix ve Kioxia tarafından karşılanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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