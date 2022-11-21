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    ABD yaptırımları yüzünden Apple, Samsung’a muhtaç konuma düştü

    ABD yaptırımlarının genişleyen kapsamı Apple’ı etkilemeye devam ediyor. Apple’ın tedarik zincirinde olan bir firmayı önümüzdeki yıl Samsung ile değiştireceği belirtiliyor.
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    ABD yaptırımları Apple’ı Samsung’a muhtaç konuma düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone üretiminde birden fazla tedarikçi ile birlikte çalışıyor. Ancak ABD’nin Çin’e yönelik uygulamış olduğu ticari yaptırımlar teknoloji devi Apple’ın Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini sınırlandırıyor. Bu bağlamda yeni bir rapora göre Apple’ın iPhone’ların bellek yongaları için Samsungun kapısını çalacağı belirtiliyor.

    Yaptırımlar Apple'ı Samsung'a muhtaç bıraktı

    Apple, Çinli tedarikçi Yangtze Memory Technologies'den (YMTC) 128 katmanlı 3D NAND flash bellek tedarik edecek ve bu ürünleri Çin’de satacağı iPhone’larda kullanacaktı. Ancak ABD’nin yaptırımları Apple’ın planlarını altüst etmiş vaziyette. Eğer bir ticaret engeli olmasaydı Apple'ın tüm iPhone bellek yongalarının yaklaşık yüzde 40'ını YMTC'den tedarik edeceği söylenmekte.

    DigiTimes'a göre California merkezli firmanın YMTC’nin yerine iPhone çip siparişlerinin yaklaşık yüzde 40'ını ana rakibine kaydırması bekleniyor. Zira Apple halihazırda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ekranlarının büyük bir kısmını Samsung’tan tedarik ediyor. Samsung aynı zamanda dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi konumunda.

    Öte yandan Çin’li YMTC’nin başı ABD ile de dertte. Zira firma, ABD tarafından en köklü ticari yaptırımlara maruz kalmış Huawei’ye yönelik yasakları çiğnemiş ve telefon üreticisine bellek tedariği sağlamıştı. An itibariyle iPhone bellekleri Western Digital, SK Hynix ve Kioxia tarafından karşılanıyor.

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