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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD yonga üretiminde kesenin ağzını açıyor, milyarlarca dolar masada

    CHIPS For America yasası ile 3nm yonga üretimi projeleri için 10 milyar dolara kadar mali destek sağlanması planlanıyor. Böylece dışarıya olan bağımlılık azaltılacak.
    18 Şubat 2021, 10:30 (17 sa.)
    1,4b
    1
    12
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ABD yonga üretiminde kesenin ağzını açıyor, milyarlarca dolar masada
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    En iyi yonga tasarımcılarını bünyesinde barındırmasına rağmen iş döküme geldiğinde ABD için sıkıntılar başlıyor. Tayvanlı TSMC ve Güney Koreli Samsung bu işte başı çekerken Intel ise yetersizliklerle boğuşuyor. Teknoloji devleri buna bir son vermekte kararlı.

    Milyarlarca dolarlık fon

    Nvidia, AMD, Intel, IBM, Qualcomm gibi firmaların oluşturduğu Yarıiletken Endüstri Birliği; Biden hükümetine mektup yazarak yonga ithalatının azaltılması adına kısaca CHIPS for America olarak tanımlanan kanun tasarısının hızlandırılmasını istiyor.

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    CHIPS tasarısı ABD’nin yonga üretiminde dışa bağımlılığının azaltılması için projelerin ve girişimlerin fonlanması veya vergi teşviği gibi avantajlar sunmayı amaçlıyor. Yonga üretimi, üretim ekipmanı tasarımı, ekipman üretimi ve ilgili her türlü Ar-Ge çalışması kanun kapsamında olacak.

    Tasarıya göre bireysel girişimlerin 3 milyar dolara kadar fonlanması söz konusu. Girişimlerden ortaklığa katılmama veya yabancı firmalardan teknoloji transfer etmeme şartı isteniyor. Bu fon ABD’nin yonga pazarındaki rolüne olumlu katkı yapanlara ayrılacak.

    ABD yonga üretiminde kesenin ağzını açıyor, milyarlarca dolar masada
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    Diğer taraftan daha büyük projeler için ayrılan fon daha büyük. 3nm üretim süreci geliştirme, tedarik zinciri kurma ve yonga doğrulama olarak belirlenen 3 kategoriye 10’ar milyar dolarlık bütçe ayrıldı. 2025 yılına kadar her yıl 10 milyar dolar bütçe kullandırılacak.

    Senaryoya göre yüz milyar dolara kadar ulaşacak olan yonga seferberliğinde Intel’in sorunlarından arınması bekleniyor. Böylece sıfırdan yeni projeler geliştirilene kadar Intel’in kapasitesi süreci yönetebilecek. 5 yıllık süreç sonunda ise ABD’de önemli bir üretim kapasitesinin oluşması bekleniyor.



    https://wccftech.com/intel-amd-chiefs-tax-breaks-in-u-s-3-billion-3nm-chip-plan/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ne gerek var kardeşim. yapsana her yıl 2 tane yepisyeni saray. azıcık Türkiye'yi örnek alın ya!
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    woltmer 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle büyük devlet olunuyor işte, paraları betona gömerek değil...
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde işlemci, bellek, kısacası yarı iletken ürünlerin tasarlanıp üretildiği tesisleri görmek dileğiyle...
    hiç bir şey için geç değildir. yapamazsın diyenlerin inadına yapmak gerek, bu tür ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, siyaset üstü meselelerdir. stratejik olsun, olmasın ülkemizde kullanılan ürünlerin ülkemizde üretilmesi hepimizin faydasına. bu konuda çalışan, girişen, deneyen herkese elimizden geldiğince destek olmalıyız.
    Geleceğe bakmak lazım. geçmişe bakıp saplanan insanlardan kimseye fayda gelmez.
    Ülkemizde işlemci, bellek, kısacası yarı iletken ürünlerin tasarlanıp üretildiği tesisleri görmek dileğiyle... hiç bir şey için geç değildir. yapamazsın diy...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD'nin 27 trilyon dolarlık bir kamu borcu var. Sınırsız bir para kaynağı... Tabi ki de bu tür yatırımlar için milyarlarca dolar harcayabilir. Bu arada ABD'de de üniversiteli gençlerin üniversite borcu 2 trilyon dolar. Yıllık bütçe açığı 3 trilyon dolar.
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    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye olarak ciddi bir yonga üretim tesisi barındırmalıyız. Ama Samsung'a büyük teşvik sunulur, ama başka bir şey.
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    woltmer 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle büyük devlet olunuyor işte, paraları betona gömerek değil...
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen yıl MB Doları baskılayabilmek için 128 Milyar Dolar harcadı, adamlar böyle bir projenin en fazla 100 milyar dolara çıkabileceğini söylüyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    yc#1 (Yavuz Can) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Yilsev
    Mültecilere de 40 milyar dolar harcadık.

    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/multeci-aciklamasi-4-milyon-yabanciya-40-milyar-dolar-harcandi-41594662
    Yanıtla +3
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde işlemci, bellek, kısacası yarı iletken ürünlerin tasarlanıp üretildiği tesisleri görmek dileğiyle...
    hiç bir şey için geç değildir. yapamazsın diyenlerin inadına yapmak gerek, bu tür ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, siyaset üstü meselelerdir. stratejik olsun, olmasın ülkemizde kullanılan ürünlerin ülkemizde üretilmesi hepimizin faydasına. bu konuda çalışan, girişen, deneyen herkese elimizden geldiğince destek olmalıyız.
    Geleceğe bakmak lazım. geçmişe bakıp saplanan insanlardan kimseye fayda gelmez.
    Yanıtla +7
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 yıl içinde yeniden derlene bilir işlemciler çıkıyor.
    ( işlemci mimarisi değiştirilebilir )
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    K konusancpu 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yerli ve milli yolunda büyük bir adım olmuş onlar adına
    Yanıtla +6
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    Yanfo (Yavuz ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ne gerek var kardeşim. yapsana her yıl 2 tane yepisyeni saray. azıcık Türkiye'yi örnek alın ya!
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    D DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Yanfo
    Vah vah beyin ölümün gerçekleşeli baya olmuş sanırım.
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    Arisaka 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Yanfo
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    amariga gine neğin pejinde ajaba
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