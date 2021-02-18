ABD yonga üretiminde kesenin ağzını açıyor, milyarlarca dolar masada

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En iyi yonga tasarımcılarını bünyesinde barındırmasına rağmen iş döküme geldiğinde ABD için sıkıntılar başlıyor. Tayvanlı TSMC ve Güney Koreli Samsung bu işte başı çekerken Intel ise yetersizliklerle boğuşuyor. Teknoloji devleri buna bir son vermekte kararlı.

Milyarlarca dolarlık fon

Nvidia, AMD, Intel, IBM, Qualcomm gibi firmaların oluşturduğu Yarıiletken Endüstri Birliği; Biden hükümetine mektup yazarak yonga ithalatının azaltılması adına kısaca CHIPS for America olarak tanımlanan kanun tasarısının hızlandırılmasını istiyor.

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CHIPS tasarısı ABD’nin yonga üretiminde dışa bağımlılığının azaltılması için projelerin ve girişimlerin fonlanması veya vergi teşviği gibi avantajlar sunmayı amaçlıyor. Yonga üretimi, üretim ekipmanı tasarımı, ekipman üretimi ve ilgili her türlü Ar-Ge çalışması kanun kapsamında olacak.

Tasarıya göre bireysel girişimlerin 3 milyar dolara kadar fonlanması söz konusu. Girişimlerden ortaklığa katılmama veya yabancı firmalardan teknoloji transfer etmeme şartı isteniyor. Bu fon ABD’nin yonga pazarındaki rolüne olumlu katkı yapanlara ayrılacak.

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Diğer taraftan daha büyük projeler için ayrılan fon daha büyük. 3nm üretim süreci geliştirme, tedarik zinciri kurma ve yonga doğrulama olarak belirlenen 3 kategoriye 10’ar milyar dolarlık bütçe ayrıldı. 2025 yılına kadar her yıl 10 milyar dolar bütçe kullandırılacak.

Senaryoya göre yüz milyar dolara kadar ulaşacak olan yonga seferberliğinde Intel’in sorunlarından arınması bekleniyor. Böylece sıfırdan yeni projeler geliştirilene kadar Intel’in kapasitesi süreci yönetebilecek. 5 yıllık süreç sonunda ise ABD’de önemli bir üretim kapasitesinin oluşması bekleniyor.

https://wccftech.com/intel-amd-chiefs-tax-breaks-in-u-s-3-billion-3nm-chip-plan/

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