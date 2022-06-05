Abu Dabi, kadınlara kripto için ücretsiz alan adı verecek

Kripto para piyasası her geçen gün daha fazla gelişme kaydediyor. Bununla beraber birçok farklı alanda önemli hamleler yapılıyor, adımlar atıyor. Çıkan haberlere göre; Abu Dabi’deki Access Abu Dhabi, kadınlara kripto ile ilgili ücretsiz alan adı vermeye başlayacak.
Kripto para piyasası sınırlarını genişletmeye devam ederken, Access Abu Dabi ve Abu Dabi Yatırım Ofisi (ADIO), bir iş birliğine gitti. İki şirket, ülkedeki kadınlara ücretsiz kripto alan adı vermek için Web3 kimlik platformu ve NFT alan adı sağlayıcısı Unstoppable Domains ile ortaklık kurdu. Access Abu Dabi, kripto para kullanıcılarının yüzde 5 ila yüzde 7’sinin kadın olduğunu söyledi. Ayrıca Blockchain çalışan kadın oranının ise sadece yüzde 12 olduğuna da dikkat çekti.
Ayrıca bu ortaklık, daha fazla kadının Web3 hakkında bilgi edinmesini ve sonucunda Blockchain teknolojisinde çalışması için yeni bir fırsat yeri haline getirmeyi hedefliyor.
Unstoppable Domains Kıdemli Başkan Yardımcısı Sandy Carter, ortaklık ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Abu Dabi’deki tüm kadınlara ücretsiz kripto, NFT ve blok zinciri alan adı sağlamak, gelecek nesiller için kadınların Web3 hareketinin dokusunda artan sayılara dahil edilmesini sağlayan bir güç hareketidir”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.