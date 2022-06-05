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Kripto para piyasası her geçen gün daha fazla gelişme kaydediyor. Bununla beraber birçok farklı alanda önemli hamleler yapılıyor, adımlar atıyor. Çıkan haberlere göre; Abu Dabi’deki Access Abu Dhabi, kadınlara kripto ile ilgili ücretsiz alan adı vermeye başlayacak.

Sahte kripto para projeleri can yakıyor 13 sa. önce eklendi

Kripto para piyasası sınırlarını genişletmeye devam ederken, Access Abu Dabi ve Abu Dabi Yatırım Ofisi (ADIO), bir iş birliğine gitti. İki şirket, ülkedeki kadınlara ücretsiz kripto alan adı vermek için Web3 kimlik platformu ve NFT alan adı sağlayıcısı Unstoppable Domains ile ortaklık kurdu. Access Abu Dabi, kripto para kullanıcılarının yüzde 5 ila yüzde 7’sinin kadın olduğunu söyledi. Ayrıca Blockchain çalışan kadın oranının ise sadece yüzde 12 olduğuna da dikkat çekti.

Ayrıca bu ortaklık, daha fazla kadının Web3 hakkında bilgi edinmesini ve sonucunda Blockchain teknolojisinde çalışması için yeni bir fırsat yeri haline getirmeyi hedefliyor.

Unstoppable Domains Kıdemli Başkan Yardımcısı Sandy Carter, ortaklık ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Abu Dabi’deki tüm kadınlara ücretsiz kripto, NFT ve blok zinciri alan adı sağlamak, gelecek nesiller için kadınların Web3 hareketinin dokusunda artan sayılara dahil edilmesini sağlayan bir güç hareketidir”

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Abu Dabi, kadınlara kripto için ücretsiz alan adı verecek