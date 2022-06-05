Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Abu Dabi, kadınlara kripto için ücretsiz alan adı verecek

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kadınların blockchain ve Web3 girişimlerini desteklemek için tüm kadınlara ücretsiz alan adı vereceğini duyurdu.              
    Oy Ver

    Abu Dabi, kadınlara kripto için ücretsiz alan adı verecek
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasası her geçen gün daha fazla gelişme kaydediyor. Bununla beraber birçok farklı alanda önemli hamleler yapılıyor, adımlar atıyor. Çıkan haberlere göre; Abu Dabi’deki Access Abu Dhabi, kadınlara kripto ile ilgili ücretsiz alan adı vermeye başlayacak.

    Kripto para piyasası sınırlarını genişletmeye devam ederken, Access Abu Dabi ve Abu Dabi Yatırım Ofisi (ADIO), bir iş birliğine gitti. İki şirket, ülkedeki kadınlara ücretsiz kripto alan adı vermek için Web3 kimlik platformu ve NFT alan adı sağlayıcısı Unstoppable Domains ile ortaklık kurdu. Access Abu Dabi, kripto para kullanıcılarının yüzde 5 ila yüzde 7’sinin kadın olduğunu söyledi. Ayrıca Blockchain çalışan kadın oranının ise sadece yüzde 12 olduğuna da dikkat çekti.

    Ayrıca bu ortaklık, daha fazla kadının Web3 hakkında bilgi edinmesini ve sonucunda Blockchain teknolojisinde çalışması için yeni bir fırsat yeri haline getirmeyi hedefliyor.

    Unstoppable Domains Kıdemli Başkan Yardımcısı Sandy Carter, ortaklık ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Abu Dabi’deki tüm kadınlara ücretsiz kripto, NFT ve blok zinciri alan adı sağlamak, gelecek nesiller için kadınların Web3 hareketinin dokusunda artan sayılara dahil edilmesini sağlayan bir güç hareketidir”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    Piêr Dé Sans 1 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 1 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

    Profil resmi
    biembo 2 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

    Profil resmi
    daysleeperxp 3 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 4 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız