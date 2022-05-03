Acer, 18 Mayıs'ta bahar etkinliğini düzenleyecek

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Acer, 18 Mayıs'ta yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Resmi olarak 18 Mayıs'ta bir etkinlik yapacağını açıklayan Acer, hangi modelleri tanıtacağını açıklamadı.

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Acer, oyun bilgisayarlarını ve Chromebook'larını tanıtacak

Acer yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtmak için 18 Mayıs'ta bir etkinlik düzenliyor. New York saatiyle sabah 9'da başlayacak olan Acer'in bahar etkinliği, aynı zamanda YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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18 Mayıs'ta başlayacak olan bu etkinlikte yeni Ultrabook modellerini, Chromebook'ları, iş ve oyun bilgisayarlarını da tanıtacak olan Acer, içerik oluşturuculara özel modellerle de karşımıza çıkacak gibi duruyor.

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