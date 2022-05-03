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    Acer, 18 Mayıs'ta bahar etkinliğini düzenleyecek

    Dizüstü bilgisayar piyasasının bilinen ismi Acer, 18 Mayıs'ta bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Acer 18 Mayıs'ta muhtemelen yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıtacak.
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    Acer, 18 Mayıs'ta bahar etkinliğini düzenleyecek
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    Acer, 18 Mayıs'ta yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Resmi olarak 18 Mayıs'ta bir etkinlik yapacağını açıklayan Acer, hangi modelleri tanıtacağını açıklamadı.

    Acer, oyun bilgisayarlarını ve Chromebook'larını tanıtacak

    Acer yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtmak için 18 Mayıs'ta bir etkinlik düzenliyor. New York saatiyle sabah 9'da başlayacak olan Acer'in bahar etkinliği, aynı zamanda YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    Acer, 18 Mayıs'ta bahar etkinliğini düzenleyecek
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    18 Mayıs'ta başlayacak olan bu etkinlikte yeni Ultrabook modellerini, Chromebook'ları, iş ve oyun bilgisayarlarını da tanıtacak olan Acer, içerik oluşturuculara özel modellerle de karşımıza çıkacak gibi duruyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 3 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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