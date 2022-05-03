Acer, 18 Mayıs'ta bahar etkinliğini düzenleyecek

Acer, 18 Mayıs'ta yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Resmi olarak 18 Mayıs'ta bir etkinlik yapacağını açıklayan Acer, hangi modelleri tanıtacağını açıklamadı.
Acer, oyun bilgisayarlarını ve Chromebook'larını tanıtacak
Acer yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtmak için 18 Mayıs'ta bir etkinlik düzenliyor. New York saatiyle sabah 9'da başlayacak olan Acer'in bahar etkinliği, aynı zamanda YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
18 Mayıs'ta başlayacak olan bu etkinlikte yeni Ultrabook modellerini, Chromebook'ları, iş ve oyun bilgisayarlarını da tanıtacak olan Acer, içerik oluşturuculara özel modellerle de karşımıza çıkacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.