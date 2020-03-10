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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer 2 yeni G-SYNC destekli 240 Hz monitörlerini duyurdu

    Acer firması, hızlı IPS panelli, 240 Hz görüntü sağlayan ''Predator'' monitörleri duyurdu. Monitörlerin her ikisi de 1920x1080 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık ve 1 ms tepki süresini destekliyor.
    1 hf.
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    1
    Monitör
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Acer 2 yeni G-SYNC destekli 240 Hz monitörlerini duyurdu

    Acer firması, hızlı IPS panelli, 240 Hz görüntü sağlayan ve canlı görüntü düzeyi ile geniş monitör açısına sahip ''Predator'' monitörleri duyurdu. 24.5 ve 27 inch boyutlarla sunulan LCD monitörler, VESA'nın Adaptive-Sync desteğine sahip olmakla birlikte HDR 500 sertifikasını da elde etmiş bulunuyor.

    24.5 inch boyutla karmışıza çıkan monitörün kod adı XB253QGXmiiprzx olarak, 27 inch monitörün ise XB273GXbmiiprzx belirlenmekle birlikte monitörler günümüzde hali hazırda satışta bulunan hızlı IPS temeli sunan LCD monitörlere olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

    Monitörlerin her ikisi de 1920x1080 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık ve 1 ms tepki süresini destekliyor. Ayrıca kullanıcılar monitörün ''overdrive'' fonksiyonundan yararlanarak tepki süresini 0,1 ms ile 0,5 ms aralığına kadar düşürebiliyor.

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    Çerçevesiz tasarım

    Acer 2 yeni G-SYNC destekli 240 Hz monitörlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Monitörler LCD panel etrafında bulunan çerçeveyi gizleyecek sıfır çerçeve tasarımına sahip. Bu sebeple çoklu monitör kullanımı açısından kullanıcılara güzel bir deneyim sunacak gibi görünmekle birlikte giriş olarak DisplayPort 1.2a girişine ilave 2 adet HDMI 2.0b girişine ve 4 bağlantı noktalı USB 3.0 bağlantısına sahip. Ayrıca kulaklık kullanıcıları için kulaklık çıkışı ve hoparlör çıkışı da monitörle birlikte gelen özellikler arasında yer alıyor.

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    Son olarak Predator serisi e-spor kullanıcılarına hitap edecek tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıcılar monitör eğimini, yüksekliğini istediği ölçüde ayarlayabiliyor ve monitörler dikey olarak kullanılabiliyor.

    Acer monitörlerini bu hafta içerisinde 430 dolar ve 500 dolar fiyatla piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



    https://wccftech.com/acer-releases-24-5-inch-and-27-inch-240-hz-predator-monitors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 1 hf.
    27" ekranlar artık çok küçük geliyor bana, ayrıca 21x9 ve kavis 32" ekranlarda 1440p alt sınır olmalı diye düşünüyorum, yanılıyor muyum? 46 yaşındayım, Atari800 xl ile siyah beyaz tvlerde oyun oynadım, hyundai 17" ten Philips 19" e geçtiğimde mahalle halkı görmeye gelmiş, ne gerek vardı demişlerdi :)
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