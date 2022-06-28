Acer Aspire 7 modeli Intel Alder Lake ve Ryzen 5000 işlemciler ile güncellendi

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Acer markasının biraz daha üst seviyede yer alan ve oyunculara doğru yaklaşan dizüstü modeli Aspire 7 bu hafta önemli bir güncelleme aldı. Intel Alder Lake ve Ryzen 5000 işlemciler ile performansını arttırdı.

Acer Aspire 7 2022 özellikleri ve fiyatı

15.6 inçlik Full HD IPS panel

Intel Core i5-1240P veya Ryzen 5-5500U

GeForce GTX 1650 4GB

8GB DDR4 çift kanal RAM

512GB PCIe Gen 3 SSD

50Wh batarya, 135W adaptör

Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, Thunderbolt-4

803$ başlangıç

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Acer Aspire 7 2022 oyuncu dizüstü modeli dahili grafik birimlerinin yanında Nvidia ekran kartı desteği ile de Full HD oyunculuk konusunda beklentileri karşılamaya çalışıyor. İki adet ısı borusu işlemci için, bir adet ısı borusu da ekran kartı için ayrılmış. Klavye hava akışının daha verimli olması için tasarlanmış.

İki slotta RAM miktarı 32GB seviyesine kadar arttırılabiliyor. USB 3.2 Tip-A ve Tip-C portları hem Thunderbolt hem de DisplayPort uyumu sunuyor. Satışlarına Hindistan’da başlayan model yakın zamanda global pazara da açılacak.

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Acer Aspire 7 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı