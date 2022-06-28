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    Acer Aspire 7 modeli Intel Alder Lake ve Ryzen 5000 işlemciler ile güncellendi

    Acer Aspire 7 2022 oyuncu dizüstü modelinde Intel Core i5-1240P veya Ryzen 5-5500U işlemci seçeneği, GeForce GTX 1650 4GB, 15.6 inçlik Full HD IPS panel gibi özellikler yer alıyor.
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    Acer Aspire 7 2022
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    Acer markasının biraz daha üst seviyede yer alan ve oyunculara doğru yaklaşan dizüstü modeli Aspire 7 bu hafta önemli bir güncelleme aldı. Intel Alder Lake ve Ryzen 5000 işlemciler ile performansını arttırdı.

    Acer Aspire 7 2022 özellikleri ve fiyatı

    • 15.6 inçlik Full HD IPS panel
    • Intel Core i5-1240P veya Ryzen 5-5500U
    • GeForce GTX 1650 4GB
    • 8GB DDR4 çift kanal RAM
    • 512GB PCIe Gen 3 SSD
    • 50Wh batarya, 135W adaptör
    • Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, Thunderbolt-4
    • 803$ başlangıç

    Acer Aspire 7 2022 oyuncu dizüstü modeli dahili grafik birimlerinin yanında Nvidia ekran kartı desteği ile de Full HD oyunculuk konusunda beklentileri karşılamaya çalışıyor. İki adet ısı borusu işlemci için, bir adet ısı borusu da ekran kartı için ayrılmış. Klavye hava akışının daha verimli olması için tasarlanmış.

    İki slotta RAM miktarı 32GB seviyesine kadar arttırılabiliyor. USB 3.2 Tip-A ve Tip-C portları hem Thunderbolt hem de DisplayPort uyumu sunuyor. Satışlarına Hindistan’da başlayan model yakın zamanda global pazara da açılacak.

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