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    AMD Mendocino APU’ları netleşiyor: Athlon da var

    AMD Mendocino kod adlı APU modelleri 2 çekirdek ve 4 çekirdek şeklinde ölçeklendirilecek. Sadece 2 RDNA 2 işlem kümesi ile temel düzeyde grafik desteği sunacak. 
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    AMD Mendocino
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    AMD’nin daha orta seviyeye yakın dizüstü bilgisayarları hedefleyen Mendocino APU serisi Ryzen 6000 olarak internete düşmüş olsa da firma daha farklı bir strateji izleyebilir. Kaynaklar Ryzen 5000 ve Athlon serilerinde Mendocino tasarımının kullanılacağını belirtiyor.

    AMD Mendocino neler sunacak?

    AMD Mendocino APU modellerinin 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirileceği ve RDNA 2 grafik birimi taşıyacağı resmen açıklanmıştı. Kaynaklar 2 çekirdek veya 4 çekirdek şeklinde farklı modeller olacağını belirtiyor. Yine grafik birimi de 128 akış işlemcisine sahip olacak. Yani temel düzeyde grafik görevlerini yerine getirecek. Diğer taraftan 32GB’a kadar LPDDR5 çift kanal bellek ve 4 adet PCIe Gen 3 hattı olacağı belirtiliyor.

    AMD Mendocino APU serisini ilk olarak Lenovo Ideapad 1dizüstü modeli ve AYA NEO Air Plus oyun konsolunun kullanacağı duyurulmuştu. Yılın sonlarında daha fazla benzer dizüstü modelleri piyasaya çıkacak.

    Henüz serinin isimlendirmesi bilinmiyor ancak kaynaklar 4 çekirdekli modellerin Ryzen 5000 içerisinde yer alacağını düşünüyor. 2 çekirdekli varyantlar ise yine Ryzen 5000 ve Athlon serileri içerisinde kullanılacak. Soket olarak ise Sonoma Valley kod adlı FT6 (BGA) platformunun destekleneceği belirtiliyor.

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