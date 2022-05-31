AMD Mendocino APU’ları netleşiyor: Athlon da var

Tam Boyutta Gör

AMD’nin daha orta seviyeye yakın dizüstü bilgisayarları hedefleyen Mendocino APU serisi Ryzen 6000 olarak internete düşmüş olsa da firma daha farklı bir strateji izleyebilir. Kaynaklar Ryzen 5000 ve Athlon serilerinde Mendocino tasarımının kullanılacağını belirtiyor.

AMD Mendocino neler sunacak?

AMD Mendocino APU modellerinin 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirileceği ve RDNA 2 grafik birimi taşıyacağı resmen açıklanmıştı. Kaynaklar 2 çekirdek veya 4 çekirdek şeklinde farklı modeller olacağını belirtiyor. Yine grafik birimi de 128 akış işlemcisine sahip olacak. Yani temel düzeyde grafik görevlerini yerine getirecek. Diğer taraftan 32GB’a kadar LPDDR5 çift kanal bellek ve 4 adet PCIe Gen 3 hattı olacağı belirtiliyor.

Ryzen 6000 Mendocino APU serisi karşınızda 1 hf. önce eklendi

AMD Mendocino APU serisini ilk olarak Lenovo Ideapad 1dizüstü modeli ve AYA NEO Air Plus oyun konsolunun kullanacağı duyurulmuştu. Yılın sonlarında daha fazla benzer dizüstü modelleri piyasaya çıkacak.

Henüz serinin isimlendirmesi bilinmiyor ancak kaynaklar 4 çekirdekli modellerin Ryzen 5000 içerisinde yer alacağını düşünüyor. 2 çekirdekli varyantlar ise yine Ryzen 5000 ve Athlon serileri içerisinde kullanılacak. Soket olarak ise Sonoma Valley kod adlı FT6 (BGA) platformunun destekleneceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Mendocino APU modelleri detaylanıyor