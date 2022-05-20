Acer Predator Triton 300 SE artık OLED seçeneğine sahip

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Acer markasının hafifliğe odaklı oyuncu dizüstü modeli predator Triton 300 SE bu yılı da boş geçmiyor. Yeni Acer Predator Triton 300 SE dizüstü modeli OLED ekran seçeneği ile sınıfında farklılaşmaya çalışıyor.

Acer Predator Triton 300 SE özellikleri ve fiyatı

14 inç/16 inç ekran

3K OLED/Full HD IPS/WQXGA IPS panel

Intel Core i9 H modeline kadar seçenekler

GeForce RTX 3070 Ti modeline kadar seçenekler

32GB’a kadar LPDDR5 5200MHz RAM

512GB/1TB/2TB PCIe 4.0 SSD

76Wh/99Wh 4 hücreli batarya

1499 Avro/1599 Avro başlangıç

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Acer Predator Triton 300 SE modeli bu yıl çok daha güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. 14 inçlik modelde OLED ekran ve 165Hz IPS seçeneği yer alırken RTX 3060 modeline kadar ekran kartı seçenekleri sunuluyor.

16 inçlik modelde ise 240Hz WQXGA IPS ekran seçeneği, GeForce RTX 3070 Ti ekran kartı, 2TB SSD, Intel Killer E2600 Ethernet, Nvidia G-Sync ve Nvidia Advanced Optimus geçiş teknolojisi yer alıyor. Her iki modelde beşinci nesil AeroBlade 3D fanlar, Vortex Flow hava akış teknolojisi, Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 özellikleri ortak. Satışlar Haziran ayında başlıyor.

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