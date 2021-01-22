Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık

    Acer GAHR11 ve GAHR10 tam kablosuz kulaklıklar şarjlı kutularında yer alan USB Tip-A ve USB Tip-C entegre kablolar ile hızlı bir şekilde şarj edebilmenizi sağlıyor.
    42 dk.
    48
    7
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık
    Tam Boyutta Gör

    Tam kablosuz kulaklık sınıfında yaşanan sıkı rekabet oyuncuları da farklı çözümler bulmaya itiyor. Acer bu hafta entegre şarj kabloları ile kolaylık sağlayan iki yeni tam kablosuz kulaklık modelini tanıttı.

    Acer GAHR11 ve GAHR10

    Acer GAHR11 tam kablosuz kulaklık modelinde 8mm dinamik sürücüler kullanılırken Bluetooth 5.1 üzerinden bağlantı kuruluyor. AptX vey LDAC gibi gelişmiş teknolojiler yer almazken sadece tek bir cihaza bağlanabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Buds Pro duyma problemi olanlar için güncelleme yayınladı

    Ayrıca Bkz. ""Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu""

    Şarj kutusunda ise USB Tip-C ve USB Tip-A entegre çıkışlar mevcut. Böylece hızlı bir şekilde enerji kaynağına takabiliyorsunuz. Kutu içerisinde şarj durumunu gösteren bir LED ekran da yer alıyor.

    Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık
    Tam Boyutta Gör

    Acer GAHR10 kulaklık modeli de aynı özelliklere sahip. Sadece kutuda USB Tip-A kablosu entegre. USB Tip-C için ise bir port yer alıyor. Bu iki kulaklığın fiyatı yaklaşık olarak 35$ seviyesinde.

    Acer ayrıca Gateway yan markası altında da GAHR12 kulaklık modelini satacak. 9mm sürücü, Bluetooth 5.0 bağlantı, USB Tip-C girişi şeklinde özellikleri olan bu kulaklık da 48$ üzerinden satılacak.

    Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık
    Tam Boyutta Gör



    https://www.gsmarena.com/acer_unveils_a_trio_of_tws_headsets_two_of_which_have_builtin_charging_cables-news-47285.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık Sonraki Facebook, görme engelli kullanıcılar için fotoğraf açıklamalarını iyileştiriyor 2 sa. Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu 2 sa. Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı 3 sa. 5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 3 sa. Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor 3 sa. Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu 4 sa. Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor 4 sa. Android için Firefox, uzantıların yüklenmesini kolaylaştıracak 5 sa. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 5 sa. Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim! 5 sa. Güney Koreli internet devi Naver, Wattpad'i satın aldı: 600 milyon dolarlık anlaşma 6 sa. Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi 6 sa. Esporcumuz Cem Bölükbaşı; F3 Asya pistlerinde 7 sa. Yaklaşmakta olan Sony Xperia 10 III'ün, render görüntüleri ortaya çıktı 7 sa. Asus ve AMD'nin çılgın projesi | Karşınızda en güçlü ultrabook ROG Flow X13 7 sa. Exxen yurt dışına açıldı 8 sa. Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı 8 sa. 61 TL değerindeki oyun bu hafta Epic Store'da ücretsiz 8 sa. Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor 9 sa. Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız