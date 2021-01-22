Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık

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Tam kablosuz kulaklık sınıfında yaşanan sıkı rekabet oyuncuları da farklı çözümler bulmaya itiyor. Acer bu hafta entegre şarj kabloları ile kolaylık sağlayan iki yeni tam kablosuz kulaklık modelini tanıttı.

Acer GAHR11 ve GAHR10

Acer GAHR11 tam kablosuz kulaklık modelinde 8mm dinamik sürücüler kullanılırken Bluetooth 5.1 üzerinden bağlantı kuruluyor. AptX vey LDAC gibi gelişmiş teknolojiler yer almazken sadece tek bir cihaza bağlanabiliyor.

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Şarj kutusunda ise USB Tip-C ve USB Tip-A entegre çıkışlar mevcut. Böylece hızlı bir şekilde enerji kaynağına takabiliyorsunuz. Kutu içerisinde şarj durumunu gösteren bir LED ekran da yer alıyor.

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Acer GAHR10 kulaklık modeli de aynı özelliklere sahip. Sadece kutuda USB Tip-A kablosu entegre. USB Tip-C için ise bir port yer alıyor. Bu iki kulaklığın fiyatı yaklaşık olarak 35$ seviyesinde.

Acer ayrıca Gateway yan markası altında da GAHR12 kulaklık modelini satacak. 9mm sürücü, Bluetooth 5.0 bağlantı, USB Tip-C girişi şeklinde özellikleri olan bu kulaklık da 48$ üzerinden satılacak.

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https://www.gsmarena.com/acer_unveils_a_trio_of_tws_headsets_two_of_which_have_builtin_charging_cables-news-47285.php

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