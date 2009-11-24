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Acer, Multi-Touch destekli hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Acer, Multi-Touch destekli hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu
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Üçüncü çeyrekte Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük 2.bilgisayar üreticisi olan Acer, Gateway One ZX 4800-41 hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu.

1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 20 inç boyutundaki çoklu dokunmatiğe duyarlı panele sahip olan Gateway One'da Intel GL40 yongaseti tarafından Intel'in 1.8GHz'lik Celeron T3000 işlemcisi, grafik işlemcisi olarak Intel'in GMA4500M'i ve 4GB'lık DDR2 SDRAM kontrol ediliyor. Bünyesinde 750GB'lık 7200 devir/dakika hızına sahip SATA sabit diskini barıdıran bilgisayar, üzerinde 6 adet USB girişine, DVD optik sürücüsüne ve kart okuyucusuna sahip. Wi-Fi b/g/n kablosuz standartlarını da destekleyen bilgisayarda güçlü ses çıkışına izin veren 3.Nesil Dolby Home Theater'a yer verilirken, işletim sistemi olarak da tahmin edilebileceği gibi Windows 7 Home Premium tercih edilmiş.

421×80×515 mm ölçülerindeki ve 8 kg kütleli Acer Gateway One ZX 4800-41'in satış fiyatı yaklaşık 755 Avro olarak belirlenirken, 27 Kasım'dan itibaren ilk olarak Japonya'da kullanıcıya sunulacak.


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toz-koparan 10 yıl
hepsi bir arada yalnız Celeron+onboard gpu ile fazla birşey beklenmez..

tr fiyatı 25oo lira gibi olur bu fiyata çok iyi bir notebook+LCD tv kombinasyonu kurulur...
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