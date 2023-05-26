Acer yeni Swift Edge 16 ve Predator Triton 16 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Computex 2023 önümüzdeki haftaya kadar başlamayacak olsa da bazı firmalar erkenden ürünlerinin duyurusu yapıyor. Bu firmalardan birisi de Acer oldu. Firma iki adet yeni cihazını duyurdu: Bunlardan ilki güncellenmiş ve daha ucuz Swift Edge 16 olurken ikincisi yeni Predator Triton 16 oyun dizüstü bilgisayarı oldu.

Acer Swift Edge 16 (2023) özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Acer Swift Edge 16, 16:10 en boy oranına, tam DCI-P3 renk kapsamına ve 500 nit tepe parlaklığına sahip bir OLED ekranla geliyor. Acer bu sefer biraz daha düşük çözünürlüklü bir panel kullandı: 3.200 x 2.000 piksel. Ancak bu ekran artık 120 Hz’e kadar yüksek yenileme hızları sunabilecek. Acer yeni Swift Edge 16’nın sekiz saat çalışma süresi sunacağını da belirtiyor.

Yeni Acer Swift Edge 16’da AMD’nin çeşitli iş yüklerinde hem Intel'in Core i7-1360P'sinden hem de Apple M2 yonga setinden daha iyi performans gösterebileceğini söylediği sekiz çekirdekli (16 iş parçacıklı) Rzyen 7 7840U APU bulunuyor. Bu işlemcilye ise 32 gigabayta kadar çift kanallı LPDDR5 RAM ve 2 TB'a kadar PCIe NVMe depolama eşli ediyor. Oyun tarafında ise bu yonga 720/1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda çoğu oyunda tatminkâr performans gösterebilecek güçte.

Tam Boyutta Gör Swift Edge 16'nın Pluton güvenlik çipi sayesinde Microsoft Secured Core PC olarak nitelendirildiğini de belirtmek gerekiyor. Yeni cihaza güç veren Ryzen CPU, video görüşmelerinin kalitesini artırmak için Windows Studio Effects gibi ek işlevler sağlamak üzere uyumlu yazılımlar tarafından kullanılabilen bir yapay zeka motoruna da sahip. Video görüşmelerinden bahsetmişken, bu dizüstü bilgisayar nadir görülen bir özellik olan 1440p web kamerası ile birlikte geliyor.

AMD'nin Ryzen ve Athlon 7020-C serisini duyurdu 2 gün önce eklendi

Acer ayrıca Swift Edge'in bağlantı özelliklerini de önemli ölçüde yükseltti. Wi-Fi 7 (802.11be) artık Bluetooth 5.1 ile birlikte yerleşik. Ayrıca 65 W'a kadar güç sağlayan 2x USB4 Type-C bağlantı noktası, 2x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI 2.1 çıkışı ve birleşik ses jakı da mevcut.

Acer Swift Edge 16 fiyatı ve çıkış tarihi

Acer’ın açıklamasına göre Swift Edge 16, Temmuz ayında sahipleriyle buluşturulacak. Fiyatlandırma tarafında ise ABD pazarı için ihazın fiyatı 1.300 dolardan, AB pazarı için ise 1200 avro’dan başlıyor. Önceki orijinal modelin başlangıç fiyatı ise 1500 dolardı.

Acer Predator Triton 16 özellikleri

Tam Boyutta Gör Acer'ın ikinci büyük duyurusu ise Triton 300 SE 16'nın yerini alacak olan yeni Predator Triton 16. Daha iyi isimlendirme bir yana, cihaz Intel Core i9-13900H CPU ve Nvidia'nın RTX 4070 Laptop GPU'su ile donatılmış olarak geliyor. Ayrıca 32 gigabayta kadar DDR4 RAM ve iki adede kadar 2 terabayt M.2 SSD yapılandırma seçeneklerine sahip.

Predator Triton 16 tasarım açısından ilk bakışta bir oyun dizüstü bilgisayarı gibi görünmüyor, ta ki RGB klavyeyi fark edene kadar. Acer bunun bilinçli bir tasarım tercihi olduğunu, ince ve minimalist gümüş kasanın Predator Triton 16'nın dikkat dağıtıcı unsurların minimumda tutulması gereken bir çalışma ortamına uyum sağlamasına yardımcı olacağını söylüyor. Hem iş hem oyun için ofiste kullanılabilecek bir cihaz kısacası.

Tam Boyutta Gör Cihazın ekran tarafında ise 500 nit tepe parlaklığına ve 240 Hz maksimum yenileme hızına sahip 16 inç 2560 x 1600 IPS ekran ve G-Sync teknolojisi bulunuyor. Ayrıca Acer'ın AeroBlade fanlarını kullanan çift fanlı soğutma çözümü cihazda yer almakta. Şirket, termal performansı artırmak için CPU'da sıvı metal kullandığını da belirtiyor. Cihazda ayrıca bir Thunderbolt 4 bağlantı noktasına ek olarak, iki USB Type-C 3.2 bağlantı noktası, bir HDMI 2.1 çıkışı ve bir microSD kart okuyucu bulunuyor.

Acer Predator Triton 16 fiyatı ve çıkış tarihi

Predator Triton 16'yı satın almak isteyenler Eylül ayından itibaren bunu yapabilecekler. Fiyatlandırma Kuzey Amerika pazarı için 1.799 dolardan ve AB için 2.299 avro'dan başlıyor. Acer ayrıca bir aylık Xbox Game Pass Ultimate de hediye edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Acer Swift Edge 16 ve Predator Triton 16 tanıtıldı: İşte detaylar