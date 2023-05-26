Acer yeni Swift Edge 16 ve Predator Triton 16 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

- Acer Swift Edge 16 (2023) özellikleri
- Acer Swift Edge 16 fiyatı ve çıkış tarihi
- Acer Predator Triton 16 özellikleri
- Acer Predator Triton 16 fiyatı ve çıkış tarihi
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Acer Swift Edge 16 (2023) özellikleri
Yeni Acer Swift Edge 16’da AMD’nin çeşitli iş yüklerinde hem Intel'in Core i7-1360P'sinden hem de Apple M2 yonga setinden daha iyi performans gösterebileceğini söylediği sekiz çekirdekli (16 iş parçacıklı) Rzyen 7 7840U APU bulunuyor. Bu işlemcilye ise 32 gigabayta kadar çift kanallı LPDDR5 RAM ve 2 TB'a kadar PCIe NVMe depolama eşli ediyor. Oyun tarafında ise bu yonga 720/1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda çoğu oyunda tatminkâr performans gösterebilecek güçte.
Acer ayrıca Swift Edge'in bağlantı özelliklerini de önemli ölçüde yükseltti. Wi-Fi 7 (802.11be) artık Bluetooth 5.1 ile birlikte yerleşik. Ayrıca 65 W'a kadar güç sağlayan 2x USB4 Type-C bağlantı noktası, 2x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI 2.1 çıkışı ve birleşik ses jakı da mevcut.
Acer Swift Edge 16 fiyatı ve çıkış tarihi
Acer’ın açıklamasına göre Swift Edge 16, Temmuz ayında sahipleriyle buluşturulacak. Fiyatlandırma tarafında ise ABD pazarı için ihazın fiyatı 1.300 dolardan, AB pazarı için ise 1200 avro’dan başlıyor. Önceki orijinal modelin başlangıç fiyatı ise 1500 dolardı.
Acer Predator Triton 16 özellikleri
Predator Triton 16 tasarım açısından ilk bakışta bir oyun dizüstü bilgisayarı gibi görünmüyor, ta ki RGB klavyeyi fark edene kadar. Acer bunun bilinçli bir tasarım tercihi olduğunu, ince ve minimalist gümüş kasanın Predator Triton 16'nın dikkat dağıtıcı unsurların minimumda tutulması gereken bir çalışma ortamına uyum sağlamasına yardımcı olacağını söylüyor. Hem iş hem oyun için ofiste kullanılabilecek bir cihaz kısacası.
Acer Predator Triton 16 fiyatı ve çıkış tarihi
Predator Triton 16'yı satın almak isteyenler Eylül ayından itibaren bunu yapabilecekler. Fiyatlandırma Kuzey Amerika pazarı için 1.799 dolardan ve AB için 2.299 avro'dan başlıyor. Acer ayrıca bir aylık Xbox Game Pass Ultimate de hediye edecek.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98831-acer-unveils-new-swift-edge-16-predator-triton.html https://news.acer.com/acer-announces-new-swift-edge-16-with-amd-ryzen-7040-series-processors-and-wi-fi-7 https://news.acer.com/acer-expands-its-premium-gaming-portfolio-with-the-new-predator-triton-16 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)