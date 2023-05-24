Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD'nin Ryzen ve Athlon 7020-C işlemcileri büyük pil iyileştirmeleri getiriyor

    AMD'nin Chromebook'lara yönelik yeni Ryzen ve Athlon işlemcileri büyük pil iyileştirmeleri vaat ediyor. Yeni 7020 C serisi işlemciler Zen 2 çekirdeklerinin üzerine inşa edilmiş durumda.
    Oy Ver
    AMD'nin Ryzen ve Athlon 7020-C serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Oyun işlemcilerinin performansı çoğu zaman dikkatleri üzerine çekse de, AMD'nin işlemcileri son birkaç yılda güç verimliliğinde ciddi sıçramalar yaptı. Şirketin mobil cihazlara daha da iyi pil ömrü sunma hedefinin bir parçası olarak bugün Chromebook'lar için yeni 6nm Ryzen ve Athlon 7020-C serisi APU işlemciler duyuruldu.

    Yeni Ryzen ve Athlon 7020-C serisi

    AMD'nin Ryzen ve Athlon 7020-C serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni AMD işlemcileri 300 ila 500 dolar aralığındaki Chromebook'lara güç verecek. AMD’nin belirttiğine göre Ryzen ve Athlon 7020-C serisi işlemciler, Chromebook'larda 19,5 saate kadar pil ömrü sağlayabilecek. Dell ve Asus’un bu APU’ları kullanan dizüstü bilgisayarları bu çeyrek içerisinde satışa çıkacak.

    AMD'nin Ryzen ve Athlon 7020-C serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni silikon, 6 nanometre üretim süreciyle üretilen dört yonga ile gelecek. En güçlü çip olan Ryzen 5 7520C, dört CPU çekirdeği ve 4,3GHz'e kadar hızlarda çalışan sekiz iş parçacığına sahip durumda. Tüm işlemciler ayrıca üç adede kadar 4K 60Hz harici ekranı destekleyebilen yerleşik bir Radeon 610M GPU içeriyor. Aynı şekilde tüm işlemcilerin TDP değeri ise 15W olarak belirlenmiş durumda.
    AMD'nin Ryzen ve Athlon 7020-C serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere yaklaşık bir yıl önce AMD, 500 doların üzerindeki premium Chromebook'lar için tasarladığı Ryzen 5000 C-Serisi'ni piyasaya sürmüştü. AMD’nin bu yeni serileri Intel ve MediaTek'in çözümlerine kıyasla daha üstün performans ve verimlilik argümanlarıyla geliyor. Kırmızlı takım, çalışan uygulamaya bağlı olarak, kullanıcıların Arm tabanlı çiplere göre yüzde 80'e varan performans artışı ve Intel tabanlı işlemcilere göre ise yüzde 15'e varan iyileşme bekleyebileceğini söylüyor.
    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/amds-ryzen-athlon-7020-c-chips-to-power-midrange-chromebooks https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1132/new-amd-ryzen-7020-c-series-processors-bring-fast
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    6 ayda psikoloji kazanmak headers ne işe yarar dosya başka bir işlem tarafından kullanıldığından bu işlem dosyaya erişemiyor tereson zararlı mı renault clio 1.4 alize 2006 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız