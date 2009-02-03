Acer'ın ilk akıllı telefonu DX900 internette boy gösterdi

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Geçtiğimiz yıl başarılı PDA çözümleriyle yakından tanıdığımız E-Ten'i bünyesine katan Acer, akıllı telefon pazarına giriş yapmayı düşündüğünü açıklamıştı. Bir hafta önce yeni cihazının ilk sinyallerini veren firmanın DX900 isimli akıllı telefonu internette boy gösterdi. Şimdi, telefonun teknik detaylarına göz atalım.

Yaklaşık 106 x 60.5 x 17 mm ebatlarında ve batarya dahil 147 gram ağırlığında sade dizayna sahip DX900, Samsung tarafından üretilen 533 MHz saat hızlı işlemciden güç alıyor. Bünyesinde 128 MB RAM, 256 MB ROM barındıran cihazın işletim sistemi ise Windows Mobile 6.1. DX900'de 2.8 inç boyutunda ve VGA çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. VGA çözünürlüğün PDA'larda daha sık kullanıldığını görmek sevindirici bir gelişme.

DX900'ün 3 Megapiksel çözünürlüklü kamerasında CMOS sensör kullanılmış ve kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. PDA'nın bağlantı seçenekleri arasında b, g parametrelerini destekleyen WI-FI ve Bluetooth bulunuyor. Cihazın küresel yer bulma sisteminde ise SiRF Star III çipsetinden faydalanılmış.



DX900'ün kuşkusuz en dikkat çeken özelliği iki farklı hattı kullanabilme imkanı sunması. Böylece kullanıcılar yanlarında taşıdıkları ekstra yükten kurtulabilir. 1530 mAh bataryalı cihazın Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılması beklenirken Clove.co.uk sitesi şimdiden ön sipariş almaya başlamış. Cihazın ön sipariş fiyatı vergiler dahil 454 £ olarak görünüyor.

Teknik özellikler:

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional

İşlemci: 533 MHz Samsung S3C 6400

RAM / ROM: 128 MB / 256 MB

Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

Boyut ve ağırlık: 106 x 60.5 x 17 mm / 147 gram

Ekran: 2.8 inç, VGA, dokunmatik TFT

Bellek: microSD desteği

Kamera: 3.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama

Bluetooth: Var, v2.0 + EDR

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var, SiRF Star III chipset

TV out: Var

Batarya: 1530 mAh

http://www.clove.co.uk/viewProduct.aspx?Manufacturer=Acer&Item=AcerDX900&Product=49868335-9F45-4952-90C1-92E8C00484A2&Category=0A394417-7597-41E6-9675-4D11F909908F