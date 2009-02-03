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Acer'ın ilk akıllı telefonu DX900 internette boy gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,1b
1
20
Diğer
knight
Haber Editörü
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Acer'ın ilk akıllı telefonu DX900 internette boy gösterdi
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Acer'ın ilk akıllı telefonu DX900 internette boy gösterdi
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Geçtiğimiz yıl başarılı PDA çözümleriyle yakından tanıdığımız E-Ten'i bünyesine katan Acer, akıllı telefon pazarına giriş yapmayı düşündüğünü açıklamıştı. Bir hafta önce yeni cihazının ilk sinyallerini veren firmanın DX900 isimli akıllı telefonu internette boy gösterdi. Şimdi, telefonun teknik detaylarına göz atalım.

Yaklaşık 106 x 60.5 x 17 mm ebatlarında ve batarya dahil 147 gram ağırlığında sade dizayna sahip DX900, Samsung tarafından üretilen 533 MHz saat hızlı işlemciden güç alıyor. Bünyesinde 128 MB RAM, 256 MB ROM barındıran cihazın işletim sistemi ise Windows Mobile 6.1. DX900'de 2.8 inç boyutunda ve VGA çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. VGA çözünürlüğün PDA'larda daha sık kullanıldığını görmek sevindirici bir gelişme.

DX900'ün 3 Megapiksel çözünürlüklü kamerasında CMOS sensör kullanılmış ve kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. PDA'nın bağlantı seçenekleri arasında b, g parametrelerini destekleyen WI-FI ve Bluetooth bulunuyor. Cihazın küresel yer bulma sisteminde ise SiRF Star III çipsetinden faydalanılmış.

DX900'ün kuşkusuz en dikkat çeken özelliği iki farklı hattı kullanabilme imkanı sunması. Böylece kullanıcılar yanlarında taşıdıkları ekstra yükten kurtulabilir. 1530 mAh bataryalı cihazın Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılması beklenirken Clove.co.uk sitesi şimdiden ön sipariş almaya başlamış. Cihazın ön sipariş fiyatı vergiler dahil 454 £ olarak görünüyor.

Teknik özellikler:

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 533 MHz Samsung S3C 6400
RAM / ROM: 128 MB / 256 MB
Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
Boyut ve ağırlık: 106 x 60.5 x 17 mm / 147 gram
Ekran: 2.8 inç, VGA, dokunmatik TFT
Bellek: microSD desteği
Kamera: 3.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama
Bluetooth: Var, v2.0 + EDR
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var, SiRF Star III chipset
TV out: Var
Batarya: 1530 mAh


http://www.clove.co.uk/viewProduct.aspx?Manufacturer=Acer&Item=AcerDX900&Product=49868335-9F45-4952-90C1-92E8C00484A2&Category=0A394417-7597-41E6-9675-4D11F909908F Yorum Yaz
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307kd 10 yıl
Ekran gayet ideal boyutlarda neresi küçük onu anlayamadım. Ayrıca büyük ekran kaba cihaz demek. İdeal bir makine olmuş da Türkiyede neden yok onu anlamıyorum... Çift hattı Windows lu adam gibi bir telefon çıktı sonunda...
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marikanwap 10 yıl
Keşke Android olsaymış...
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mehmet@doker.com 10 yıl
şu an samsung d980 kullanıyorum . çift hattı dışında diğer samsung (klasik) modellerinden başka bir artısı yok . acer dx900 ü merakla bekliyorum çift hatta bir sorun yaşanmazsa değiştirecem ama ne zaman türkiyeye gelir acaba hiç bilgisi olan yokmu . acer e mail attım avrupada satılıyor türkiye belli değil gibilerinden bir cevap geldi sonra telefonlar acer in türkiye sitesine eklendiğini gördüm tekrar mail attım aynı cevabı yolladılar en kısa sürede getirmek için çalışmalar yapılıyomuş.ama süre vermiyolar. bir çıksada görsek ..
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uzm@n 10 yıl
Güzel ve şık duruyor.Teknik özellikleride gayet iyi.
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MoqoKo 10 yıl

youtube.com/...
Şu videoya bir bakın Acer Eten Glofish
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suslu76 10 yıl
ekranın vga olması çok güzel olmuş
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max975 10 yıl
acerde bu işe el attıya
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MoqoKo 10 yıl
İyi iyi güzel olmusş hoş duruyo
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tanak 10 yıl
çift hatlı olması güzelmiş ama fiyat fazla mı ne?
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