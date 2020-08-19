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    Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek

    Acil çağrı numaraları 112'de toplanıyor. 2021'in Haziran ayından itibaren itfaiye, AFAD, polis vb. birimleri aramak için 112'yi tuşlayacağız.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek
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    Türkiye’de acil yardım hatlarına 3 haneli numaraları tuşlayarak ulaşıyoruz. 112, 110, 155, 170, 122 gibi çok sayıda 3 haneli acil yardım hattı olduğu için kafalar karışabiliyor. Karmaşanın önüne geçmek tüm acil yardım numaraları 112’de toplanacak.

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm acil çağrı numaralarının 2021’in Haziran ayında 112’de toplanacağını duyurdu. Benzer formül ABD’de uygulanıyor. ABD’de tüm acil çağrı numaraları 911 altında toplanmış durumda. 911’i arayıp derdinizi anlattığınızda talebiniz ilgili birime iletiliyor. Türkiye’de aynı formül uygulanacak.

    Güncelleme:

    Türkiye'de çok sayıda şehirde acil yardım numaraları 112'de toplanmış durumda. Bakan Soylu, 2021 Haziran'da tüm şehirlerde acil yardım numaralarının 112'de toplanacağını açıkladı. Güncel durumu aşağıdaki görselden görüntüleyebilirsiniz.

    Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek
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    https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-acil-hizmet-numaralarinin-hepsini-112-numarasinda-birlestirecegiz/1946553 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Şu haberi 15 yıldır yapıyorlar. Acaba bir dahaki sefer ne zaman olur?

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    Şu haberi 15 yıldır yapıyorlar. Acaba bir dahaki sefer ne zaman olur? ...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    setcom_2000 (Hakan AK) 2 gün
    Yapacak bir işleri olmadığı her sefer 112 diye geveleyip duruyorlar. Zaten yıllardır birleşik vaziyette. Daha ne kadar birleştirecekler merak ediyorum. Ek olarak 911'i aradığınızda da 112'ye yönleniyorsunuz. Çok geç kalınmış ama güzel bir uygulama. Yeter ki ABD menşeli filmlerdeki kadar işlevsel olsun tek arzumuz.
    Yapacak bir işleri olmadığı her sefer 112 diye geveleyip duruyorlar. Zaten yıllardır birleşik vaziyette. Daha ne kadar birleştirecekler merak ediyorum. Ek olara...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    setcom_2000 (Hakan AK) 2 gün
    Yapacak bir işleri olmadığı her sefer 112 diye geveleyip duruyorlar. Zaten yıllardır birleşik vaziyette. Daha ne kadar birleştirecekler merak ediyorum. Ek olarak 911'i aradığınızda da 112'ye yönleniyorsunuz. Çok geç kalınmış ama güzel bir uygulama. Yeter ki ABD menşeli filmlerdeki kadar işlevsel olsun tek arzumuz.
    Yanıtla +5
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    astegon (astegon CF) 2 gün
    Zaten öyle. 155'i aradım beni 112 karşıladı. Konu nedir dedi "trafik ile ilgili" dedim hooop 155'e bağladı.
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 gün
    Bu haberleri o kadar görmüştüm ki 112 ye zaten geçildi zannediyorum.
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    fractal design (Evren ) 2 gün
    Bu konuda pilot bölge Düzce idi. 1 yılı aşkın süredir 112 üzerinden işlem yapılıyor. İşin kötü tarafı 155 diye arıyorsunuz karşınızdaki polis değil, isteğinize göre ilgili birime yönlendiriyor, yani zaman kaybı yaşanıyor. Ben direkt olarak istediğim yeri arayamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün fractal design
    Ilk pilot bölge Isparta ve Antalya seçildi. Yaklaşık 10 yıla yakın oldu diye biliyorum.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün
    Pilot olarak yıllar önce başlamıştı zeten. Misal Ispartada yıllardır 112dir.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün
    bişey dicem de şu an izmirde bu şekilde kullanıyoruz
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    kmlkszhacker 2 gün
    Her sene aynı muhabbet
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    Alqu 2 gün
    mantıklı ve güzel olur 25 numara olması kötü insan o an şokla numarayı bile unutabilir tek numara mantıklı.
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    tuGGy (turgay b) 2 gün
    Alanya’da polis arabalarında acil durum numarası olarak 112 yazıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım.
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    Mehmetgec 2 gün
    3 hafta önce bizim komşu merdivenden düşmüştü 112 yi aradığımda sağlık birimine yönlendirdiler dedikleri haher doğru olabilir.
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    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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