Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek

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Türkiye’de acil yardım hatlarına 3 haneli numaraları tuşlayarak ulaşıyoruz. 112, 110, 155, 170, 122 gibi çok sayıda 3 haneli acil yardım hattı olduğu için kafalar karışabiliyor. Karmaşanın önüne geçmek tüm acil yardım numaraları 112’de toplanacak.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm acil çağrı numaralarının 2021’in Haziran ayında 112’de toplanacağını duyurdu. Benzer formül ABD’de uygulanıyor. ABD’de tüm acil çağrı numaraları 911 altında toplanmış durumda. 911’i arayıp derdinizi anlattığınızda talebiniz ilgili birime iletiliyor. Türkiye’de aynı formül uygulanacak.

Güncelleme:

Türkiye'de çok sayıda şehirde acil yardım numaraları 112'de toplanmış durumda. Bakan Soylu, 2021 Haziran'da tüm şehirlerde acil yardım numaralarının 112'de toplanacağını açıkladı. Güncel durumu aşağıdaki görselden görüntüleyebilirsiniz.

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https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-acil-hizmet-numaralarinin-hepsini-112-numarasinda-birlestirecegiz/1946553

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