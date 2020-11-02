Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor

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Call of Duty ve Diablo serisi ile tanınan ancak şu sıralar çok daha farklı olaylar ile tanınan Activision Blizzard, mobil oyun sektöründe artık daha fazla olacak gibi.

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Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen bir Activision Blizzard yatırımcılar toplantısında Activision Blizzard başkanı Daniel Alegre, şirketin gelecekteki mobil oyun planlarından bahsetti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve ilk yılında 300 milyon indirmeyi geçen Call of Duty: Mobile'ın başarısının ardından, Activision Blizzard daha fazla mobil oyun yapmak istiyor. Hatta Daniel Alegre'nin dediğine göre tüm serilerini zamanla mobile getirmek istiyorlar.

Activision Blizzard'ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu mobil oyun Diablo: Immortal'dan sonra şirket büyük bir tepki çekmişti ancak görünen o ki Call of Duty: Mobile'ın yakaladığı başarı şirketin tüm tepkileri unutmasını sağlamış. Diablo: Immortal ile ilgili hala net bir çıkış tarihi yok ancak geliştirilmeye devam ettiği biliniyor. iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.

https://www.gamasutra.com/view/news/372960/Bringing_more_franchises_to_mobile_is_Activision_Blizzards_biggest_opportunity_says_COO.php

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