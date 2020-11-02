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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor

    Activision Blizzard, Call of Duty: Mobile'ın başarısının ardından mobil oyun sektörünü büyük bir fırsat olarak görüyor. İlerde daha fazla Activision Blizzard oyunu mobile gelecek.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor
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    Call of Duty ve Diablo serisi ile tanınan ancak şu sıralar çok daha farklı olaylar ile tanınan Activision Blizzard, mobil oyun sektöründe artık daha fazla olacak gibi.

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    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen bir Activision Blizzard yatırımcılar toplantısında Activision Blizzard başkanı Daniel Alegre, şirketin gelecekteki mobil oyun planlarından bahsetti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve ilk yılında 300 milyon indirmeyi geçen Call of Duty: Mobile'ın başarısının ardından, Activision Blizzard daha fazla mobil oyun yapmak istiyor. Hatta Daniel Alegre'nin dediğine göre tüm serilerini zamanla mobile getirmek istiyorlar.

    Activision Blizzard'ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu mobil oyun Diablo: Immortal'dan sonra şirket büyük bir tepki çekmişti ancak görünen o ki Call of Duty: Mobile'ın yakaladığı başarı şirketin tüm tepkileri unutmasını sağlamış. Diablo: Immortal ile ilgili hala net bir çıkış tarihi yok ancak geliştirilmeye devam ettiği biliniyor. iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.



    https://www.gamasutra.com/view/news/372960/Bringing_more_franchises_to_mobile_is_Activision_Blizzards_biggest_opportunity_says_COO.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    31 dakika önce
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    48 dakika önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    OW mobil i bekliyorum.
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    Artizt (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diablo Immortal duyrulduğu günden beri oyunla ilgili tek bir güncelleme dahi yapmadılar oyunun gelişim süreci hakkında, bu oyun ya asla çıkmayacak ya da epey kötü kalitesiz bir hâlde çıkacak gibi hissediyorum.
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Akıllıca bir hamle.
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    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet normal artık para mobilde.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diablo 2'yi ve WoW'u mobile getirirlerse tereddütsüz oynarım.
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    Amore 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Diablo'dan sonraki aşamada Warcraft strateji serisi, Overwatch ve Heroes of the storm'u getirebilir ancak WOW'u bu şekilde mobile getirmelerine 5-10 yıllık bir sürede imkan vermiyorum. WOW Shadowlands'den sonra 3 genişleme paketi daha görür belki ondan sonra.
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    buygame (Burak BUY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    önce bi diablo immortal'ı getirsinlerde.. kaç yıl oldu duyuralı
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    misterrium (Doruk Buğday) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Activision oyunları gelir zaten de Blizzard oyunları gelirse, fanbase yıkar orayı immortalda bile rezil kepaze oldu blizzard.
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sonumuz hayıtlı olsun
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