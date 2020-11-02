Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel

Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için tek bir renk seçeneği sunmuş olsa da üçüncü parti üreticiler cihaz için özel tasarımlar geliştirmeye başladı bile. Ancak Japon şirket bu girişimlere hiç de sıcak bakmıyor.
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Sony'nin hukuk departmanı PS5 için özel özel kapak tasarımları yapan bir firmayla iletişime geçerek tüm siparişleri iptal etmesini, aksi taktirde kendilerine yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Aslında olayın öncesi de var.
Önce site ismini değiştirtmişlerdi
Sony ticari marka ihlalini gerekçe göstererek PlateStation5.com internet sitesinin adresinin değiştirilmesini talep etmişti. Sitenin adresi CustomizeMyPlates.com olarak değiştirildi ancak Japon dev bununla da yetinmedi.
Sony'nin avukatları, üreticinin herhangi bir ülkede özel kapak üretip-satmaya devam etmesi durumunda yasal işlem yapılacağı konusunda uyarıda bulundu. Görünüşe bakılırsa şirket konsolun tasarımını "fikri mülkiyet haklarının" bir parçası olarak görüyor.
Sony'nin PlayStation 5 için sunulan bu özel kapak tasarımlarına agresif bir tepki koyması akla iki şeyi getiriyor. Birincisi bu özel kapakları şirketin kendisi üretmek istiyor olabilir. İkincisi ise konsolun muhtemelen orijinalinden daha pahalı olacak özel versiyonlarına yönelik talebin yüksek olmasını sağlamak istemesi.
https://www.slashgear.com/ps5-custom-faceplate-maker-cancels-orders-after-sony-legal-threats-01645346/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
site ismide güzelmiş :D
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