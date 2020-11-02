Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel

    Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 oyun konsolu için özel kapak tasarımları yapan firmayı yasal işlem uygulamakla tehdit ederek aldığı tüm siparişleri iptal etmesini isetedi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,9b
    1
    22
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel
    Tam Boyutta Gör

    Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için tek bir renk seçeneği sunmuş olsa da üçüncü parti üreticiler cihaz için özel tasarımlar geliştirmeye başladı bile. Ancak Japon şirket bu girişimlere hiç de sıcak bakmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler

    Sony'nin hukuk departmanı PS5 için özel özel kapak tasarımları yapan bir firmayla iletişime geçerek tüm siparişleri iptal etmesini, aksi taktirde kendilerine yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Aslında olayın öncesi de var.

    Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel
    Tam Boyutta Gör

    Önce site ismini değiştirtmişlerdi

    Sony ticari marka ihlalini gerekçe göstererek PlateStation5.com internet sitesinin adresinin değiştirilmesini talep etmişti. Sitenin adresi CustomizeMyPlates.com olarak değiştirildi ancak Japon dev bununla da yetinmedi.

    Sony'nin avukatları, üreticinin herhangi bir ülkede özel kapak üretip-satmaya devam etmesi durumunda yasal işlem yapılacağı konusunda uyarıda bulundu. Görünüşe bakılırsa şirket konsolun tasarımını "fikri mülkiyet haklarının" bir parçası olarak görüyor.

    Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin PlayStation 5 için sunulan bu özel kapak tasarımlarına agresif bir tepki koyması akla iki şeyi getiriyor. Birincisi bu özel kapakları şirketin kendisi üretmek istiyor olabilir. İkincisi ise konsolun muhtemelen orijinalinden daha pahalı olacak özel versiyonlarına yönelik talebin yüksek olmasını sağlamak istemesi.



    https://www.slashgear.com/ps5-custom-faceplate-maker-cancels-orders-after-sony-legal-threats-01645346/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boldrex (C A*******) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aliexpres yasak mı dinler
    Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Site için lafım yok ama kendisinin kapaklar ile ilgili bir aksesuar satışı yoksa çok gereksiz bir aksiyonda bulunmuş.
    Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    apple bile bu kadar değil.
    1 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    CGUzmani 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Japonlar Amerikanlardan daha beter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YokCrysis 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Manası çok derin sony ye gapak olsun demek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    osrt91 (Oğuzhan Sert) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsan siyah seçenek koyar belki beyaz sevmiyoruz :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tak çıkar kapak olarak üretmelerinin sebebi ne ki ozaman? Ben Nokia telefonlar gibi kozmetik olarak kişiselleştirme amaçlı diye düşünmüştüm. Kendileri satacaktır belki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    biz nasıl düşünemedik derdine düşmüşler belliki :)
    site ismide güzelmiş :D
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    kapak yerine ps5 uyumlu film kaplama satsınlar o zaman.ona da mı yasak denilecek :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten böyle olacağı konsol ilk duyrulduğunda belliydi millet sever saçma sapan apsürt tuhaf şeylerle süslemeye
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrKerberoS 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evde boya badanayla kendimiz yaparız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pastadanadam 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi' dakika şimdi, Sony PS5'i bu şekilde tasarlarken, başkalarının kapak satmayacağını ya da bu şatışları engelleyebileceğini mi düşündü yani? :D:d:dsadfasdasdsa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olmazsa işyerinde yine boyatırım:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9947 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, PlayStation 5 ve
    6 etiket daha özel kapak ön panel oyun konsolu yasak ps5 Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor 1 hf. Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var 1 hf. Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı 1 hf. Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı 1 hf. PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor 1 hf. Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı 1 hf. Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor 1 hf. Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor 1 hf. Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor 1 hf. Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına 1 hf. iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak 1 hf. Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel Sonraki Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı 1 hf. Gears POP! oyunu kapanıyor 1 hf. HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor 1 hf. Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor 1 hf. Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" 1 hf. Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu 1 hf. Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor 1 hf. MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun 1 hf. Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı 1 hf. AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor 1 hf. Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir 1 hf. Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi 1 hf. Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi 1 hf. Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi 1 hf. Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde 1 hf. Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor 1 hf. AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir 1 hf. GamePower Devour S oyuncu faresi - İnceleme 1 hf. Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız