Call of Duty, bu yıl Xbox Game Pass’e geliyor!

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alması sonrasında neredeyse tüm oyuncuların merak ettiği bir şey var: Call of Duty serisi Game Pass’e ne zaman eklenecek? Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir rapora göre, bu yöndeki beklentiler çok yakında giderilecek. Zira Call of Duty’nin bu yıl Xbox Game Pass’e geleceği belirtiliyor.

Call of Duty, Game Pass yolcusu

Wall Street Journal'ın özel haberine göre Microsoft, Call of Duty'nin oyun abonelik hizmetine ekleneceğini 9 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Xbox Showcase etkinliğinde duyuracak.

Açıkçası bir süredir Call of Duty ve Game Pass özelinde farklı iddialar gündemde dolaşıyordu. Hatta şirket içinde bile farklı görüşler yer alıyordu. Öyle ki, bazı Microsoft yetkilileri Game Pass’in Call of Duty satışlarından elde edilen geliri baltalayabileceğini düşünüyordu. Activision, kabaca bir Call of Duty oyununu 70 dolara ve ortalama olarak 20 milyon adetten fazla satıyor.

WSJ’nin haberinde Microsoft'un Game Pass içindeki Call of Duty için ekstra ücret talep edip etmeyeceğinden söz edilmiyor. Bununla birlikte Game Pass abonelik ücretlerinin de artırılıp artırılmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak bir süredir yakında bir zammın geleceğine dair bir beklenti bulunuyor.

Microsoft’un 9 Haziran'daki büyük Xbox etkinliğinden sonra Call of Duty için ayrı bir etkinlik yapacağının da altı çiziliyor. Bu arada firmanın etkinlikte yeni bir Gears of War oyununun yanı sıra Flight Simulator 2024, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi gelecek oyunlarının çıkış tarihlerini de duyurması bekleniyor.

Yeni Call of Duty oyunu hakkında bilinenler

Tam Boyutta Gör Yeni Call of Duty oyununun Ekim 2024 tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni oyunun serinin son yıllardaki en dikkat çekici oyunu olacağı söyleniyor. Önceki raporlara göre 2024 yılında çıkacak Call of Duty, Black Ops serisinin bir sonraki oyunu olacak. Hikaye olarak ise Körfez Savaşı sırasında geçecek. Dolayısıyla oyunun adının Call Of Duty Black Ops: Gulf War olması bekleniyor.Yine mevcut söylentilere göre oyunun senaryosunu Raven Software geliştirirken, Black Ops serisinin yaratıcısı Treyarch çok oyunculu ve zombi modlarıyla ilgileniyor.

Call of Duty, bu yıl Xbox Game Pass’e geliyor!