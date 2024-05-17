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    Call of Duty, bu yıl Xbox Game Pass’e geliyor!

    Microsoft’un Activision’ı satın almasının ardından oyuncuları Call of Duty’nin Game Pass’e ne zaman ekleneceğini merak ediyor. Görünüşe göre Call of Duty, bu yıl Xbox Game Pass’e geliyor.
    Call of Duty, Game Pass Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alması sonrasında neredeyse tüm oyuncuların merak ettiği bir şey var: Call of Duty serisi Game Pass’e ne zaman eklenecek? Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir rapora göre, bu yöndeki beklentiler çok yakında giderilecek. Zira Call of Duty’nin bu yıl Xbox Game Pass’e geleceği belirtiliyor.

    Call of Duty, Game Pass yolcusu

    Wall Street Journal'ın özel haberine göre Microsoft, Call of Duty'nin oyun abonelik hizmetine ekleneceğini 9 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Xbox Showcase etkinliğinde duyuracak.

    Açıkçası bir süredir Call of Duty ve Game Pass özelinde farklı iddialar gündemde dolaşıyordu. Hatta şirket içinde bile farklı görüşler yer alıyordu. Öyle ki, bazı Microsoft yetkilileri Game Pass’in Call of Duty satışlarından elde edilen geliri baltalayabileceğini düşünüyordu. Activision, kabaca bir Call of Duty oyununu 70 dolara ve ortalama olarak 20 milyon adetten fazla satıyor.

    WSJ’nin haberinde Microsoft'un Game Pass içindeki Call of Duty için ekstra ücret talep edip etmeyeceğinden söz edilmiyor. Bununla birlikte Game Pass abonelik ücretlerinin de artırılıp artırılmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak bir süredir yakında bir zammın geleceğine dair bir beklenti bulunuyor.

    Microsoft’un 9 Haziran'daki büyük Xbox etkinliğinden sonra Call of Duty için ayrı bir etkinlik yapacağının da altı çiziliyor. Bu arada firmanın etkinlikte yeni bir Gears of War oyununun yanı sıra Flight Simulator 2024, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi gelecek oyunlarının çıkış tarihlerini de duyurması bekleniyor.

    Yeni Call of Duty oyunu hakkında bilinenler

    Call Of Duty Black Ops Gulf War Tam Boyutta Gör
    Yeni Call of Duty oyununun Ekim 2024 tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni oyunun serinin son yıllardaki en dikkat çekici oyunu olacağı söyleniyor. Önceki raporlara göre 2024 yılında çıkacak Call of Duty, Black Ops serisinin bir sonraki oyunu olacak. Hikaye olarak ise Körfez Savaşı sırasında geçecek. Dolayısıyla oyunun adının Call Of Duty Black Ops: Gulf War olması bekleniyor.Yine mevcut söylentilere göre oyunun senaryosunu Raven Software geliştirirken, Black Ops serisinin yaratıcısı Treyarch çok oyunculu ve zombi modlarıyla ilgileniyor.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/17/24158934/microsoft-call-of-duty-xbox-game-pass-plans https://www.wsj.com/tech/microsoft-call-of-duty-game-pass-53e8930c
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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