Call of Duty, bu yıl Xbox Game Pass’e geliyor!

Call of Duty, Game Pass yolcusu
Wall Street Journal'ın özel haberine göre Microsoft, Call of Duty'nin oyun abonelik hizmetine ekleneceğini 9 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Xbox Showcase etkinliğinde duyuracak.
Açıkçası bir süredir Call of Duty ve Game Pass özelinde farklı iddialar gündemde dolaşıyordu. Hatta şirket içinde bile farklı görüşler yer alıyordu. Öyle ki, bazı Microsoft yetkilileri Game Pass’in Call of Duty satışlarından elde edilen geliri baltalayabileceğini düşünüyordu. Activision, kabaca bir Call of Duty oyununu 70 dolara ve ortalama olarak 20 milyon adetten fazla satıyor.
WSJ’nin haberinde Microsoft'un Game Pass içindeki Call of Duty için ekstra ücret talep edip etmeyeceğinden söz edilmiyor. Bununla birlikte Game Pass abonelik ücretlerinin de artırılıp artırılmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak bir süredir yakında bir zammın geleceğine dair bir beklenti bulunuyor.
Microsoft’un 9 Haziran'daki büyük Xbox etkinliğinden sonra Call of Duty için ayrı bir etkinlik yapacağının da altı çiziliyor. Bu arada firmanın etkinlikte yeni bir Gears of War oyununun yanı sıra Flight Simulator 2024, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi gelecek oyunlarının çıkış tarihlerini de duyurması bekleniyor.
Yeni Call of Duty oyunu hakkında bilinenlerKaynakça https://www.theverge.com/2024/5/17/24158934/microsoft-call-of-duty-xbox-game-pass-plans https://www.wsj.com/tech/microsoft-call-of-duty-game-pass-53e8930c Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.