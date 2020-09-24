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    Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN

    Medya patfronu Acun Ilıcalı, iddialı bir adım atıyor ve dijital video platformu işine giriyor. Acun Ilıcalı'nın bugün adını duyurduğu Exxen isimli proje, Netflix vb. platformlara rakip olacak.
    2 sa.
    3,9b
    53
    36
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN

    2013 yılında TV8’i satın alarak televizyona hareketlilik getiren Acun Ilıcalı şimdi de dijital platform işine giriyor. Acun Ilıcalı; Netflix, Prime Video, BluTV gibi platformlara rakip olarak geliştirdiği servisin adını açıkladı: EXXEN

    Acun’un platform hamlesi şimdiden ses getirdi. Henüz platformun ismi ve logosu haricinde bilgi yok. Daha önce ortaya atılan iddialara göre ünlü isimler Exxen’e özel film, yarışma ve dizi çekecek. İddialara göre Cem Yılmaz, platforma özel bir film hazırlıyor. Ayrıca daha önce TV8’de yayınlanan 3 Adam programının kadrosundan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un özel bir film çekeceği ve Survivor benzeri yarışmaların yayınlanacağı iddia ediliyor.

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    Acun Ilıcalı yeni platformlara ilgili olarak , “Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var, bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." dedi.



    acunn.com/magazin/acun-ilicali-dijital-platformu-exxen-i-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-1181310-haber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Vortex_n0isy 1 sa. en beğenilen
    Sixxen izlemem
    1 Yanıt Yanıtla +60
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    labtek38 2 sa.
    YouTuber filmlerini direkt burada yayınlasınlar. Salonları bari meşgul etmesinler.
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    Eşkenar 1 sa.
    Acunu takip eden kitle, bu tip platformlara kuruş para vermez.
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 28 dk.
    Zaten iki programı var Survivor ile Masterchef ne rakip olması :D
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    TearsForFears 36 dk.
    Survivor, masterchef yayınlasa yeter
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 48 dk.
    Netflix e abone olmamışım bunamı abone olurum
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    Batuhangover01 52 dk.
    Bu platform işi baymaya başladı artık zilyon tane platform var hangi birisine para versin bu millet.
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    tunc4y (Tuncay ak) 30 dk. Batuhangover01
    amazon prime 8 tl , Netflix'e de 4 kişi 4k pakete 42 tl'ye üye olun. 20 tl tl'te rahat edin. Fazlasına gerek yok :) Hatta 1 yıllık İPTV üyeliği alın 200 tl'ye. Malum kanallarda maçlar , belgeseller vs istediğinizi izleyebilirsiniz. Kötümser olmaya gerek yok biraz bilgi sahibi olmanız yeterli :)
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    SaB0 (M KSKN) 59 dk.
    Türkiyede bunu yapmasını beklediğim tek kurum BKM’ydi ama neden bunu yapmıyorlar anlamış değilim. Acunun yapmadığı bir bu kalmıştı zaten
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    ByBaterist (uygar demir) 1 sa.
    Netflix i tv 8 sandı herhal.
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    STMUS (HIP 27989) 1 sa.
    Platformun adını beğenmedim. Paralı olursa iş yapacağını düşünmüyorum ama bedava olursa yerelde iş yapar. Dünya genelinde Netflix, disney, amazon gibi büyük platformlarla rekabet edebilmesi imkansıza yakın zaten.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 sa.
    1 TL olsa belki bir ay veririm, ne içeriğin olacak da her ay güncelleyeceksin de buna para verecek insanlar, 1 TL maksimum. Ölü yatırım!
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    FederalAlmanya 1 sa.
    Esksen olaydı daha iyiydi bir türlü beceremiyonuz survıvır kemik takıpçileriyle anca gidersin globalde pek şanaın oldugunu sanmıyorum ama olsun rekabet iyidir
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    kaptan_onur (Onur Türkoglu) 1 sa.
    Blutv beinconnet bile netflix rakip degil bence Acunun kurdugu platform rakip olabilme ihtimali yok saden Acunun olayi yarismalar kimse o yarismlari izlemek icin para vermez olsa olsa puhutv kimi olur reklamlardan kazanma yoluna giderler
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