Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN

2013 yılında TV8’i satın alarak televizyona hareketlilik getiren Acun Ilıcalı şimdi de dijital platform işine giriyor. Acun Ilıcalı; Netflix, Prime Video, BluTV gibi platformlara rakip olarak geliştirdiği servisin adını açıkladı: EXXEN

Acun’un platform hamlesi şimdiden ses getirdi. Henüz platformun ismi ve logosu haricinde bilgi yok. Daha önce ortaya atılan iddialara göre ünlü isimler Exxen’e özel film, yarışma ve dizi çekecek. İddialara göre Cem Yılmaz, platforma özel bir film hazırlıyor. Ayrıca daha önce TV8’de yayınlanan 3 Adam programının kadrosundan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un özel bir film çekeceği ve Survivor benzeri yarışmaların yayınlanacağı iddia ediliyor.

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Acun Ilıcalı yeni platformlara ilgili olarak , “Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var, bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." dedi.

acunn.com/magazin/acun-ilicali-dijital-platformu-exxen-i-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-1181310-haber

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