Adalet Bakanı Tunç'tan Instagram yasağı açıklaması

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’ın erişim yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Instagram’ın savunmasının alınacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’a getirilen erişim yasağı hakkında şunları söyledi:

“Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor.”

Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.” dedi.

Bakan Tunç’tan Haniye vurgusu

Bakan Tunç, Haniye’nin öldürülmesinin ardından Instagram’ın Heniye’ye destek paylaşımlarını kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Heniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz."

Instagram yasağının durdurulması için karşı dava açıldı

Adalet Bakanı Tunç, Instagram’a getirilen erişim engelinin durdurulması için dava açıldığını ve bu davalar için Instagram’dan savunma alınacağını duyurdu. Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Adalet Bakanı Tunç'tan Instagram yasağı açıklaması