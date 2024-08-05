Kritik toplantı: Bugün saat 13.00'te BTK ile Instagram yetkilileri görüşecek

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2 Ağustos Cuma günü Instagram'a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağı getirildi. Getirilen yasağın gerekçesi olarak, katalog suçlar çerçevesinde uygulanan politikaların yanlış olması ifade edilmişti. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetkilileri ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre bugün saat 13.00’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetkilileri, BTK yetkilileri ve Instagram yetkilileri görüşme yapacak. Türkiye’nin talepleri belirtilecek. Taleplerin yerine getirilmesi durumunda Instagram yasağı kaldırılacak. Taleplerin dikkate alınmaması durumunda ise Instagram yasağı devam edecek.

Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Instagram yasağı masaya yatırılacak 2 sa. önce eklendi

Ulaştırma Bakanından Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.”

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Bugün saat 13.00'te BTK ile Instagram yetkilileri görüşecek