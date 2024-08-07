Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını kaldırdı

Hamas Lideri Haniye’nin öldürülmesinin ardından Instagram ve Facebook'ta paylaşılan Haniye’ye destek mesajları kaldırılıyor. Meta, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladığı için topluluk kuralları nedeniyle Hamas ve Haniye ile ilgili paylaşımlar otomatik olarak siliniyor. Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarafından Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının videosu paylaşılmış ve bu video Facebook tarafından kaldırılmıştı. Sonrasında Facebook, “Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" ifadelerini kullanarak ilgili videoyu geri yükledi.
Başkan Erbaş'ın paylaşımı kaldırıldı
Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Instagram’daki Haniye’ye taziye paylaşımı kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz 2024 tarihinde Başkan Erbaş’ın Instagram profilinden yapılan paylaşım Instagram tarafından kaldırıldı.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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