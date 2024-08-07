Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını kaldırdı

Tam Boyutta Gör Instagram, ülkemizde 2 Ağustos 2024 tarihinden beri engelli durumda. Instagram’ın katalog suçlara dikkat etmediği gerekçe gösterilerek Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından mahkeme kararı olmaksızın erişim engeli getirildi.

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Hamas Lideri Haniye’nin öldürülmesinin ardından Instagram ve Facebook'ta paylaşılan Haniye’ye destek mesajları kaldırılıyor. Meta, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladığı için topluluk kuralları nedeniyle Hamas ve Haniye ile ilgili paylaşımlar otomatik olarak siliniyor. Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarafından Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının videosu paylaşılmış ve bu video Facebook tarafından kaldırılmıştı. Sonrasında Facebook, “Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" ifadelerini kullanarak ilgili videoyu geri yükledi.

Başkan Erbaş'ın paylaşımı kaldırıldı

Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Instagram’daki Haniye’ye taziye paylaşımı kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz 2024 tarihinde Başkan Erbaş’ın Instagram profilinden yapılan paylaşım Instagram tarafından kaldırıldı.

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Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını kaldır